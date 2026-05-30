Az oroszok szerint ukrán drón csapódott Európa legnagyobb atomerőművébe Zaporizzsjánál

Eltalálta egy ukrán drón Európa legnagyobb atomerőművét Zaporizzsjában, amely Oroszország ellenőrzése alatt áll – közölte a Roszatom szombaton a Reuters szerint.

Az energetikai vállalat szerint a támadás nem okozott károkat kulcsfontosságú berendezésekben, de lyukat robbantott a gépház falán. „Ma délután egy ukrán kamikaze harci drón eltalálta a hatos számú energiablokk gépházának falát, ami egy későbbi detonációt okozott” – mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője.

Az oroszok 2022 márciusában foglalták el a zaporizzsjai atomerőművet, amely a délkelet-ukrajnai, azonos nevű régió frontvonalának közelében található. A négyéves háború alatt az erőmű időről időre tűz alá került, és fennáll a nukleáris baleset veszélye a létesítményben.

„Egy lépéssel közelebb kerültünk egy olyan incidenshez, amely valószínűleg hatással lesz azokra, akik messze Oroszország és Ukrajna határain túl élnek, és még mindig azt hiszik, hogy teljesen biztonságban vannak” – mondta Lihacsov.