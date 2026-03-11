Sokkoló hír a Volkswagentől, 50 ezer embert kirúgni sem lesz elég – a főmumus Kína, pedig van más is

A német autógyárak mizériája jól ismert, amikor azonban a kedvenc focicsapatunk sorra kap ki, elkezdjük mondogatni, hogy egyszer minden szériának vége szakad. A német autógyárak esetében azonban még biztosan nem. Most a 2024-ben még világszerte 680 ezer embert foglalkoztató, Magyarországon is termelő Volkswagen csoportnál derült ki, hogy a tervbe vett 50 ezres leépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a csoportnak. Közép-Európában erőteljes a jelenlétük, beleértve Magyarországot is.

A Volkswagen szerint főleg Kína az ok, nem lesz elég 50 ezer embert lapátra tenni / Fotó: Krisztian Bocsi

A rossz hírt Oliver Blume vezérigazgató jelentette be egy telefonos sajtótájékoztatón.

Az újabb költségcsökkentések okaként a Kína dirigálta hatalmas versenyt jelölte meg.

Háttérmagyarázatában a Bloomberg hírügynökség Magyarországot is megemlíti (nem költséglefaragási helyként, hanem a fokozódó verseny példájaként). A VW igyekszik felvenni a versenyt a gyorsan erősödő kínai konkurenciával, miközben Kína továbbra is a legfontosabb piaca – írják.

Európában gyenge a kereslet, és az elektromos autókra való átállás egyenetlenül halad. Közben a kínai gyártók is belépésre készülnek az európai piacra:

a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD idén Magyarországon tervezi jelentősen növelni termelését.

A Volkswagen-bejelentéssel szinte egy időben érkeztek hírek arról, hogy az év elején Kína külkereskedelmi rekordtöbbletet ért el, főleg Afrikába és az Európai Unióba növelve exportját, miközben a német export az ázsiai óriásba visszaesett – holott a kínaiak a világ más tájairól többet vásároltak, mint egy éve.

A VW kínai üzletágának működési eredménye 55 százalékkal esett vissza tavaly, és 958 millió euróra (1,1 milliárd dollárra) csökkent – tájékoztatott kedden a vállalat.

Nem javít a kilátásokon, hogy az iráni konfliktus miatti energiakrízist a nagy gazdasági szereplők közül a legjobban az EU sínyli meg, Kína és az USA felkészülten várta. A német iparnak márpedig a magasan a versenytársak árai fölé dráguló importenergia vitt be mélyütést a brüsszeli zöldbürokrácia, saját kormányaik energiaügyi tehetetlenkedése és a vámháború hatásai mellett.

Kereskedelempolitikai akadályokkal, teljesen megváltozott piacokkal és eltérő szabályozási rendszerekkel nézünk szembe... Az az üzleti modell, amely évtizedeken át támogatta a Volkswagen csoportot, már nem tartható fenn

– mondta Blum, sokkal homályosabban fogalmazva.