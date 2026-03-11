Sokkoló hír a Volkswagentől, 50 ezer embert kirúgni sem lesz elég – a főmumus Kína, pedig van más is
A német autógyárak mizériája jól ismert, amikor azonban a kedvenc focicsapatunk sorra kap ki, elkezdjük mondogatni, hogy egyszer minden szériának vége szakad. A német autógyárak esetében azonban még biztosan nem. Most a 2024-ben még világszerte 680 ezer embert foglalkoztató, Magyarországon is termelő Volkswagen csoportnál derült ki, hogy a tervbe vett 50 ezres leépítés sem lesz elegendő, további költségeket kell lefaragnia a csoportnak. Közép-Európában erőteljes a jelenlétük, beleértve Magyarországot is.
A rossz hírt Oliver Blume vezérigazgató jelentette be egy telefonos sajtótájékoztatón.
Az újabb költségcsökkentések okaként a Kína dirigálta hatalmas versenyt jelölte meg.
Háttérmagyarázatában a Bloomberg hírügynökség Magyarországot is megemlíti (nem költséglefaragási helyként, hanem a fokozódó verseny példájaként). A VW igyekszik felvenni a versenyt a gyorsan erősödő kínai konkurenciával, miközben Kína továbbra is a legfontosabb piaca – írják.
Európában gyenge a kereslet, és az elektromos autókra való átállás egyenetlenül halad. Közben a kínai gyártók is belépésre készülnek az európai piacra:
a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD idén Magyarországon tervezi jelentősen növelni termelését.
A Volkswagen-bejelentéssel szinte egy időben érkeztek hírek arról, hogy az év elején Kína külkereskedelmi rekordtöbbletet ért el, főleg Afrikába és az Európai Unióba növelve exportját, miközben a német export az ázsiai óriásba visszaesett – holott a kínaiak a világ más tájairól többet vásároltak, mint egy éve.
A VW kínai üzletágának működési eredménye 55 százalékkal esett vissza tavaly, és 958 millió euróra (1,1 milliárd dollárra) csökkent – tájékoztatott kedden a vállalat.
Nem javít a kilátásokon, hogy az iráni konfliktus miatti energiakrízist a nagy gazdasági szereplők közül a legjobban az EU sínyli meg, Kína és az USA felkészülten várta. A német iparnak márpedig a magasan a versenytársak árai fölé dráguló importenergia vitt be mélyütést a brüsszeli zöldbürokrácia, saját kormányaik energiaügyi tehetetlenkedése és a vámháború hatásai mellett.
Kereskedelempolitikai akadályokkal, teljesen megváltozott piacokkal és eltérő szabályozási rendszerekkel nézünk szembe... Az az üzleti modell, amely évtizedeken át támogatta a Volkswagen csoportot, már nem tartható fenn
– mondta Blum, sokkal homályosabban fogalmazva.
A Volkswagen közép-európai gyárai akár jól is jöhetnek ki a költséglefaragásokból
A Volkswagen a vámokat és az elektromos járművekre fordított fejlesztési kiadásokat is üzleti tevékenységét terhelő tényezőként említi, és idén akár mindössze 4 százalékos működési megtérülésre számít. A bejelentett további megtakarítások a korábbi terv tetejébe jönnek, amelyek szerint az évtized végéig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik.
A vállalat arról tájékoztatott, hogy a további megtakarítások működésének alapjait érintik:
- a fejlesztési költségekben,
- a beszerzésben
- és a gyártásban terveznek csökkentéseket.
Ez bármit jelenthet.
Blume szerint az európai költségek még mindig túl magasak, különösen most, hogy a kínai autógyártók egyre nagyobb erővel jelennek meg a régióban.
Ez talán jó hírt jelent a csoport közép-európai alkalmazottainak, hiszen a költségek itt még mindig alacsonyabbak, mint Németországban, ahol mintegy 300 ezer volt az alkalmazottaik száma 2024-ben. Az európai energiaárak elszaladása az elmúlt években azonban mindenütt rosszul jött, a mostani elszabadulásuk ráadásul kiszámíthatatlan is. Kínában nem így van, ők most is felkészültek.
Német autógyárak: mikor fognak odaszólni Zelenszkijnek és pajzshordozóinak?
Mikor mernek odaszólalni a politikusoknak a német iparvállalatok, ez nehezen kiszámítható, helyzetükből leginkább az olvasható ki, hogy viselik nehéz sorsukat. Az Északi Áramlat ukrán felrobbantását és a német atomerőművek bezárását elnézték.
A jelenleg adott helyzetben érdekük volna felvetni főleg azt, hogy a német és brüsszeli politika csapjon le Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, aki európai és magyar fegyverhordozói élén lezárta a Barátság kőolajvezetéket, és egy különben is súlyos helyzetben felhajtani igyekszik a régió energiaárait, különösen Magyarországon, amelynek parlamenti választásába igyekeznek beavatkozni.
A közép-európai energiaárak, az infláció és a nyomán felmerülő bérigény a régióban jelen lévő német vállalatok számára is létfontosságú tényezők, beleértve az adott példában a Volkswagent.
A Volkswagen csoport a régióban
- Csehországban mintegy 33,5 ezer embert foglalkoztat,
- Szlovákiában több mint tízezret,
- Magyarországon a győri Audi Hungáriánál 12 ezret,
- Lengyelországban több mint 8 ezret.
Amennyiben költségeket akarnak lefaragni, előfordulhat, ami más nyugati cégek esetében is, hogy a régióban nem megszüntetnek tevékenységeket, hanem idehoznak. Nem ez azonban a kizárólagos trend: a nagy európai gyártók sínylődése és költséglefaragásai a közép-európai beszállítókat biztosan érintik. Sőt olyanra is van példa, amit a Renault Romániában tett: az új Dacia Striker családi autót nem itt, hanem Törökországban fogják gyártani.