Hajdú-Biharban érik a csoda: országos horderejű lehet a BMW-hatás – széttépik az autógyártót, mindenki a Neue Klasse iX3-at akarja
Megtáltosodni látszik Hajdú-Bihar ipara, legalábbis ezt mutatják azok a számok, amik szerint a vármegyei székhelyű, 50 fő feletti létszámot foglalkoztató cégek teljesítménye a 2025-ös év minden negyedévében 11 százalék fölött bővült. Az impozáns növekedésben már vaskosan benne van a BMW miatt Debrecenbe települt vállalatok teljesítménye, a valódi nagy, országosan is mérhető növekedést indukáló ugrás azonban még hátravan.
A gyorsabb felfutásra voksolókat igazolhatja, hogy ahogyan azt a Der Spiegel cikke nyomán mi is megírtuk: a tavaly októbertől Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb kereslet mutatkozik: februárra a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható.
BMW-gyár – durva toborzási kampány indult
Miközben a BMW Group Debrecen Gyár alkalmazotti létszáma már most is meghaladja a háromezret, a cég érezhetően felpörgette toborzási kampányát. Jelenleg leginkább a termelés, karbantartás, minőségfejlesztés és anyagelemzés területére keresnek munkatársakat, a nyitott pozíciók száma átlagosan 80-85 között mozog.
A felvétel folyamatos, de folyamatos a képzés is:
- több tucat egyetemi hallgató mellett saját szakembereik részvételével évfolyamonként száz szakmunkástanuló kap kifejezetten BMW-specifikus oktatást.
- A gyakorlati képzés helyszíne a Járműlabor, ami a Debreceni Egyetem fejlesztéseként mintegy négymilliárd forintos állami támogatással valósult meg az univerzitás innovációs és technológiai parkjában, és tavaly ősszel állt a duális képzés szolgálatába.
Polgármesteri optimizmus fékezett habzással
Debrecen polgármestere minapi költségvetés-tervezet bemutatója alkalmával elmondta, hogy az ipari teljesítmény tavalyi növekedése miatt
- a 2024-es teljesítmény után befolyt 46,1 milliárd forinttal szemben
- idén 2,3 milliárd forintos iparűzésiadó-növekményt, vagyis
- 48,3 milliárd forint HIPA-bevételt terveznek.
- Ez a 300 milliárd forintos debreceni költségvetésnek szűk egyhatodát teszi ki.
Ezzel szemben vannak olyan becslések, amik szerint a valós adóbevétel ennél jócskán több lehet, és maga a városvezető úgy nyilatkozott, hogy a tényleges adóbefizetéseket valamivel ő is magasabbra várja a tervezettnél. Az idei teljesítmény alapján várható 2027-es számok kapcsán a polgármester nem erősítette meg azt a prognózist, ami szerint a HIPA-bevételek akár tízmilliárdos növekedést is mutathatnak, de úgy vélte, a következő évre szerinte is jelentős többlet várható.
Éledezik, de még álmos
A termelés gyors felfuttatását célzó lépések mellett az optimista várakozásokat támasztják alá BMW tavalyi számai is, amelyek szerint Amerikában és Európában is érdemben sikerült növelni értékesítéseiket, ezen belül tovább növekedett a tisztán elektromos autók iránti kereslet is.
Bár a piaci kilátások ezek alapján akár biztatónak is ítélhetőek, a német gazdaság lassú és megtorpanásokkal terhelt éledezése minimum óvatosságra int. Hogy legnagyobb exportpartnerünk gyengélkedése nem marad következmények nélkül, arra kézenfekvő példa a tavalyi ipari teljesítmény 3 százalékot – ezen belül az ipari teljesítményben 20 százalék feletti súllyal jelen lévő járműipar teljesítményének ezt többszörösen – meghaladó visszaesésese.
Piacon az iX3 és az i3
A mérleg nyelvét a túlzott várakozásokkal szemben a mérsékelt optimizmus irányába billentheti, hogy a debreceni modell figyelemre méltó népszerűsége a BMW tisztán elektromos gyártmányai között nem egyedi. A német piacon szinte az új Neue Klasse iX3-mal egy időben debütált és ugyancsak kedvező fogadtatásban részesült ugyanis a BMW i3 modellje is.
A Regensburgban gyártott modell azonban szerencsére más piaci szegmensre lő: előbbi fordulékony kisautó, ami a városi forgalomban nagyon is praktikus, míg az iX3 egy jóval nagyobb – egy töltéssel nyolcszáz kilométernél hosszabb út megtételére is alkalmas – városi terepjáró. Ez az árakban is megmutatkozik: míg az i3 húszmillió, az iX3 26 millió forint körüli összegért vihető. Új i3 gyártására egyébként a BMW müncheni üzemében is készülnek, a termelés a cég közlése szerint 2026 második felében indulhat.