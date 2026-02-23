Össztűz alatt Magyarország: igaza lett Szijjártó Péternek, tényleg a vérünket akarják Brüsszelben – Kaja Kallas elismerte, nem születik konszenzus a szankciós csomagról

Az Európai Unió tagállamai várhatóan nem jutnak megállapodásra hétfőn az Oroszország elleni új szankciós csomagról – erről beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Magyarország folyamatos ellenállása egyértelművé tette, hogy a javasolt intézkedésekről nem születik konszenzus az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén – idézte a politikus a Reuters. A magyar tárcavezető szerint zsarolással vádolja Ukrajnát.

Kaja Kallas is bírálta hazánkat az Ukrajnának szánt hitel blokkolása miatt / Fotó: Anadolu via AFP

A magyar kormány álláspontja szerint a vita középpontjában nem politikai kérdés, hanem az energiaellátás biztonsága áll. Magyarország „zsarolással” vádolja Ukrajnát, és az uniós szintű jóváhagyását az olajszállítások újraindításától teszi függővé.

Amíg a nyersolaj áramlása a Barátság vezetéken szünetel, Magyarország semmilyen megállapodáshoz nem fog hozzájárulni

– jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben. A külügyminiszter szerint Ukrajna „ellenségesen” viselkedik Magyarországgal szemben, és azonnal újra kell indítania a szállításokat. Szijjártó megismételte az EU Oroszország elleni szankcióival kapcsolatos kritikáját is: a korábbi politika kudarcot vallott, az új csomagnak pedig szerinte nincs értelme, mert nem hozott közelebb a békéhez, viszont komoly terheket rótt az európai gazdaságokra.

Éles bírálatok Brüsszelben

A brüsszeli külügyminiszteri találkozó előtt több uniós politikus is nyíltan bírálta Magyarországot amiatt, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt. Johann Wadephul német külügyminiszter arra kérte a budapesti kormányt, hogy vizsgálja felül Ukrajnával kapcsolatos álláspontját – írta a Handelsblatt.

„Meglep a magyar álláspont” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte nem helyes, ha Magyarország „elárulja a saját szabadságért és az európai szuverenitásért folytatott küzdelmét”.

Hasonló hangot ütött meg Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is, aki megdöbbentőnek nevezte a szolidaritás hiányát Ukrajnával szemben. Sikorski szerint a budapesti kormány állami propagandát használ a szomszédos országgal szembeni ellenséges hangulat szítására, amelyet belpolitikai célokra, a választási kampányban is felhasznál.

„Sokkal nagyobb szolidaritást vártam volna Ukrajnával Magyarországtól” – jelentette ki a lengyel külügyminiszter.

A bírálók sorához csatlakozott Kestutis Budrys litván külügyminiszter is, aki „nagyon frusztrálónak” nevezte, hogy Magyarország blokkolja a tervezett EU-hitelt. Budrys szerint az uniós egységet gyengíti, ha egy tagállam energiaügyi viták miatt akadályozza a közös pénzügyi döntéseket.