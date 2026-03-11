Deviza
Már halálvölgyként hivatkoznak a Hormuzi-szorosra, bárki felrobbanhat – megállás nélkül tüzel Amerika, döbbenetes számokat közölt a Pentagon

Donald Trump amerikai elnök állítása szerint az Egyesült Államok haditengerészete több, aknatelepítésre alkalmas iráni hajót semmisített meg a térségben, miközben a Pentagon 16 ilyen egység kilövéséről számolt be. Ez a katonai fejlemény is hatással volt az olajárakra és a pénzpiacra, hiszen a Hormuzi-szoroson halad át a globális kőolaj-kereskedelem mintegy egyötöde.
Csókási Annamária
2026.03.11., 08:39

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán aknákat telepített a Hormuzi-szorosban, ezért az amerikai haderő megsemmisített több, aknák lerakására kialakított iráni hajót.

hajo irán
Az amerikai hadsereg tizenhat aknázóhajót lőtt ki Irán partjainál /

Lángol egy teherszállító hajó a szorosban

A Hormuzi-szorosban egy teherhajót találat ért ismeretlen lövedékkel, ami tüzet okozott a fedélzeten – közölte az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Operációk (UKMTO) szervezete. 

A kár mértéke jelenleg ismeretlen, de a legénységi tagjai biztonságban vannak. A brit szervezet arra szólította fel a hajókat, hogy óvatosabban közlekedjenek, illetve jelentsenek minden gyanús tevékenységet, amíg a hatóságok folytatják a nyomozást.  

Bizonytalan üzenetek a Fehér Háztól

Az Egyesült Államok jelentései szerint 16 aknázóhajót semmisítettek meg a Hormuzi-szoros közelében. Az ázsiai tőzsdék tovább emelkedtek, miután az olaj ára 90 dollár körül stabilizálódott. A Fehér Ház közölte, hogy az amerikai haditengerészet nem kísért hajót a Hormuzi-szoroson keresztül, miután Chris Wright energiaügyi miniszter egy azóta már törölt tweetben ennek az ellentétét állította.

A Pentagon azt közölte, hogy „több” iráni hajót, köztük 16 „aknázót", megsemmisítettek a Hormuzi-szoros közelében, miközben Trump figyelmeztette Teheránt, hogy ne helyezzen robbanószereket a vízi útvonalra. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kedden kijelentette, hogy ez lesz 

a „legintenzívebb nap az Iránon belüli támadásokban”. 

A Hormuzi-szorosban, a világ legfontosabb energetikai folyosóján, amelyen a teljes nyersolajforgalom mintegy egyötöde halad át. 

A Brent olaj ára nagyot ugorhat

Könnyen lehet, hogy az eszkaláció irányába mutató fejleményre reagál a Brent olaj ára hétfőn este, amikor rövid időn belül 87 dolláros szintről 90 dollár fölé ugrott. Magyar szempontból a forint árfolyamát érdemes figyelni, ami az euróval szemben gyengült látványosan és 383-as szintről a 388-as sáv fölé tolódott.

A CNN azt írta, hogy az aknásítás egyelőre nem kiterjedt tevékenység, információi szerint

az elmúlt napokban néhány tucat szerkezetet helyeztek el.

Csakhogy mielőtt megnyugodhatnának a kedélyek, az egyik informátor felhívta arra is a figyelmet, hogy Irán a masszív, több napon át tartó, kifejezetten a haditengerészetét célzó csapások ellenére is továbbra is rendelkezik

  • kisméretű hajóinak
  • és aknatelepítő egységeinek

80-90 százalékával. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy az iráni erők elvileg képesek lennének aknák százait telepíteni vízi úton a Hormuzi-szoroshoz.

Az Iráni Forradalmi Gárda, amely mostanra az iráni hagyományos haditengerészettel együtt gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartja a szorost, képes totálisan ellehetetleníteni a tankerhajók közlekedését azzal, hogy többrétegű védelmi vonalat épít ki 

  • szétszórt aknatelepítő vízi járművekkel,
  • robbanóanyaggal megrakott csónakokkal
  • és part menti rakétaütegekkel

– magyarázta a CNN.

Az Iráni Forradalmi Gárda korábban figyelmeztetett, hogy minden, a szoroson áthaladó hajót megtámadnak. A Hormuzi-szoros lényegében a háború kezdete óta zárva van, ha nincs it totális blokád. A jelenlegi állapotokra jellemző és ezeket jól írja le, hogy a szorost a CNN-nek nyilatkozva 

halálvölgyként

írták le, utalva az áthaladással járó kockázatokra.

