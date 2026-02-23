Hajdú-Biharban érik a csoda: országos horderejű lehet a BMW-hatás – széttépik az autógyártót, mindenki a Neue Klasse iX3-at akarja

Megtáltosodni látszik Hajdú-Bihar ipara, legalábbis ezt mutatják azok a számok, amik szerint a vármegyei székhelyű, 50 fő feletti létszámot foglalkoztató cégek teljesítménye a 2025-ös év minden negyedévében 11 százalék fölött bővült. Az impozáns növekedésben már vaskosan benne van a BMW miatt Debrecenbe települt vállalatok teljesítménye, a valódi nagy, országosan is mérhető növekedést indukáló ugrás azonban még hátravan.

BMW – máris 10 százalék fölötti növekedést indukált a debreceni gyár Hajdú-Bihar iparára / Fotó: Vida Márton Péter

A gyorsabb felfutásra voksolókat igazolhatja, hogy ahogyan azt a Der Spiegel cikke nyomán mi is megírtuk: a tavaly októbertől Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb kereslet mutatkozik: februárra a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható.

BMW-gyár – durva toborzási kampány indult

Miközben a BMW Group Debrecen Gyár alkalmazotti létszáma már most is meghaladja a háromezret, a cég érezhetően felpörgette toborzási kampányát. Jelenleg leginkább a termelés, karbantartás, minőségfejlesztés és anyagelemzés területére keresnek munkatársakat, a nyitott pozíciók száma átlagosan 80-85 között mozog.

A felvétel folyamatos, de folyamatos a képzés is:

több tucat egyetemi hallgató mellett saját szakembereik részvételével évfolyamonként száz szakmunkástanuló kap kifejezetten BMW-specifikus oktatást.

A gyakorlati képzés helyszíne a Járműlabor, ami a Debreceni Egyetem fejlesztéseként mintegy négymilliárd forintos állami támogatással valósult meg az univerzitás innovációs és technológiai parkjában, és tavaly ősszel állt a duális képzés szolgálatába.

Polgármesteri optimizmus fékezett habzással

Debrecen polgármestere minapi költségvetés-tervezet bemutatója alkalmával elmondta, hogy az ipari teljesítmény tavalyi növekedése miatt

a 2024-es teljesítmény után befolyt 46,1 milliárd forinttal szemben

idén 2,3 milliárd forintos iparűzésiadó-növekményt, vagyis

48,3 milliárd forint HIPA-bevételt terveznek.

Ez a 300 milliárd forintos debreceni költségvetésnek szűk egyhatodát teszi ki.

Ezzel szemben vannak olyan becslések, amik szerint a valós adóbevétel ennél jócskán több lehet, és maga a városvezető úgy nyilatkozott, hogy a tényleges adóbefizetéseket valamivel ő is magasabbra várja a tervezettnél. Az idei teljesítmény alapján várható 2027-es számok kapcsán a polgármester nem erősítette meg azt a prognózist, ami szerint a HIPA-bevételek akár tízmilliárdos növekedést is mutathatnak, de úgy vélte, a következő évre szerinte is jelentős többlet várható.