Az olajárak elszabadulása: komoly gazdasági hatások jöhetnek világszerte

Ugyanakkor a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a 2022-es időszakhoz, amikor Oroszország ukrajnai inváziójának kezdetén a globális olajpiacon a kereslet jócskán meghaladta a kínálatot. Jelenleg ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg: a kereslet viszonylag alacsony a rendelkezésre álló kínálathoz képest, miközben az árak emelkedése tovább növelheti ezt a kiegyensúlyozatlanságot.

Az olajárak alakulása globális sokkot okozhat / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

A piaci helyzet érzékeltetésére jelenleg körülbelül 130 millió hordó olaj „rekedt a tengeren”, ami valamivel több, mint a világ teljes napi olajfogyasztása.

Az olajárak alakulása is jól mutatja a piaci feszültségeket. A Brent nyersolaj legutóbbi napi csúcsa 119,50 dollár volt hordónként, míg a WTI ára 119,48 dollárig emelkedett. A korrekció után a Brent körülbelül 108,2 dolláros, a WTI pedig mintegy 105,1 dolláros szinten stabilizálódott. A piaci mozgásokat elsősorban a tengeri olajszállítás globális kockázatai, illetve az energiapiaci sokk világszintű hatásai hajtják. Bár a Brent hagyományosan érzékenyebb a közel-keleti geopolitikai eseményekre, a WTI mozgása is azt jelzi, hogy a jelenlegi kockázatok már nem regionálisak, hanem globális jellegűek.

Európa lehet az olajárak emelkedésének a nagy vesztese

A jelenlegi helyzet különösen Európát érinti érzékenyen. Az Európai Unió egyértelművé tette, hogy a kialakult helyzetet a hajózási szabadság, az ellátási láncok és a globális energiapiac stabilitásának közvetlen fenyegetéseként értékeli, külön kiemelve a Hormuzi-szoros stratégiai jelentőségét. Ezzel párhuzamosan Brüsszel továbbra is nyomást gyakorol az orosz energiaszektorra: az orosz nyersolajra bevezetett új árplafon 47,6 dollár hordónként, ami tovább szűkíti a piac mozgásterét az ár- és inflációs sokkok kezelésében.

Az európai ipar különösen kitett a jelenlegi helyzetnek.

Bár az ipari mutatók az utóbbi időben lassú javulást jeleztek, a tartósan magas energiaárak súlyos következményekkel járhatnak az ágazat számára, ha a helyzet hosszabb ideig fennmarad, és nem születnek gyors megoldások. Eközben az európai energiatartalékok szintje 30 százalékra csökkent, ami az elmúlt öt év egyik legalacsonyabb értéke. Jelenleg az európai gázellátás jelentős része Norvégiából érkezik, miközben a cseppfolyósított földgáz több mint fele az Egyesült Államokból származik, és Katar szerepe az ellátásban már jóval korlátozottabb.