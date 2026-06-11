A Szegeden is gyárat építő BYD olyan izomautót enged az utcára, amelytől retteghetnek a riválisok: értelmezhetetlen, hány lóerőt tud – csak néznek a Porschénál és a Mercedesnél
Olyan elektromos sportautót mutat be a jövő hónapban a BYD, amely már-már az értelmezhetetlen kategóriába tartozik, annak is a felső tartományába. A kínai autógyártó csoport luxusmárkája, a Denza a Z modell csúcsváltozatába 1582 lóerőt zsúfoltak bele, ennél erősebb utcai autó csak egy van: a Rimac Nevera.
A Rimacnál erős a német szál, a horvát Mate Rimac autóépítő guru mellett mintegy 25 százalékkal a Porsche is részvényes a társaságban, mellette a Hyundai-Kia is rendelkezik 15 százaléknyi tulajdonrésszel. Így, ha áttétellel is, de a Porsche fején marad az izomautók koronája, a Rimac Neverát ugyanis 1914 lóerő repíti.
A BYD a sportautó-portfóliót is komolyan veszi
Az eredeti tervek szerint a Denza Z-t az ezer lóerős sportautók kategóriájába kalibrálták, de a kínaiak végül úgy döntöttek, hogy rátesznek egy lapáttal, s a 350 kilométer per óra végsebességű elektromos autó júliusban négyüléses roadster és kabrió kivitelben debütál.
Már az eleve meglepetést keltett, hogy az elsősorban a kényelmes kisbuszokra, nagy crossoverekre és grand tourerekre összpontosító Denza márka választéka sportautókkal gyarapodik, hiszen az inkább a BYD Yangwang ultraprémium márkájának a játszótere.
De a Denza még házon belül is elviszi a koronát, hiszen a Yangwang utcai csúcsmodellje, az U9-es „csak” 1306 lóerős, igaz, a sportpályára és rekordhajhászásra való U9 Track/Xtreme változat teljesítménye elérheti a 3020 lóerőt is.
A Denza Z kiemelkedik a márka kínálatából, az új modell egy vezetőközpontú sportautó, amely új formatervezési nyelvet követ. Ez egy ültetett autó
- ferde motorháztetővel,
- valódi légcsatornával,
- hangsúlyos hátsó sárvédőkkel,
- sportos hátsó diffúzorral
- és rombusz alakú hátsó lámpákkal.
A Denza Z-t két karosszériatípussal kínálják. Az egyik a kabrió vászontetővel. Ez a jármű félig rejtett kilincsekkel is rendelkezik, 20 collos kerekeken, eltolt gumiabroncsokkal (255/40 elöl és 265/40 hátul) gurul. A 2290 kilogramm tömegű kabrió 4780 milliméter hosszú, 1990 milliméter széles és 1350 milliméter magas, azaz fél méterrel hosszabb a riválisnak tekinthető elektromos Mercedes-Benz AMG GT Coupénál.
A modell másik változata a kemény tetős roadster sík ajtókilincsekkel, fekete oszlopokkal és tetővel. Az autó alapváltozata 20 collos kerekeket kap elöl 255/40-es, hátul pedig 295/35-ös gumiabroncsokkal. Ez a 2220 kilogrammos változat a kabriónál 20 milliméterrel alacsonyabb. Az alacsony tetővonal dacára a tervezők még egy hátsó üléssort is belepasszíroztak, ahogy a kabrióba is. Így a Denza Z négy üléssel rendelkezik. Végsebessége 300 kilométer per óra.
Bivalyerős lesz a csúcsmodell
A Denza Z roadster egy különleges sportcsomaggal is rendelhető lesz, ez agresszívabb lökhárítókkal és a csomagtartóra szerelt nagy hátsó szárnnyal és még szélesebb abroncsokkal rendelkezik. A hátsó szárny megnöveli leszorítóerőt, ennek köszönhetően ez az autó akár 350 kilométer per órás végsebességre is képes. Összehasonlításképpen, az említett AMG GT Coupé végsebessége 317 kilométer per óra – írja a CarNewsChina a kínai hatóságokhoz benyújtott specifikációk alapján.
A Denza Z-ben három motor dolgozik: elöl egy 670 lóerő teljesítményű, hátul pedig két kisebb elektromos motor, melyek egyenként 456 lóerőt tudnak, így jön ki az 1582 lóerős csúcsteljesítmény, de az olcsóbb változatokban is marad majd ezer lóerő. Az energiát egy LFP akkumulátor szolgáltatja, a Denza Z 2 másodperc alatt gyorsul fel 100 kilométer per órára. Az AMG GT Coupét ezzel szemben 1153 lóerő hajtja.
A Denza Z-ről további információkat a júliusra tervezett hivatalos bemutatóhoz közeledve tesznek közzé. A BYD még irányárat sem közölt, csak annyit lehet tudni hogy
az európai piacon jóval a riválisok ára alá megy, teljesítményben pedig föléjük nő.
Szakértők szerint Kínában átszámítva várhatóan 20-25 millió forintért, Európában 50 millió forintért lehet hozzájutni az egyes alapmodellekhez. A BYD az agresszív árazásával átrendezheti a sportautó-kategória erőviszonyait, s ennek alighanem a Porsche örül a legkevésbé, amelynek visszaszorulása a kínai piacon egyre látványosabb és egyre súlyosabb kérdéseket vet fel.
A Denza Z a július 9–12. között rendezendő Goodwood Festival of Speeden mutatkozik be, amely a világ egyik legrangosabb autós eseménye, s amelyet minden évben az angliai Goodwood House birtokon, West Sussex megyében rendeznek meg. Ez egy nagy közönséget vonzó autós fesztivál, ahol a gyártók kiállítják a sportautóikat, és rendesen meg is hajtják azokat a nevezetes hegyi pályán. A BYD luxusszekciójának, amely
- a Denza,
- a Yangwang
- és a Fangchengbao
márkákat öleli fel, ez lesz az első és a legnagyobb európai felvonulása. Elképzelhető, hogy a Fangchengbao önállóan nem lesz jelen, a márkastratégia szerint a modelljeit inkább az egyszerűbb Denza név alatt forgalmazzák majd az európai piacon.
Goodwood egyébként ma már nagyjából olyan presztízsű autós premierhelyszín, mint régen a Genfi Autószalon volt. A Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin és más csúcsmárkák rendszeresen itt mutatják be az új modelljeiket.