Csődbe vitték a legendás német járműgyártót a menedzserek, de Kína megmentette: bemutatták az új gépet – aranykorszak jöhet

A korábban szinte eltűntnek hitt német Rabe mezőgépgyártó márka új lendületet kapott kínai tulajdonosának köszönhetően.

Új korszak kezdődhet a Rabe számára a kínai tulajdonos támogatásával / Fotó: DENG HUA

A vállalat egykor a Lemken és a Horsch mellett a német mezőgépipar meghatározó szereplője volt, ám menedzsmentproblémák miatt csődközeli helyzetbe került, és hosszú időre úgy tűnt, végleg eltűnik a piacról. A kínai Zoomlion azonban fantáziát látott a patinás márkában, és felvásárlása után új fejlesztési pályára állította.

A cél egyértelmű: a Rabe-ből prémiumkategóriás európai márkát építeni, amely modern technológiával és széles termékkínálattal szólítja meg a gazdálkodókat.

Az Agrofórum cikke szerint a stratégia látványos bővülést hozott a termékpalettán.

A Rabe hosszú ideig főként talajművelő gépeiről volt ismert, az utóbbi években azonban új szegmensek felé nyitott. Nemrég mutatták be például a Ventus pneumatikus vetőgépet, amely már a modern, precíziós gazdálkodás igényeire készült. Most pedig egy teljesen új termékvonal jelent meg a kínálatban: a teleszkópos rakodók.

A ZTH 2506 típusjelű modell a márka első ilyen jellegű gépe. A modell az Agritechnica óta jelentős fejlesztéseken ment keresztül, hogy jobban megfeleljen az európai felhasználók igényeinek.

A gyártó elsősorban a mezőgazdasági felhasználókra számít, de a gép kialakítása miatt ipari és logisztikai környezetben is jól használható lehet.

A ZTH 2506 megjelenése azt jelzi, hogy a Rabe nemcsak visszatér a piacra, hanem tudatosan bővíti kínálatát is, és a kínai tulajdonosi háttérrel újra komoly szereplővé válhat az európai mezőgépiparban.

