Zelenszkij most mindenkit sokkolt: „Megmondtam, hogy lesz III. világháború, de Trump nem hallott meg engem” – Európa nem áll készen rá
Volodimir Zelenszkij szerint a világ jelenleg nincs felkészülve egy harmadik világháborúra. Ennek oka az új technológiai fenyegetések megjelenése, valamint az agresszorok közötti lehetséges szövetségek. Az ukrán elnök erről a Caolan Robertson ír vloggernek adott interjújában beszélt.
Zelenszkij a közel-keleti konfliktusról gondolja azt, hogy potenciálisan a harmadik világháborúhoz vezethet.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy Oroszország az Ukrajna elleni teljes körű háborújának kezdetén Moszkva iráni alkatrészeket tartalmazó drónokat használt a támadásokhoz. Mostanra azonban már Irán kap orosz alkatrészeket, ami lehetővé teszi Teherán számára, hogy más közel-keleti országokat és amerikai bázisokat támadjon – írta az RBC ukrán hírportál.
„Igen, meg tudjuk állapítani, hogy ezek orosz alkatrészek, nem irániak. Irán más közel-keleti országokat, valamint amerikai bázisokat és amerikai katonákat támad. Már most is sok az áldozat. Ezért nyilvánvaló, hogy ez a legnagyobb kockázat, amellyel a világ az elmúlt években szembesült, mert ebből olyan harmadik világháború lehet, amelyben mi magunk is benne leszünk” – jelentette ki az ukrán államfő.
Hozzátette, hogy ha most senki sem állítja meg ezt a háborút — ahogyan a Nyugatnak már a legelején meg kellett volna állítania Oroszországot —, akkor a közel-keleti konfliktus elhúzódhat, legalább őszig.
Zelenszkij szerint reális forgatókönyv a világháború
Caolan Robertson megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij valójában már egy évvel ezelőtt előre jelezte ezt a helyzetet a Fehér Házban.
„Azt mondtam, hogy harmadik világháború lesz. Az elnök, Donald Trump nem hallott meg engem. Az emberei talán meghallották, de nem vagyok biztos abban, hogy fel tudják mérni, mit jelent ez. Oroszország már drónokkal kezdett támogatást nyújtani, és természetesen rakétákkal is segíteni fog” – mondta az államfő.
Az ukrán elnök azt is hozzátette, hogy ebben a forgatókönyvben egyetlen kérdés van: mikor jön el az a pillanat, amikor az első ország támogatni fogja csapatok küldését. Éppen úgy, ahogy az orosz-ukrán háború során történt, amikor Észak-Korea tízezer katonát küldött Oroszországnak.
Arra a kérdésre, hogy a világ készen áll-e erre, Zelenszkij egyértelműen így válaszolt:
A világ nincs felkészülve.
„Technikai szempontból Európa nincs kellően felkészülve, csak néhány ország. A németek nagyon gyorsan cselekszenek, de ez nem elég ahhoz, hogy még ebben az évben felkészüljenek az ilyen kihívásokra. Az északi-európai országok nagyon magas technológiai szinten állnak. Ők fel vannak készülve” – fejtette ki Zelenszkij.
Hozzátette, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege kétségtelenül nagyon erős, azonban különbséget kell tenni a rakétákkal és drónokkal vívott háború, illetve a szárazföldi háború között. Ezzel arra utalt, hogy technológiai szempontból a Nyugat előrébb jár, ugyanakkor a szárazföldi hadviselésben a tapasztalat döntő jelentőségű. Egy nagy háború esetén ezek a tényezők egyszerre lesznek jelen, és itt már szükség lesz a szárazföldi hadviselésben szerzett tapasztalatra.
„Jelenleg senkinek sincs olyan szárazföldi hadviselési tapasztalata, mint nekünk. Hatalmas emberveszteség. Új technológiák, új háború. Ezért gondolom azt, hogy a világ nincs felkészülve egy világháborúra, mert a világháború nem csupán drónokról és rakétákról szól. Szárazföldi erőkkel, szárazföldi offenzív műveletekkel és globális léptékű veszteségekkel járna” – foglalta össze Zelenszkij.
Donald Trump azonban egyelőre nem ennyire pesszimista, az amerikai elnök 2025-ben többször is kijelentette, hogy Ukrajna miatt nem fog kitörni a harmadik világháború.