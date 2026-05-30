Izgalmas végjáték után tizenegyesekkel győzött a Paris Saint-German az Arsenal ellen a Budapesten megrendezett BL-döntőn szombat este.

BL-döntő: hihetetlen végjátékban győzött a címvédő – egymilliárd ember figyelt szombat este Budapestre

A francia csapat tizenegyesekkel 4-3-ra győzte le a brit Arsenalt.

Pedig a meccs jól indult a briteknek, már az 5. percben megszerezték a vezetést, ám a 65. percben jött a válasz a franciák tizenegyesével.

Az eseményt világszerte egymilliárd ember követhette élőben, úgyhogy nem túlzás azt állítani, hogy szombat este a fél világ Budapestet figyelte.