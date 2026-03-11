Németország Oroszországba irányuló exportja januárban havi összevetésben 8,3 százalékkal visszaesve 514,16 millió euróra csökkent – közölte keddi gyorstájékoztatójában a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis).

Oroszország és Németország között nem szűnt meg a kereskedelem / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Az Oroszországból származó import 20 százalékkal, 92,5 millió euróra esett vissza. Németország Oroszországba irányuló exportja januárban éves összevetésben 15,9 százalékkal csökkent, míg az Oroszországból érkező import 19,7 százalékkal esett vissza – írt az Interfax orosz hírügynökség.

A naptár- és szezonális hatásokkal kiigazított teljes német export januárban havi alapon 2,3 százalékkal, 130,5 milliárd euróra mérséklődött. Az import 5,9 százalékkal, 109,2 milliárd euróra csökkent.

Németországnak az Európai Unió többi tagállamába irányuló exportja 4,8 százalékkal csökkent decemberhez képest. Az EU-n kívüli országokba irányuló kivitel ezzel szemben 1 százalékkal bővül, ezen belül

az Amerikai Egyesült Államokba irányuló export 11,7 százalékkal nőtt,

az Egyesült Királyságba irányuló export 2,6 százalékkal csökkent,

a Kínába irányuló export pedig 13,2 százalékkal esett.

Az uniós tagországokból Németországba érkező import januárban 6,5 százalékkal csökkent, miközben a nem uniós országokból származó behozatal 5,3 százalékkal esett vissza. Az Amerikai Egyesült Államokból érkező import 8,2 százalékkal, a Kínából származó import 8,3 százalékkal mérséklődött. Az Egyesült Királyságból érkező import ugyanakkor 2,5 százalékkal nőtt.

Németország külkereskedelmi többlete januárban 21,2 milliárd eurót tett ki, szemben a decemberi 17,4 milliárd euróval.

Hihetetlen: miközben Magyarországot levágnák Von der Leyenék a Barátságról, a háttérben megy a biznisz az oroszokkal

Az Európa és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok a geopolitikai feszültségek ellenére sem szakadtak meg teljesen – számolt be róla a RIA Novosztyi.

A 2024-es év végére az Európai Unió tagállamainak összesített befektetése az orosz gazdaságban elérte a 188 milliárd dollárt, ami hozzávetőleg 69 500 milliárd forintnak felel meg. Az adat az orosz nemzeti statisztikai hivatalok számaira hivatkozó orosz sajtóösszesítésből származik.