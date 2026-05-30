Sorozatban másodszor nyerte meg a BL-döntőt a nagy múltú francia bajnokcsapat a Paris Saint German. Az eseményt Budapesten rendezték ugyan, de a francia fővárosban is készülnek nagy erőkkel a rendőrök.

Hosszú éjszaka lesz Párizsban: rohamrendőrök már oszlatják a tömeget, egy rendőr megsérült, üzleteket rongáltak meg huligánok Fotó: AFP

A Le Figaro azt írta, hgoy a párizsi klub Bajnokok Ligája-győzelme után néhány perccel feszültség alakult ki a rendfenntartó erők és a PSG szurkolói között.

Egy, a Le Figaro című lapnak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint a feszültség különösen a párizsi első kerületben található Les Halles negyed, a Champs-Élysées és a 16. kerületben található Porte de Saint-Cloud környékén koncentrálódik.

A rohamrendőrök percekkel a PSG Bajnokok Ligája-győzelme után rontottak a szurkolók tömegére, amikor több ezer ember gyűlt össze spontán módon a Saint-Cloud körforgalomnál

– jelentette a Párizs 16. kerületében tartózkodó riporterük.

Negyed 10-kor azt írta a francia lap, hogy a PSG győzelme után egy rendőr megsérült, és üzletek rongálódtak meg.

A Parc des Princes stadion közelében ezer embert állítanak fel a rendőrök. A kerékpárokból készült barikádokat eltávolították, míg 300 ember továbbra is a Champs-Élysées sugárúton tartózkodik.

Este fél 8-ig 2216 ellenőrzést végeztek, ami 89 bírságot eredményezett. Párizsban 45 letartóztatást hajtottak végre, aminek eredményeként 13 embert vettek őrizetbe. Emellett 24 jelzőrakétát foglaltak le.

Tavaly szintén voltak zavargások a francia fővárosban, akkor mintegy 5000 rendőr volt az utcákon. Ezúttal országszerte 22 ezer, Párizsban 8 ezer rendőr vigyáz a rendre.