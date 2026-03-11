Zelenszkij most mindenkit sokkolt: „Megmondtam, hogy lesz III. világháború, de Trump nem hallott meg engem” – Európa nem áll készen rá

Volodimir Zelenszkij szerint a világ jelenleg nincs felkészülve egy harmadik világháborúra. Ennek oka az új technológiai fenyegetések megjelenése, valamint az agresszorok közötti lehetséges szövetségek. Az ukrán elnök erről a Caolan Robertson ír vloggernek adott interjújában beszélt.

Volodimir Zelenszkij szerint Európa nem áll készen egy háborúra / Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Zelenszkij a közel-keleti konfliktusról gondolja azt, hogy potenciálisan a harmadik világháborúhoz vezethet.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy Oroszország az Ukrajna elleni teljes körű háborújának kezdetén Moszkva iráni alkatrészeket tartalmazó drónokat használt a támadásokhoz. Mostanra azonban már Irán kap orosz alkatrészeket, ami lehetővé teszi Teherán számára, hogy más közel-keleti országokat és amerikai bázisokat támadjon – írta az RBC ukrán hírportál.

„Igen, meg tudjuk állapítani, hogy ezek orosz alkatrészek, nem irániak. Irán más közel-keleti országokat, valamint amerikai bázisokat és amerikai katonákat támad. Már most is sok az áldozat. Ezért nyilvánvaló, hogy ez a legnagyobb kockázat, amellyel a világ az elmúlt években szembesült, mert ebből olyan harmadik világháború lehet, amelyben mi magunk is benne leszünk” – jelentette ki az ukrán államfő.

Hozzátette, hogy ha most senki sem állítja meg ezt a háborút — ahogyan a Nyugatnak már a legelején meg kellett volna állítania Oroszországot —, akkor a közel-keleti konfliktus elhúzódhat, legalább őszig.

Zelenszkij szerint reális forgatókönyv a világháború

Caolan Robertson megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij valójában már egy évvel ezelőtt előre jelezte ezt a helyzetet a Fehér Házban.

„Azt mondtam, hogy harmadik világháború lesz. Az elnök, Donald Trump nem hallott meg engem. Az emberei talán meghallották, de nem vagyok biztos abban, hogy fel tudják mérni, mit jelent ez. Oroszország már drónokkal kezdett támogatást nyújtani, és természetesen rakétákkal is segíteni fog” – mondta az államfő.

Az ukrán elnök azt is hozzátette, hogy ebben a forgatókönyvben egyetlen kérdés van: mikor jön el az a pillanat, amikor az első ország támogatni fogja csapatok küldését. Éppen úgy, ahogy az orosz-ukrán háború során történt, amikor Észak-Korea tízezer katonát küldött Oroszországnak.