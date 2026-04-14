Évekig tartott, de végre vége: csődbe ment a tech óriás Oroszországban, ahonnan évekkel ezelőtt kivonult – elkezdődött a felszámolás
Egy orosz bíróság kedden hivatalosan is bejelentette, hogy csődbe ment a Microsoft helyi leányvállalata, ezzel lezárva egy több éve húzódó jogi huzavonát, a tech óriás kivonulása pedig véglegessé vált Oroszországban.
A moszkvai választott bíróság kedden hivatalosan is csődbe nyilvánította a Microsoft orosz leányvállalatát, a Microsoft Rus LLC-t. A döntés értelmében megindult a felszámolási eljárás, amely végleg lezárhatja a vállalat több évtizedes jelenlétét az orosz piacon.
Véget ért a Microsoft oroszországi kínszenvedése
A folyamat nem egyik napról a másikra történt. A cég már 2025 júliusában csődvédelmet kért, majd szeptemberben a bíróság felügyelet alá helyezte az eljárást.
Ez a lépés általában az utolsó szakasz előtti állomás, amikor még megpróbálják rendezni a tartozásokat és felmérni a vállalat pénzügyi helyzetét. Most azonban egyértelművé vált: nincs visszaút.
A döntést az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása következtében hozták meg. A Microsoft ekkor jelentette be, hogy felfüggeszti oroszországi tevékenységét, ezt követően pedig sorra zárta be irodáit az ország nagyvárosaiban, többek között Moszkvában, Szentpéterváron, Novoszibirszkben és Jekatyerinburgban.
A vállalat 2025 márciusában kiadott jelentése szerint ekkor még nem tervezték a leányvállalat felszámolását, de a működés gyakorlatilag már megszűnt.
A számok jól mutatják a visszaesést:
- míg 2021-ben – az utolsó teljes működési évben – a Microsoft orosz bevétele elérte a 6,9 milliárd rubelt;
- addig 2024-re ez mindössze 161,6 millió rubelre zsugorodott.
Ez drámai, több mint 95 százalékos zuhanást jelent.
Érdekesség, hogy a cég papíron még nyereséges maradt: 174,1 millió rubeles nettó profitot jelentett, ami azonban inkább könyvelési sajátosságok eredménye, mint valódi üzleti teljesítmény.
A Microsoft működési modellje Oroszországban már korábban is eltért a klasszikus piactól. A vállalat főként partnereken keresztül értékesítette szoftverlicenceit, a szerződéseket jellemzően az ír központtal kötötték meg. 2018-2019 körül a cég stratégiát váltott, és egyre inkább a felhőalapú szolgáltatásokra helyezte a hangsúlyt, például az Azure platform előfizetéseire.
Ezekben az esetekben azonban a Microsoft orosz leányvállalata már nem közvetlen beszállítóként működött.
A vállalat egy úgynevezett „co-selling” programot is kiépített, amely lehetővé tette, hogy orosz fejlesztők saját termékeket hozzanak létre a Microsoft technológiáira építve. Ezeket a megoldásokat később globálisan értékesítették, bevételmegosztási rendszerben. Ez a modell egy ideig sikeres volt, de a geopolitikai környezet változása ezt is ellehetetlenítette.
A mostani csőd tehát nem egy hirtelen összeomlás, hanem egy hosszú, fokozatos kivonulás végpontja. A Microsoft már évekkel ezelőtt meghozta a stratégiai döntést, a bírósági ítélet pedig ennek jogi lezárását jelenti.
