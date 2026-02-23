Deviza
Elvesztette a fogyiháborút a dán óriás, az Eli Lilly győzött – szabadesésben a Novo Nordisk árfolyama

A legújabb vizsgálat eredménye is azt mutatja, hogy az Eli Lilly készítménye a jobb. A Novo Nordisk a tablettás kiszerelésű fogyasztószerben még bízhat, de már ott is közelednek a versenytársak.
K. B. G.
2026.02.23, 11:44
Frissítve: 2026.02.23, 12:21

Nagyot fordult az utóbbi időszakban a Novo Nordisk szerencséje. Az eredetileg cukorbetegség ellen kifejlesztett, ám fogyást segítő csodaszernek is alkalmas GLP-1 gyógyszerek úttörője a hónap elején közölt eredményében nyeresége és bevétele csökkenését jósolta, hétfőn pedig beszámolt legújabb klinikai vizsgálatának eredményéről, ami nem hozta a cég várakozásait.

Fotó: AFP

A Novo Nordisk szere is brutális fogyást okozott, de az Eli Lillyé jobbnak bizonyult

Bár a Novo Nordisk legújabb fogyasztószere, a CagriSema 23 százalékos súlycsökkentést okozott a vizsgálat résztvevői körében, ez alacsonyabb volt, mint a vele szembeállított a tirzepatide hatékonyságát. Ez a Novo Nordisk nagy vetélytársának, az Eli Lillynek a fogyasztószere, ami 25,5 százalékos súlycsökkenést eredményezett a betegek körében a dán gyógyszergyártó közleménye szerint.

A Novo Nordisk már eddig is lemaradni látszott a fogyasztószerek versenyében, 

ám a most lezárt klinikai vizsgálat megfordíthatta volna a dán cég szerencséjét. Mivel ez nem történt meg, az árfolyam közel 15  százalékot zuhant hétfőn a koppenhágai tőzsdén. Ezzel a cég értékének már mintegy háromnegyedét elvesztette a 2024 nyár eleji csúcs óta. Az egykor piaci kapitalizáció alapján Európa éllovasának számító dán vállalat így akár a top 10-ből is kiszorulhat a kontinensen.

A tablettában még bízhat a dán óriás

A dán gyógyszergyártó még bízhat a fogyasztószere tablettás kiszerelésében, mely könnyebben alkalmazható, mint a csodaszerek első generációja, ami injekció formájában adható be. Az Eli Lilly gyógyszerének tablettás változata ugyanis még nem kapta meg a szükséges hatósági engedélyeket, ez azonban csak idő kérdése, miközben a Novo Nordisknak a termékei hamisításával is meg kell küzdenie.

A hír hatására az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben az Eli Lilly részvényei több mint 4 százalékot erősödtek. Az amerikai vállalat így újabb csatát nyert a fogyasztószerek háborújában, miközben a Novo Nordisk költségcsökkentéssel igyekszik úrrá lenni piaci részesedése elvesztésén.

