Össztűz alatt Magyarország: igaza lett Szijjártó Péternek, tényleg a vérünket akarják Brüsszelben – Kaja Kallas elismerte, nem születik konszenzus a szankciós csomagról

Több uniós ország külügyminisztere bírálta Magyarországot, amiért blokkolta az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokat. Szijjártó Péter szerint Budapestet politikai nyomás alá helyezik, miközben Ukrajna az olajszállítások leállításával zsarolja az országot, és az energiaellátás biztonságát veszélyezteti. Az uniós főképviselő elismerte: a javasolt intézkedésekről nem születik konszenzus az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén.
VG
2026.02.23., 12:05

Az Európai Unió tagállamai várhatóan nem jutnak megállapodásra hétfőn az Oroszország elleni új szankciós csomagról – erről beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Magyarország folyamatos ellenállása egyértelművé tette, hogy a javasolt intézkedésekről nem születik konszenzus az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén – idézte a politikus a Reuters. A magyar tárcavezető szerint zsarolással vádolja Ukrajnát.

European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas orosz ukrajna szankció
Kaja Kallas is bírálta hazánkat az Ukrajnának szánt hitel blokkolása miatt / Fotó: Anadolu via AFP

A magyar kormány álláspontja szerint a vita középpontjában nem politikai kérdés, hanem az energiaellátás biztonsága áll. Magyarország „zsarolással” vádolja Ukrajnát, és az uniós szintű jóváhagyását az olajszállítások újraindításától teszi függővé.

Amíg a nyersolaj áramlása a Barátság vezetéken szünetel, Magyarország semmilyen megállapodáshoz nem fog hozzájárulni

– jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben. A külügyminiszter szerint Ukrajna „ellenségesen” viselkedik Magyarországgal szemben, és azonnal újra kell indítania a szállításokat. Szijjártó megismételte az EU Oroszország elleni szankcióival kapcsolatos kritikáját is: a korábbi politika kudarcot vallott, az új csomagnak pedig szerinte nincs értelme, mert nem hozott közelebb a békéhez, viszont komoly terheket rótt az európai gazdaságokra.

Éles bírálatok Brüsszelben

A brüsszeli külügyminiszteri találkozó előtt több uniós politikus is nyíltan bírálta Magyarországot amiatt, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt. Johann Wadephul német külügyminiszter arra kérte a budapesti kormányt, hogy vizsgálja felül Ukrajnával kapcsolatos álláspontját – írta a Handelsblatt.

„Meglep a magyar álláspont” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte nem helyes, ha Magyarország „elárulja a saját szabadságért és az európai szuverenitásért folytatott küzdelmét”.

Hasonló hangot ütött meg Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is, aki megdöbbentőnek nevezte a szolidaritás hiányát Ukrajnával szemben. Sikorski szerint a budapesti kormány állami propagandát használ a szomszédos országgal szembeni ellenséges hangulat szítására, amelyet belpolitikai célokra, a választási kampányban is felhasznál.

„Sokkal nagyobb szolidaritást vártam volna Ukrajnával Magyarországtól” – jelentette ki a lengyel külügyminiszter.

A bírálók sorához csatlakozott Kestutis Budrys litván külügyminiszter is, aki „nagyon frusztrálónak” nevezte, hogy Magyarország blokkolja a tervezett EU-hitelt. Budrys szerint az uniós egységet gyengíti, ha egy tagállam energiaügyi viták miatt akadályozza a közös pénzügyi döntéseket.

Szijjártó Péter reagált a támadásokra: Ukrajna nem tagja az uniónak

Magyarország és Szlovákia az Európai Unió tagja, Ukrajna viszont nem, Brüsszel mégis Kijev oldalára áll a két tagállammal szemben – hangsúlyozta Szijjártó Péter friss Facebook-bejegyzésében. A külügyminiszter szerint a brüsszeli egyeztetések célja kizárólag az, hogy politikai nyomást gyakoroljanak Magyarországra és Szlovákiára, nem pedig Ukrajnára. Kiemelte: sem műszaki, sem technikai, sem fizikai akadálya nincs annak, hogy újrainduljon a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ezért az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. Hozzátette: Magyarországot nem lehet megzsarolni.

Magyar álláspont: energia nélkül nincs döntés

Budapest viszont következetesen azt hangsúlyozza: amíg Ukrajna nem garantálja az ország energiaellátását biztosító olajszállítások helyreállítását, addig nem várható kompromisszum. A kormány szerint nem politikai játszmáról van szó, hanem arról, hogy Magyarország nem hajlandó kockára tenni saját gazdasági és ellátásbiztonsági érdekeit.

  • A vita így egyszerre vált
  • szankciós,
  • pénzügyi
  • és energetikai

kérdéssé, amelyben Magyarország egyre nagyobb nemzetközi nyomás alá kerül. A brüsszeli össztűz közepette a magyar kormány azt üzeni: az energiaellátás nem alku tárgya – még akkor sem, ha ezért újabb éles támadások érik Budapestet az uniós partnerek részéről.

Célkeresztben az orosz kőolaj tengeri kereskedelme: készül a 20. szankciós csomag – Európa könnyen lábon lőheti magát

Az Európai Bizottság részleteket közölt az újabb, immár 20. szankciós csomagról Oroszországgal szemben. A retorziók célja továbbra is ugyanaz: megtörni az orosz gazdaságot, elvonni a háború elől a forrásokat, és a nyomásgyakorlás révén tárgyalóasztalhoz ültetni Oroszországot. Az eddigi szankciók eredményessége számos vita tárgyát képezte már az elmúlt években, egy részük részleges eredményt el tudott érni, míg mások egyáltalán nem teljesítették a hozzájuk fűzött reményeket. Az új listán a célkeresztben az orosz nyersolaj exportjának további korlátozása szerepel, teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetve be az energiahordozó kereskedelmére.

