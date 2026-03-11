Az olajárak elszabadulása: komoly gazdasági hatások jöhetnek világszerte
Ugyanakkor a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a 2022-es időszakhoz, amikor Oroszország ukrajnai inváziójának kezdetén a globális olajpiacon a kereslet jócskán meghaladta a kínálatot. Jelenleg ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg: a kereslet viszonylag alacsony a rendelkezésre álló kínálathoz képest, miközben az árak emelkedése tovább növelheti ezt a kiegyensúlyozatlanságot.
A piaci helyzet érzékeltetésére jelenleg körülbelül 130 millió hordó olaj „rekedt a tengeren”, ami valamivel több, mint a világ teljes napi olajfogyasztása.
Az olajárak alakulása is jól mutatja a piaci feszültségeket. A Brent nyersolaj legutóbbi napi csúcsa 119,50 dollár volt hordónként, míg a WTI ára 119,48 dollárig emelkedett. A korrekció után a Brent körülbelül 108,2 dolláros, a WTI pedig mintegy 105,1 dolláros szinten stabilizálódott. A piaci mozgásokat elsősorban a tengeri olajszállítás globális kockázatai, illetve az energiapiaci sokk világszintű hatásai hajtják. Bár a Brent hagyományosan érzékenyebb a közel-keleti geopolitikai eseményekre, a WTI mozgása is azt jelzi, hogy a jelenlegi kockázatok már nem regionálisak, hanem globális jellegűek.
Európa lehet az olajárak emelkedésének a nagy vesztese
A jelenlegi helyzet különösen Európát érinti érzékenyen. Az Európai Unió egyértelművé tette, hogy a kialakult helyzetet a hajózási szabadság, az ellátási láncok és a globális energiapiac stabilitásának közvetlen fenyegetéseként értékeli, külön kiemelve a Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségét. Ezzel párhuzamosan Brüsszel továbbra is nyomást gyakorol az orosz energiaszektorra: az orosz nyersolajra bevezetett új árplafon 47,6 dollár hordónként, ami tovább szűkíti a piac mozgásterét az ár- és inflációs sokkok kezelésében.
Az európai ipar különösen kitett a jelenlegi helyzetnek.
Bár az ipari mutatók az utóbbi időben lassú javulást jeleztek, a tartósan magas energiaárak súlyos következményekkel járhatnak az ágazat számára, ha a helyzet hosszabb ideig fennmarad, és nem születnek gyors megoldások. Eközben az európai energiatartalékok szintje 30 százalékra csökkent, ami az elmúlt öt év egyik legalacsonyabb értéke. Jelenleg az európai gázellátás jelentős része Norvégiából érkezik, miközben a cseppfolyósított földgáz több mint fele az Egyesült Államokból származik, és Katar szerepe az ellátásban már jóval korlátozottabb.
Japán és Dél-Korea sem lélegezhet fel
Ázsia szintén kulcsszereplő a térség energiapiacán, hiszen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj és gáz legnagyobb felhasználója. Kína, India, Japán és Dél-Korea együttesen az ezen az útvonalon szállított olaj mintegy 69 százalékát fogyasztja. A potenciális ellátási zavarok szempontjából Japán és Dél-Korea a legsebezhetőbb, mivel olajimportjuk 60-75 százaléka ezen a tengeri útvonalon érkezik.
Kína ezzel szemben nagyobb stratégiai tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal rendelkezik.
Donald Trump közben az Epic Fury hadművelet előrehaladását kommentálva többször is jelezte, hogy az energiaárakra gyakorolt hatás rövid távon várhatóan korlátozott lesz, hosszabb távon pedig más piaci tényezők mérsékelhetik azt. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Izraellel közösen végrehajtott művelet szerinte elengedhetetlen volt a globális biztonság és stabilitás szempontjából.
A Truth Social közösségi platformon Trump úgy fogalmazott, hogy a rövid távú olajár-emelkedés „nagyon kis ár a biztonságért és a békéért”, ezzel jelezve, hogy stratégiai célok érdekében elfogadhatónak tartja a magasabb energiaárakat. A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok egyelőre nem kívánja felhasználni stratégiai kőolajtartalékait, egy amerikai tisztviselő pedig úgy fogalmazott: „Ha az árak emelkednek, akkor emelkednek.”
Mindaddig azonban, amíg a piac nem lát egyértelmű jeleket a Perzsa-öböl térségében a működés normalizálódására, a piaci volatilitás várhatóan magas marad, és az olaj árát továbbra is jelentős geopolitikai prémium befolyásolja. Ugyanakkor nem zárható ki az sem, hogy az energiaárak gyors csökkenésnek indulnak, és a tőzsdeindexek általános emelkedést mutatnak, amint a konfliktus eszkalációjának enyhülésére utaló jelek jelennek meg.