Soha nem látott döntés: nem várnak tovább, kiváltják a Hormuzi-szorost, olajjal árasztják el a világot – de csak 12 napra lélegezhetünk fel
Az olajárak szerdán reggel hevesen ingadozni kezdtek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiaiolajkészlet-felszabadítását javasolta az iráni háború okozta ellátási zavarok ellensúlyozására.
Az irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 11 centtel, azaz 0,13 százalékkal, 87,91 dollárra emelkedett hajnalban, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) pedig 7 centtel, vagyis 0,08 százalékkal drágult, hordónként 83,52 dollárra.
Mindkét olajtípus ára esni kezdett, miután a The Wall Street Journal beszámolt a Nemzetközi Energiaügynökség döntéséről, a WTI pedig ezzel korrigálta is a korábbi minimális drágulást – írta a Reuters. A WSJ az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná azt a 182 millió hordó olajat, amelyet a szervezet tagállamai két részletben szabadítottak fel 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörésekor.
Egyelőre sem a Nemzetközi Energiaügynökség, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael kedden olyan intenzív légi csapásokat mért Iránra, amelyeket a Pentagon és a helyszínen tartózkodó irániak egyaránt a február 28-án kezdődött iráni háború eddigi leghevesebb támadásainak neveztek. Az amerikai hadsereg kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót is a Hormuzi-szoros közelében az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint.
Eközben Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Iránnak haladéktalanul el kell távolítania a szorosban esetlegesen elhelyezett aknákat. Trump korábban többször is kijelentette, hogy Washington szükség esetén kész tankereket kísérni a Hormuzi-szoroson keresztül. Erre azonban egyelőre még nem került sor.
„Továbbra is arra számítunk, hogy a kőolaj rendkívül volatilis marad, a mozgásokat elsősorban a hírek vezérlik majd, miközben a következő kereskedési időszakokban nagyjából 75 és 105 dollár közötti széles sávban mozoghat” – írta elemzésében Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője.
Emmanuel Macron francia elnök szerdán videóhívást tart a G7 tagállamainak vezetőivel, hogy megvitassák a közel-keleti konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatását, valamint a helyzet kezelését célzó intézkedéseket.
Az abu-dzabi állami olajóriás, az ADNOC leállította a ruwaisi finomítóját, miután egy dróntámadást követően tűz ütött ki a komplexum egyik létesítményében – közölte egy forrás. Ez a legújabb energiaipari infrastruktúrát érintő fennakadás az iráni háború miatt.
A hajózási adatok szerint Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre, a Vörös-tengeren keresztül növeli a szállításokat, azonban ezek volumene továbbra is jócskán elmarad attól a szinttől, amely képes lenne ellensúlyozni a Hormuzi-szoroson átmenő forgalom visszaesését.
Összefognak a nagyhatalmak és ha kell, lépnek az olajpiac stabilizálása érdekében
Mindenki hajlandó lépéseket tenni az olajpiac stabilizálása érdekében, beleértve az Egyesült Államokat is – mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter kedden, miután a G7-országok pénzügyminiszterei megvitatták, hogy a Hormuzi-szoros blokádja alatt mi a teendő az energiaválság elkerülése érdekében.
Lescure szerint a G7 energiaminiszterei arra kérték a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA), hogy vázoljon fel forgatókönyveket a tartalékok esetleges felszabadítására. A francia politikus szerint erre azért van szükség, hogy bármely pillanatban készen álljanak a lépésre. A következő lépés pedig az IEA igazgatóságának kedd délutáni ülése lehet a döntés meghozása érdekében – írja a Reuters.