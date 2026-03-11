Orbán Viktor ajánlatot tett Ukrajnának: megmondta Zelenszkijnek, miről nem lehet szó soha: az ukrán elnöknek ez nagyon nem fog tetszeni

„Ha olyan kormányunk lesz, amely odaadja a magyarok pénzét, belekerül egy adósságspirálba” – figyelmeztetett Orbán Viktor kedden Balatonfüreden.

Orbán Viktor ajánlatot tett Ukrajnának / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Hozzátette, hogy az EU 2028 és 2035 közötti költségvetési tervezete szerint az oda befizetett pénz 20-25 százaléka az ukránokhoz megy, másik 10 százalék pedig elmegy a korábban felvett hitelekre.

Ez több mint 30 százalék, „és még egyetlen forintot sem költöttünk se az európai gazdaságra, se a magyarra, se a lengyelre, se a franciára” – fogalmazott.

„Ha pénzt adsz egy háborúzó félnek, akkor ez ezzel a következménnyel jár” – emelte ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Kijev azt akarja, hogy Magyarország leváljon az orosz olajról és gázról, de most, amikor a Közel-Keleten háború van és a világ gázellátásának 20-25 százaléka beragad,

ilyen körülmények között bármilyen forrásról lemondani őrület, szamárság, butaság, normális ésszel nem megindokolható álláspont.

Azt is mondta, hogy Magyarország folyamatosan megvétózta azokat a törekvéseket, amelyek az országot is beletolták volna abba a helyzetbe, hogy nem vásárolhat Oroszországtól olajat és gázt, és a helyzet közben bonyolulttá vált, mert az amerikaiak is szankciókat vezettek be.

Beszélt arról is: ahhoz, hogy Magyarországon az olcsó rezsi fennmaradjon, a mindenkori magyar miniszterelnöknek és kormánynak két emberrel személyes megállapodást kell kötnie. Az egyik az amerikai elnök, aki kivételt ad Magyarországnak az orosz energiára vonatkozó tilalom alól, a másik pedig az oroszok elnöke, hogy ő adjon el nekünk gázt és olajat.

„Aki erről nem tud megállapodni ezzel a két emberrel, az nem tudja fönntartani a rezsicsökkentést.” Ma évente egy magyar háztartás átlagosan 250-260 ezer forintot fizet rezsire, miközben a lengyelek – ahol ez nem létezik –, 850 ezer forintot fizetnek, a csehek pedig egymillió forintot” – mondta.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy 2022-ben „már egyszer voltunk gázblokád alatt is”. Zelenszkijnek „nemcsak az olajblokádot írjuk a rovására a penetráns stílusát most zárójelbe téve – úgy kér, hogy követel, ez mifelénk nem szokás –”, de ő záratta le az Ukrajnán keresztül jövő vezetéket, amin Oroszországból kaptuk a gázt.