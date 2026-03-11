Deviza
Soha nem látott döntés: nem várnak tovább, kiváltják a Hormuzi-szorost, olajjal árasztják el a világot – de csak 12 napra lélegezhetünk fel

A Nemzetközi Energiaügynökség a stratégiai olajkészletekhez is hozzányúlna az iráni háború miatt. Az olajpiaci rali folytatódik.
VG
2026.03.11, 06:31
Frissítve: 2026.03.11, 09:15

Az olajárak szerdán reggel hevesen ingadozni kezdtek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiaiolajkészlet-felszabadítását javasolta az iráni háború okozta ellátási zavarok ellensúlyozására.

Oil,Field,In,The,Mangistau,Region,Of,Kazakhstan. olaj
A stratégiai olajkészletekhez is hozzányúlnak az iráni háború miatt / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Az irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 11 centtel, azaz 0,13 százalékkal, 87,91 dollárra emelkedett hajnalban, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) pedig 7 centtel, vagyis 0,08 százalékkal drágult, hordónként 83,52 dollárra.

Mindkét olajtípus ára esni kezdett, miután a The Wall Street Journal beszámolt a Nemzetközi Energiaügynökség döntéséről, a WTI pedig ezzel korrigálta is a korábbi minimális drágulást – írta a Reuters. A WSJ az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná azt a 182 millió hordó olajat, amelyet a szervezet tagállamai két részletben szabadítottak fel 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörésekor.

Egyelőre sem a Nemzetközi Energiaügynökség, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael kedden olyan intenzív légi csapásokat mért Iránra, amelyeket a Pentagon és a helyszínen tartózkodó irániak egyaránt a február 28-án kezdődött iráni háború eddigi leghevesebb támadásainak neveztek. Az amerikai hadsereg kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót is a Hormuzi-szoros közelében az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint.

Eközben Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Iránnak haladéktalanul el kell távolítania a szorosban esetlegesen elhelyezett aknákat. Trump korábban többször is kijelentette, hogy Washington szükség esetén kész tankereket kísérni a Hormuzi-szoroson keresztül. Erre azonban egyelőre még nem került sor.

„Továbbra is arra számítunk, hogy a kőolaj rendkívül volatilis marad, a mozgásokat elsősorban a hírek vezérlik majd, miközben a következő kereskedési időszakokban nagyjából 75 és 105 dollár közötti széles sávban mozoghat” – írta elemzésében Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán videóhívást tart a G7 tagállamainak vezetőivel, hogy megvitassák a közel-keleti konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatását, valamint a helyzet kezelését célzó intézkedéseket.

Az abu-dzabi állami olajóriás, az ADNOC leállította a ruwaisi finomítóját, miután egy dróntámadást követően tűz ütött ki a komplexum egyik létesítményében – közölte egy forrás. Ez a legújabb energiaipari infrastruktúrát érintő fennakadás az iráni háború miatt.

A hajózási adatok szerint Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre, a Vörös-tengeren keresztül növeli a szállításokat, azonban ezek volumene továbbra is jócskán elmarad attól a szinttől, amely képes lenne ellensúlyozni a Hormuzi-szoroson átmenő forgalom visszaesését.

Összefognak a nagyhatalmak és ha kell, lépnek az olajpiac stabilizálása érdekében

Mindenki hajlandó lépéseket tenni az olajpiac stabilizálása érdekében, beleértve az Egyesült Államokat is – mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter kedden, miután a G7-országok pénzügyminiszterei megvitatták, hogy a Hormuzi-szoros blokádja alatt mi a teendő az energiaválság elkerülése érdekében.

Lescure szerint a G7 energiaminiszterei arra kérték a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA), hogy vázoljon fel forgatókönyveket a tartalékok esetleges felszabadítására. A francia politikus szerint erre azért van szükség, hogy bármely pillanatban készen álljanak a lépésre. A következő lépés pedig az IEA igazgatóságának kedd délutáni ülése lehet a döntés meghozása érdekében – írja a Reuters.

