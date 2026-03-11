Deviza
EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21% EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 100 +1,43% MOL3 764 -0,16% OTP37 470 -0,56% RICHTER11 680 -0,09% OPUS515 -1,55% ANY7 580 +0,26% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28% BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 100 +1,43% MOL3 764 -0,16% OTP37 470 -0,56% RICHTER11 680 -0,09% OPUS515 -1,55% ANY7 580 +0,26% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adózás
adóbevallás
NAV
szja
szja-tervezet

Szja-bevallás 2026: figyelmeztetést adott ki a NAV, öt nap múlva letelik a határidő – aki nem lép, bajban lesz a tervezettel

Március 16-ig kérhetjük az szja-bevallási tervezetek postázását. A NAV idén is mindenkinek elkészíti az szja-bevallásának tervezetét.
VG
2026.03.11, 06:46
Frissítve: 2026.03.11, 07:45

Az szja-bevallási tervezetek postázását március 16-ig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Eddig 40 ezren igényelték így, 90 százalékban sms-ben – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményéből.

20191015_0038_MOR árverés NAV adózás, adókedvezmény, SZJA, adó
A NAV idén is mindenkinek elkészíti az szja-bevallásának tervezetét / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az adóhatóság tájékoztatása szerint akinek nincs elektronikus elérhetősége, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti a tervezet postázását. A legegyszerűbb sms-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA(szóköz)adóazonosítójel(szóköz)ééééhhnn formában.

Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető. A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani: az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni.

Gépjárműadó 2026: most derül ki, mennyit kell fizetni, levelet küld mindenkinek a NAV – így lehet részletre kérni

Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadó-határozatok. A több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV-Mobilt.

A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikusan (cégkapura vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések kedden indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-tól várható.

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

Érdemes böngészni a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel már most – a határozatok megérkezése előtt – kiszámítható a fizetendő összeg.

A gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu