ipari teljesítmény
Hajdú-Bihar
Debrecen
BMW

Hajdú-Biharban érik a csoda: országos horderejű lehet a BMW-hatás – széttépik az autógyártót, mindenki a Neue Klasse iX3-at akarja

Várakozások szerint a BMW-hatás 2026-ban, de még inkább 2027-ben fogja látványosan felpörgetni Hajdú-Bihar vármegye már tavaly is figyelemre méltó ipari teljesítményét. A pesszimistábbak a nagy ugrást csak 2027-re várják – leginkább azért, mert a debreceni beszállítók egy része csak akkor indítja majd el a tömegtermelést – az optimistábbak viszont már idén a tavalyi 11 százalék fölötti volumenbővülést is jócskán meghaladó növekedéssel számolnak a BMW-hatásnak köszönhetően.
Dombi Margit
2026.02.23., 13:25

Megtáltosodni látszik Hajdú-Bihar ipara, legalábbis ezt mutatják azok a számok, amik szerint a vármegyei székhelyű, 50 fő feletti létszámot foglalkoztató cégek teljesítménye a 2025-ös év minden negyedévében 11 százalék fölött bővült. Az impozáns növekedésben már vaskosan benne van a BMW miatt Debrecenbe települt vállalatok teljesítménye, a valódi nagy, országosan is mérhető növekedést indukáló ugrás azonban még hátravan.

BMW,VMP20250926_bmw_átadó_HAON001
BMW – máris 10 százalék fölötti növekedést indukált a debreceni gyár Hajdú-Bihar iparára / Fotó: Vida Márton Péter

A gyorsabb felfutásra voksolókat igazolhatja, hogy ahogyan azt a Der Spiegel cikke nyomán mi is megírtuk: a tavaly októbertől Debrecenben sorozatgyártásban készülő Neue Klasse iX3 iránt a várnál nagyobb kereslet mutatkozik: februárra a teljes tervezett 2026-os kapacitást lekötötték, így a második műszak beindítása is korábbra várható.

BMW-gyár – durva toborzási kampány indult

Miközben a BMW Group Debrecen Gyár alkalmazotti létszáma már most is meghaladja a háromezret, a cég érezhetően felpörgette toborzási kampányát. Jelenleg leginkább a termelés, karbantartás, minőségfejlesztés és anyagelemzés területére keresnek munkatársakat, a nyitott pozíciók száma átlagosan 80-85 között mozog. 

A felvétel folyamatos, de folyamatos a képzés is

  • több tucat egyetemi hallgató mellett saját szakembereik részvételével évfolyamonként száz szakmunkástanuló kap kifejezetten BMW-specifikus oktatást. 
  • A gyakorlati képzés helyszíne a Járműlabor, ami a Debreceni Egyetem fejlesztéseként mintegy négymilliárd forintos állami támogatással valósult meg az univerzitás innovációs és technológiai parkjában, és tavaly ősszel állt a duális képzés szolgálatába.

Polgármesteri optimizmus fékezett habzással

Debrecen polgármestere minapi költségvetés-tervezet bemutatója alkalmával elmondta, hogy az ipari teljesítmény tavalyi növekedése miatt 

  • a 2024-es teljesítmény után befolyt 46,1 milliárd forinttal szemben 
  • idén 2,3 milliárd forintos iparűzésiadó-növekményt, vagyis 
  • 48,3 milliárd forint HIPA-bevételt terveznek. 
  • Ez a 300 milliárd forintos debreceni költségvetésnek szűk egyhatodát teszi ki. 

Ezzel szemben vannak olyan becslések, amik szerint a valós adóbevétel ennél jócskán több lehet, és maga a városvezető úgy nyilatkozott, hogy a tényleges adóbefizetéseket valamivel ő is magasabbra várja a tervezettnél. Az idei teljesítmény alapján várható 2027-es számok kapcsán a polgármester nem erősítette meg azt a prognózist, ami szerint a HIPA-bevételek akár tízmilliárdos növekedést is mutathatnak, de úgy vélte, a következő évre szerinte is jelentős többlet várható. 

Éledezik, de még álmos

A termelés gyors felfuttatását célzó lépések mellett az optimista várakozásokat támasztják alá BMW tavalyi számai is, amelyek szerint Amerikában és Európában is érdemben sikerült növelni értékesítéseiket, ezen belül tovább növekedett a tisztán elektromos autók iránti kereslet is.

Bár a piaci kilátások ezek alapján akár biztatónak is ítélhetőek, a német gazdaság lassú és megtorpanásokkal terhelt éledezése minimum óvatosságra int. Hogy legnagyobb exportpartnerünk gyengélkedése nem marad következmények nélkül, arra kézenfekvő példa a tavalyi ipari teljesítmény 3 százalékot – ezen belül az ipari teljesítményben 20 százalék feletti súllyal jelen lévő járműipar teljesítményének ezt többszörösen – meghaladó visszaesésese.

Frankfurt,Am,Main,,Germany,-,September,14,,2013:,German,Electic
 BMW i3 / Fotó: Art Konovalov / Shutterstock

Piacon az iX3 és az i3

A mérleg nyelvét a túlzott várakozásokkal szemben a mérsékelt optimizmus irányába billentheti, hogy a debreceni modell figyelemre méltó népszerűsége a BMW tisztán elektromos gyártmányai között nem egyedi. A német piacon szinte az új Neue Klasse iX3-mal egy időben debütált és ugyancsak kedvező fogadtatásban részesült ugyanis a BMW i3 modellje is.

A Regensburgban gyártott modell azonban szerencsére más piaci szegmensre lő: előbbi fordulékony kisautó, ami a városi forgalomban nagyon is praktikus, míg az iX3 egy jóval nagyobb – egy töltéssel nyolcszáz kilométernél hosszabb út megtételére is alkalmas – városi terepjáró. Ez az árakban is megmutatkozik: míg az i3 húszmillió, az iX3 26 millió forint körüli összegért vihető. Új i3 gyártására egyébként a BMW müncheni üzemében is készülnek, a termelés a cég közlése szerint 2026 második felében indulhat. 

