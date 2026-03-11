Szja-bevallás 2026: figyelmeztetést adott ki a NAV, öt nap múlva letelik a határidő – aki nem lép, bajban lesz a tervezettel

Az szja-bevallási tervezetek postázását március 16-ig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Eddig 40 ezren igényelték így, 90 százalékban sms-ben – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményéből.

A NAV idén is mindenkinek elkészíti az szja-bevallásának tervezetét / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az adóhatóság tájékoztatása szerint akinek nincs elektronikus elérhetősége, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti a tervezet postázását. A legegyszerűbb sms-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA(szóköz)adóazonosítójel(szóköz)ééééhhnn formában.

Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető. A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani: az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni.

Gépjárműadó 2026: most derül ki, mennyit kell fizetni, levelet küld mindenkinek a NAV – így lehet részletre kérni

Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadó-határozatok. A több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV-Mobilt.

A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikusan (cégkapura vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések kedden indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-tól várható.

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

Érdemes böngészni a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel már most – a határozatok megérkezése előtt – kiszámítható a fizetendő összeg.

A gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni.