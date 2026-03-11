Soha nem látott döntés: nem várnak tovább, kiváltják a Hormuzi-szorost, olajjal árasztják el a világot – de csak 12 napra lélegezhetünk fel

Az olajárak szerdán reggel hevesen ingadozni kezdtek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiaiolajkészlet-felszabadítását javasolta az iráni háború okozta ellátási zavarok ellensúlyozására.

A stratégiai olajkészletekhez is hozzányúlnak az iráni háború miatt / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock

Az irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 11 centtel, azaz 0,13 százalékkal, 87,91 dollárra emelkedett hajnalban, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) pedig 7 centtel, vagyis 0,08 százalékkal drágult, hordónként 83,52 dollárra.

Mindkét olajtípus ára esni kezdett, miután a The Wall Street Journal beszámolt a Nemzetközi Energiaügynökség döntéséről, a WTI pedig ezzel korrigálta is a korábbi minimális drágulást – írta a Reuters. A WSJ az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná azt a 182 millió hordó olajat, amelyet a szervezet tagállamai két részletben szabadítottak fel 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörésekor.

Egyelőre sem a Nemzetközi Energiaügynökség, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael kedden olyan intenzív légi csapásokat mért Iránra, amelyeket a Pentagon és a helyszínen tartózkodó irániak egyaránt a február 28-án kezdődött iráni háború eddigi leghevesebb támadásainak neveztek. Az amerikai hadsereg kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót is a Hormuzi-szoros közelében az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint.

Eközben Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Iránnak haladéktalanul el kell távolítania a szorosban esetlegesen elhelyezett aknákat. Trump korábban többször is kijelentette, hogy Washington szükség esetén kész tankereket kísérni a Hormuzi-szoroson keresztül. Erre azonban egyelőre még nem került sor.

„Továbbra is arra számítunk, hogy a kőolaj rendkívül volatilis marad, a mozgásokat elsősorban a hírek vezérlik majd, miközben a következő kereskedési időszakokban nagyjából 75 és 105 dollár közötti széles sávban mozoghat” – írta elemzésében Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője.