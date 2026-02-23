Össztűz alatt Magyarország: igaza lett Szijjártó Péternek, tényleg a vérünket akarják Brüsszelben – Kaja Kallas elismerte, nem születik konszenzus a szankciós csomagról
Az Európai Unió tagállamai várhatóan nem jutnak megállapodásra hétfőn az Oroszország elleni új szankciós csomagról – erről beszélt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Magyarország folyamatos ellenállása egyértelművé tette, hogy a javasolt intézkedésekről nem születik konszenzus az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülésén – idézte a politikus a Reuters. A magyar tárcavezető szerint zsarolással vádolja Ukrajnát.
A magyar kormány álláspontja szerint a vita középpontjában nem politikai kérdés, hanem az energiaellátás biztonsága áll. Magyarország „zsarolással” vádolja Ukrajnát, és az uniós szintű jóváhagyását az olajszállítások újraindításától teszi függővé.
Amíg a nyersolaj áramlása a Barátság vezetéken szünetel, Magyarország semmilyen megállapodáshoz nem fog hozzájárulni
– jelentette ki Szijjártó Péter Brüsszelben. A külügyminiszter szerint Ukrajna „ellenségesen” viselkedik Magyarországgal szemben, és azonnal újra kell indítania a szállításokat. Szijjártó megismételte az EU Oroszország elleni szankcióival kapcsolatos kritikáját is: a korábbi politika kudarcot vallott, az új csomagnak pedig szerinte nincs értelme, mert nem hozott közelebb a békéhez, viszont komoly terheket rótt az európai gazdaságokra.
Éles bírálatok Brüsszelben
A brüsszeli külügyminiszteri találkozó előtt több uniós politikus is nyíltan bírálta Magyarországot amiatt, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt. Johann Wadephul német külügyminiszter arra kérte a budapesti kormányt, hogy vizsgálja felül Ukrajnával kapcsolatos álláspontját – írta a Handelsblatt.
„Meglep a magyar álláspont” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte nem helyes, ha Magyarország „elárulja a saját szabadságért és az európai szuverenitásért folytatott küzdelmét”.
Hasonló hangot ütött meg Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter is, aki megdöbbentőnek nevezte a szolidaritás hiányát Ukrajnával szemben. Sikorski szerint a budapesti kormány állami propagandát használ a szomszédos országgal szembeni ellenséges hangulat szítására, amelyet belpolitikai célokra, a választási kampányban is felhasznál.
„Sokkal nagyobb szolidaritást vártam volna Ukrajnával Magyarországtól” – jelentette ki a lengyel külügyminiszter.
A bírálók sorához csatlakozott Kestutis Budrys litván külügyminiszter is, aki „nagyon frusztrálónak” nevezte, hogy Magyarország blokkolja a tervezett EU-hitelt. Budrys szerint az uniós egységet gyengíti, ha egy tagállam energiaügyi viták miatt akadályozza a közös pénzügyi döntéseket.
Szijjártó Péter reagált a támadásokra: Ukrajna nem tagja az uniónak
Magyarország és Szlovákia az Európai Unió tagja, Ukrajna viszont nem, Brüsszel mégis Kijev oldalára áll a két tagállammal szemben – hangsúlyozta Szijjártó Péter friss Facebook-bejegyzésében. A külügyminiszter szerint a brüsszeli egyeztetések célja kizárólag az, hogy politikai nyomást gyakoroljanak Magyarországra és Szlovákiára, nem pedig Ukrajnára. Kiemelte: sem műszaki, sem technikai, sem fizikai akadálya nincs annak, hogy újrainduljon a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ezért az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. Hozzátette: Magyarországot nem lehet megzsarolni.
Magyar álláspont: energia nélkül nincs döntés
Budapest viszont következetesen azt hangsúlyozza: amíg Ukrajna nem garantálja az ország energiaellátását biztosító olajszállítások helyreállítását, addig nem várható kompromisszum. A kormány szerint nem politikai játszmáról van szó, hanem arról, hogy Magyarország nem hajlandó kockára tenni saját gazdasági és ellátásbiztonsági érdekeit.
- A vita így egyszerre vált
- szankciós,
- pénzügyi
- és energetikai
kérdéssé, amelyben Magyarország egyre nagyobb nemzetközi nyomás alá kerül. A brüsszeli össztűz közepette a magyar kormány azt üzeni: az energiaellátás nem alku tárgya – még akkor sem, ha ezért újabb éles támadások érik Budapestet az uniós partnerek részéről.
