A Szegeden is gyárat építő BYD olyan izomautót enged az utcára, amelytől retteghetnek a riválisok: értelmezhetetlen, hány lóerőt tud – csak néznek a Porschénál és a Mercedesnél

Olyan elektromos sportautót mutat be a jövő hónapban a BYD, amely már-már az értelmezhetetlen kategóriába tartozik, annak is a felső tartományába. A kínai autógyártó csoport luxusmárkája, a Denza a Z modell csúcsváltozatába 1582 lóerőt zsúfoltak bele, ennél erősebb utcai autó csak egy van: a Rimac Nevera.

A BYD Denza Z kabrió változatában is négy ülés lesz, az ezer lóerő alap / Fotó: CNC

A Rimacnál erős a német szál, a horvát Mate Rimac autóépítő guru mellett mintegy 25 százalékkal a Porsche is részvényes a társaságban, mellette a Hyundai-Kia is rendelkezik 15 százaléknyi tulajdonrésszel. Így, ha áttétellel is, de a Porsche fején marad az izomautók koronája, a Rimac Neverát ugyanis 1914 lóerő repíti.

A BYD a sportautó-portfóliót is komolyan veszi

Az eredeti tervek szerint a Denza Z-t az ezer lóerős sportautók kategóriájába kalibrálták, de a kínaiak végül úgy döntöttek, hogy rátesznek egy lapáttal, s a 350 kilométer per óra végsebességű elektromos autó júliusban négyüléses roadster és kabrió kivitelben debütál.

Már az eleve meglepetést keltett, hogy az elsősorban a kényelmes kisbuszokra, nagy crossoverekre és grand tourerekre összpontosító Denza márka választéka sportautókkal gyarapodik, hiszen az inkább a BYD Yangwang ultraprémium márkájának a játszótere.

De a Denza még házon belül is elviszi a koronát, hiszen a Yangwang utcai csúcsmodellje, az U9-es „csak” 1306 lóerős, igaz, a sportpályára és rekordhajhászásra való U9 Track/Xtreme változat teljesítménye elérheti a 3020 lóerőt is.

A Denza Z kiemelkedik a márka kínálatából, az új modell egy vezetőközpontú sportautó, amely új formatervezési nyelvet követ. Ez egy ültetett autó

ferde motorháztetővel,

valódi légcsatornával,

hangsúlyos hátsó sárvédőkkel,

sportos hátsó diffúzorral

és rombusz alakú hátsó lámpákkal.

A Denza Z-t két karosszériatípussal kínálják. Az egyik a kabrió vászontetővel. Ez a jármű félig rejtett kilincsekkel is rendelkezik, 20 collos kerekeken, eltolt gumiabroncsokkal (255/40 elöl és 265/40 hátul) gurul. A 2290 kilogramm tömegű kabrió 4780 milliméter hosszú, 1990 milliméter széles és 1350 milliméter magas, azaz fél méterrel hosszabb a riválisnak tekinthető elektromos Mercedes-Benz AMG GT Coupénál.