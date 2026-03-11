Orbán Viktor ajánlatot tett Ukrajnának: megmondta Zelenszkijnek, miről nem lehet szó soha: az ukrán elnöknek ez nagyon nem fog tetszeni
„Ha olyan kormányunk lesz, amely odaadja a magyarok pénzét, belekerül egy adósságspirálba” – figyelmeztetett Orbán Viktor kedden Balatonfüreden.
Hozzátette, hogy az EU 2028 és 2035 közötti költségvetési tervezete szerint az oda befizetett pénz 20-25 százaléka az ukránokhoz megy, másik 10 százalék pedig elmegy a korábban felvett hitelekre.
Ez több mint 30 százalék, „és még egyetlen forintot sem költöttünk se az európai gazdaságra, se a magyarra, se a lengyelre, se a franciára” – fogalmazott.
„Ha pénzt adsz egy háborúzó félnek, akkor ez ezzel a következménnyel jár” – emelte ki.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Kijev azt akarja, hogy Magyarország leváljon az orosz olajról és gázról, de most, amikor a Közel-Keleten háború van és a világ gázellátásának 20-25 százaléka beragad,
ilyen körülmények között bármilyen forrásról lemondani őrület, szamárság, butaság, normális ésszel nem megindokolható álláspont.
Azt is mondta, hogy Magyarország folyamatosan megvétózta azokat a törekvéseket, amelyek az országot is beletolták volna abba a helyzetbe, hogy nem vásárolhat Oroszországtól olajat és gázt, és a helyzet közben bonyolulttá vált, mert az amerikaiak is szankciókat vezettek be.
Beszélt arról is: ahhoz, hogy Magyarországon az olcsó rezsi fennmaradjon, a mindenkori magyar miniszterelnöknek és kormánynak két emberrel személyes megállapodást kell kötnie. Az egyik az amerikai elnök, aki kivételt ad Magyarországnak az orosz energiára vonatkozó tilalom alól, a másik pedig az oroszok elnöke, hogy ő adjon el nekünk gázt és olajat.
„Aki erről nem tud megállapodni ezzel a két emberrel, az nem tudja fönntartani a rezsicsökkentést.” Ma évente egy magyar háztartás átlagosan 250-260 ezer forintot fizet rezsire, miközben a lengyelek – ahol ez nem létezik –, 850 ezer forintot fizetnek, a csehek pedig egymillió forintot” – mondta.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy 2022-ben „már egyszer voltunk gázblokád alatt is”. Zelenszkijnek „nemcsak az olajblokádot írjuk a rovására a penetráns stílusát most zárójelbe téve – úgy kér, hogy követel, ez mifelénk nem szokás –”, de ő záratta le az Ukrajnán keresztül jövő vezetéket, amin Oroszországból kaptuk a gázt.
„Magyarország előtt két lehetőség állt, amikor az olajblokádot Zelenszkij bevezette. Az egyik, hogy tudomásul vesszük, hogy zsarolás van, és egyezkedünk, a másik, hogy csinálunk egy tervet, hogy ezt hogyan verjük vissza” – mondta.
„Az utóbbi mellett döntöttünk, mert az ukránok nem mérlegelhetik, hogy átengedik-e az olajunkat, hanem az Európai Unióval kötött szerződésből fakadó kötelezettségük” – tette hozzá.
Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy
Magyarország jogszerűnek tartja az orosz olaj Magyarországra szállítását, ezért nem fogadja el az ukrán intézkedéseket, amelyek ezt akadályozzák.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem hajlandó tárgyalni olyan helyzetben, amikor szerinte jogtalanság éri. A kormány ezért azt a stratégiát választotta, hogy az Európai Unióban minden Ukrajna számára kedvező gazdasági döntést megakadályoz addig, amíg az olajvezeték működését újra nem engedélyezik.
A miniszterelnök szerint az EU megpróbálhatja megkerülni saját szabályait, és olyan megoldást találni, amellyel kikerülheti Magyarország ellenállását, de a kormány felkészült arra az esetre is, ha Ukrajna és Brüsszel együttműködne az ügyben. Orbán Viktor hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország nem tekinti ellenségnek Ukrajnát, és nem kíván rosszat az országnak.
Orbán Viktor brutális háborúnak nevezte az orosz–ukrán háborút, és hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kívánja Ukrajnának azt a szenvedést, amelyet az ország jelenleg átél.
Úgy fogalmazott, Ukrajnának „hely kell a nap alatt”, ezért Magyarország támogatja, hogy az országnak az Európai Unióval és Magyarországgal is olyan kapcsolata legyen, amely mindkét fél számára előnyös.
Ugyanakkor világossá tette, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Indoklása szerint egy háborúban álló ország felvétele az EU-ba azonnal bevonná az egész közösséget a konfliktusba.
Emellett úgy véli, hogy Ukrajna csatlakozása súlyosan érintené az európai és különösen a magyar mezőgazdaságot, és később más gazdasági ágazatokat is veszélybe sodorna, amelyek a magyar gazdaság működése szempontjából kulcsfontosságúak.