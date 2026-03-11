Deviza
EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF331,46 -0,3% GBP/HUF445,24 -0,18% CHF/HUF426,08 -0,21% PLN/HUF90,34 -0,14% RON/HUF75,6 -0,3% CZK/HUF15,78 -0,3% EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF331,46 -0,3% GBP/HUF445,24 -0,18% CHF/HUF426,08 -0,21% PLN/HUF90,34 -0,14% RON/HUF75,6 -0,3% CZK/HUF15,78 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
cég
német
mezőgazdaság

Csődbe vitték a legendás német járműgyártót a menedzserek, de Kína megmentette: bemutatták az új gépet – aranykorszak jöhet

Új korszak kezdődhet a Rabe számára a kínai tulajdonos támogatásával. A márka most egy teleszkópos rakodóval lép ki a hagyományos talajművelő gépek világából.
VG
2026.03.11, 07:58
Frissítve: 2026.03.11, 08:36

A korábban szinte eltűntnek hitt német Rabe mezőgépgyártó márka új lendületet kapott kínai tulajdonosának köszönhetően. 

Rabe CHINA-GUANGDONG-ROBOT INDUSTRY (CN)
Új korszak kezdődhet a Rabe számára a kínai tulajdonos támogatásával / Fotó: DENG HUA

A vállalat egykor a Lemken és a Horsch mellett a német mezőgépipar meghatározó szereplője volt, ám menedzsmentproblémák miatt csődközeli helyzetbe került, és hosszú időre úgy tűnt, végleg eltűnik a piacról. A kínai Zoomlion azonban fantáziát látott a patinás márkában, és felvásárlása után új fejlesztési pályára állította. 

A cél egyértelmű: a Rabe-ből prémiumkategóriás európai márkát építeni, amely modern technológiával és széles termékkínálattal szólítja meg a gazdálkodókat.

Az Agrofórum cikke szerint a stratégia látványos bővülést hozott a termékpalettán. 

A Rabe hosszú ideig főként talajművelő gépeiről volt ismert, az utóbbi években azonban új szegmensek felé nyitott. Nemrég mutatták be például a Ventus pneumatikus vetőgépet, amely már a modern, precíziós gazdálkodás igényeire készült. Most pedig egy teljesen új termékvonal jelent meg a kínálatban: a teleszkópos rakodók.

A ZTH 2506 típusjelű modell a márka első ilyen jellegű gépe. A modell az Agritechnica óta jelentős fejlesztéseken ment keresztül, hogy jobban megfeleljen az európai felhasználók igényeinek. 

A gyártó elsősorban a mezőgazdasági felhasználókra számít, de a gép kialakítása miatt ipari és logisztikai környezetben is jól használható lehet. 

A ZTH 2506 megjelenése azt jelzi, hogy a Rabe nemcsak visszatér a piacra, hanem tudatosan bővíti kínálatát is, és a kínai tulajdonosi háttérrel újra komoly szereplővé válhat az európai mezőgépiparban.

Korábban megírtuk, hogy a német autóipar nehézségei egyre látványosabbak, a Volkswagen csoportnál a korábban bejelentett megszorítások sem bizonyulnak elegendőnek. 

A vállalat 2024-ben világszerte még mintegy 680 ezer embert foglalkoztatott, és jelentős gyártókapacitással rendelkezik Közép-Európában, köztük Magyarországon is. A konszern azonban komoly költségcsökkentési kényszerrel néz szembe: a korábban tervezett, mintegy 50 ezer fős leépítés mellett további kiadáscsökkentésekre lehet szükség.

A rossz hírt Oliver Blume vezérigazgató jelentette be egy telefonos sajtótájékoztatón. A vállalatvezető szerint a költségcsökkentés fő oka az egyre erősödő globális verseny, amelyben különösen a kínai autógyártók jelentenek komoly kihívást. A Volkswagennek egyszerre kell alkalmazkodnia a kínai piacon tapasztalható változásokhoz és a világ más régióiban zajló technológiai átalakuláshoz.

Közben a kínai autógyártók egyre agresszívebben terjeszkednek az európai piacon. A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD például jelentős termelésbővítést tervez Magyarországon még az idén. Ez a fejlemény jól mutatja, hogy a hagyományos európai autógyártók számára egyre erősebb verseny alakul ki saját piacukon is, ami a Volkswagenhez hasonló nagyvállalatokat további költségcsökkentésre és szerkezeti átalakításokra kényszerítheti.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu