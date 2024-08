A pandémia elmúlt, az öltözködés maradt a kényelemnél – de hova tűnt a férfiak nyakkendője?

Szóval a pandémia alatt megszabadultunk egy csomó öltözködési szabálytól, pizsamában éltünk és úgy maradtunk?

Sőt, erre a nagy divatházak is reagáltak, megjelentek a pizsamaszabású nadrágkosztümök, például selyemből, jellemző lett egy kényelmes, oversize hangulat. Kicsit átfolyt minden mindenhova. De van azért maréknyi üdítő kivétel, akik adnak arra, hogy a klasszikus értékek előtt a klasszikus megjelenéssel tisztelegjenek. Kétségtelenül fellazult ez a fajta morál. Nem mondom, hogy ez jó, de azt sem, hogy rossz. Ez most egy trend. Ha végignézzük a divattörténetet, az látjuk, hogy egy korszaknak az öltözködése mindig tükrözte az adott társadalom értékeit, filozófiáját. Most ez van. Gendersemleges megjelenés, eltűntek a szabásvonalak, nincsenek határok a gondolkodásban, nincsenek határok az öltözködésben. Nem haragudhatunk meg arra, ami körülöttünk történik, mert nem a világ változott meg, hanem az emberek. Ezt tükrözi a megjelenésünk is.

Az üzleti öltözködés alapszíne a sötétkék-világoskék párosítás / Fotó: Shutterstock

Az történik, hogy kileng az inga egyik irányba, aztán fordul a trend, és majd jön megint valami más?

Törvényszerű, hogy változik majd a trend. Mert a trend sokszor ellentmond valaminek, vagy valami ellen megy. Másrészt a 18–20 éves korosztályt szólítja meg, a 40 éves nők már jellemzően nem trendkövetők. Ha valaki megtalálja a saját hangját, a saját stílusát, akkor képes lesz lavírozni a trendekben. Ha van a saját stílusának megfelelő klasszikus ruhatára, akkor annak megfelelően egy-egy trendi darabot be tud emelni. Ráadásul Magyarországra nagyon sok trend el sem érkezik, vagy nem tud megfoganni, mert nincs rá kellő nyitottság.

Az üzleti öltözködés is markánsan lazult? Vagy megjelenik itt egy generációs különbség?

Leginkább a pénzügyi és az állami szektor tudta megtartani a klasszikus értékeket, és korosztályoktól függetlenül. Sok nagyvállalattal dolgozom, ahol az értékesítő kollégákat tréningezem. Azt látom, hogy a banki, biztosítói, pénzügyi területen igenis követik azt, hogy klasszikusan, öltönyben, kosztümben jelennek meg. De azért van némi lazaság, mert eltűnt a nyakkendő.