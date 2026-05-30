Orosz dróntámadás Romániában: a neves amerikai lap lesújtó képet fest Európa biztonságáról – "A NATO védelmének kudarca"

A NATO keleti szárnya fokozott feszültséggel néz szembe az Oroszországnak tulajdonított ismételt incidensek után. Egy drón lelövése Romániában a regionális törékenység szimbólumává vált, miközben Európa további biztonsági garanciákat keres – írja New York Times elemzésében, aminek előzménye, hogy pénteken újabb csorba esett a kontinens biztonságán. A romániai Galatiban egy lakóházat ért orosz dróntámadás.

Az neves amerikai lap szerint az Oroszországhoz közel álló európai államok a biztonsági szorongás hirtelen növekedését tapasztalják, mivel Moszkva fokozza agresszióját, és az amerikai szerepvállalás jövője továbbra is bizonytalan.

Lengyelország, a balti államok, Finnország, Svédország és Románia vezetői közben arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország folyamatosan teszteli a NATO határait, és a szövetségnek határozottabban kell reagálnia.

A NYT elemzése szerint Románia számára a galaci incidens megerősítette a regionális sebezhetőségeket. Bár amerikai csapatokat és NATO rakétaelhárító rendszert állomásoztat Romániában, továbbra is ki van téve az ukrajnai konfliktus által generált kockázatoknak.

Ezzel párhuzamosan néhány európai főváros is aggodalommal tekint Washingtonra, attól tartva, hogy az esetleges politikai változások befolyásolhatják az amerikai támogatás kiszámíthatóságát.

A nyugati diplomaták ragaszkodnak ahhoz, hogy a NATO továbbra is elkötelezett minden tagállam védelme mellett, de a színfalak mögött intenzív vita folyik a világosabb reagálási tervek és az erők hatékonyabb elosztásának szükségességéről – derül ki ugyanezen elemzésből.

A NATO elítélte Oroszországot, miután május 29-én, pénteken egy drón eltalált egy lakóépületet Romániában, két ember megsebesülésében . A szövetség tisztviselői szerint a válaszlépések valószínűleg a keleti szárny védelmének megerősítésére, a drónok elhárító képességének javítására és esetleg a 4. cikkely szerinti konzultációkra fognak összpontosítani, anélkül, hogy eljutnának az 5. cikkelyben foglalt kollektív védelmi záradék aktiválásáig – írja az AFP hírügynökség egy elemzésben.



