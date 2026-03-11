Deviza
EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21% EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28% BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 070 -0,48% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
német gazdaság
elbocsátás
versenyképesség
Volkswagen

Sokkoló hír a Volkswagentől, 50 ezer embert kirúgni sem lesz elég – a főmumus Kína, pedig van más is

A bejelentés Közép-Európában is sokkoló, ahol több tízezer embert alkalmaz a német autógyártó-óriás. A Volkswagen már korábban is bejelentette, hogy a következő években félszázezer embert tesz lapátra, de most kiderült: még lejjebb kell szorítaniuk a költségeket.
Pető Sándor
2026.03.11, 06:31

A német autógyárak mizériája jól ismert, amikor azonban a kedvenc focicsapatunk sorra kap ki, elkezdjük mondogatni, hogy egyszer minden szériának vége szakad. A német autógyárak esetében azonban még biztosan nem. Most a 2024-ben még világszerte 680 ezer embert foglalkoztató, Magyarországon is termelő Volkswagen csoportnál derült ki, hogy a tervbe vett 50 ezres leépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a csoportnak. Közép-Európában erőteljes a jelenlétük, beleértve Magyarországot is.

A Volkswagen szerint főleg Kína az ok, nem lesz elég 50 ezer embert lapátra tenni
A Volkswagen szerint főleg Kína az ok, nem lesz elég 50 ezer embert lapátra tenni / Fotó: Krisztian Bocsi

A rossz hírt Oliver Blume vezérigazgató jelentette be egy telefonos sajtótájékoztatón. 

Az újabb költségcsökkentések okaként a Kína dirigálta hatalmas versenyt jelölte meg.

Háttérmagyarázatában a Bloomberg hírügynökség Magyarországot is megemlíti (nem költséglefaragási helyként, hanem a fokozódó verseny példájaként). A VW igyekszik felvenni a versenyt a gyorsan erősödő kínai konkurenciával, miközben Kína továbbra is a legfontosabb piaca – írják. 

Európában gyenge a kereslet, és az elektromos autókra való átállás egyenetlenül halad. Közben a kínai gyártók is belépésre készülnek az európai piacra: 

a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD idén Magyarországon tervezi jelentősen növelni termelését.

A Volkswagen-bejelentéssel szinte egy időben érkeztek hírek arról, hogy az év elején Kína külkereskedelmi rekordtöbbletet ért el, főleg Afrikába és az Európai Unióba növelve exportját, miközben a német export az ázsiai óriásba visszaesett – holott a kínaiak a világ más tájairól többet vásároltak, mint egy éve. 

A VW kínai üzletágának működési eredménye 55 százalékkal esett vissza tavaly, és 958 millió euróra (1,1 milliárd dollárra) csökkent – tájékoztatott kedden a vállalat.

Nem javít a kilátásokon, hogy az iráni konfliktus miatti energiakrízist a nagy gazdasági szereplők közül a legjobban az EU sínyli meg, Kína és az USA felkészülten várta. A német iparnak márpedig a magasan a versenytársak árai fölé dráguló importenergia vitt be mélyütést a brüsszeli zöldbürokrácia, saját kormányaik energiaügyi tehetetlenkedése és a vámháború hatásai mellett.

Kereskedelempolitikai akadályokkal, teljesen megváltozott piacokkal és eltérő szabályozási rendszerekkel nézünk szembe... Az az üzleti modell, amely évtizedeken át támogatta a Volkswagen csoportot, már nem tartható fenn

– mondta Blum, sokkal homályosabban fogalmazva.

A Volkswagen közép-európai gyárai akár jól is jöhetnek ki a költséglefaragásokból 

A Volkswagen a vámokat és az elektromos járművekre fordított fejlesztési kiadásokat is üzleti tevékenységét terhelő tényezőként említi, és idén akár mindössze 4 százalékos működési megtérülésre számít. A bejelentett további megtakarítások a korábbi terv tetejébe jönnek, amelyek szerint az évtized végéig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik.

A vállalat arról tájékoztatott, hogy a további megtakarítások működésének alapjait érintik: 

  • a fejlesztési költségekben,
  • a beszerzésben
  • és a gyártásban terveznek csökkentéseket. 

Ez bármit jelenthet. 

Blume szerint az európai költségek még mindig túl magasak, különösen most, hogy a kínai autógyártók egyre nagyobb erővel jelennek meg a régióban. 

Ez talán jó hírt jelent a csoport közép-európai alkalmazottainak, hiszen a költségek itt még mindig alacsonyabbak, mint Németországban, ahol mintegy 300 ezer volt az alkalmazottaik száma 2024-ben. Az európai energiaárak elszaladása az elmúlt években azonban mindenütt rosszul jött, a mostani elszabadulásuk ráadásul kiszámíthatatlan is. Kínában nem így van, ők most is felkészültek.

Német autógyárak: mikor fognak odaszólni Zelenszkijnek és pajzshordozóinak?

Mikor mernek odaszólalni a politikusoknak a német iparvállalatok, ez nehezen kiszámítható, helyzetükből leginkább az olvasható ki, hogy viselik nehéz sorsukat. Az Északi Áramlat ukrán felrobbantását és a német atomerőművek bezárását elnézték. 

BYD - Showroom - Sales Europe
A kínaiak már a spájzban vannak / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenleg adott helyzetben érdekük volna felvetni főleg azt, hogy a német és brüsszeli politika csapjon le Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, aki európai és magyar fegyverhordozói élén lezárta a Barátság kőolajvezetéket, és egy különben is súlyos helyzetben felhajtani igyekszik a régió energiaárait, különösen Magyarországon, amelynek parlamenti választásába igyekeznek beavatkozni.

A közép-európai energiaárak, az infláció és a nyomán felmerülő bérigény a régióban jelen lévő német vállalatok számára is létfontosságú tényezők, beleértve az adott példában a Volkswagent.  

A Volkswagen csoport a régióban

  • Csehországban mintegy 33,5 ezer embert foglalkoztat
  • Szlovákiában több mint tízezret
  • Magyarországon a győri Audi Hungáriánál 12 ezret, 
  • Lengyelországban több mint 8 ezret.

Amennyiben költségeket akarnak lefaragni, előfordulhat, ami más nyugati cégek esetében is, hogy a régióban nem megszüntetnek tevékenységeket, hanem idehoznak. Nem ez azonban a kizárólagos trend: a nagy európai gyártók sínylődése és költséglefaragásai a közép-európai beszállítókat biztosan érintik. Sőt olyanra is van példa, amit a Renault Romániában tett: az új Dacia Striker családi autót nem itt, hanem Törökországban fogják gyártani.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
187 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu