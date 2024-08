Itt a rangsor: a Semmelweis Egyetem az egyik legjobb a világon szív- és érgyógyászatban

A „US News Best Global Universities” 2024-es világrangsorának 14 orvosi szakterületi listájára került fel a Semmelweis Egyetem; a tavalyi kilenchez képest. Az eddigi évekhez hasonlóan ismét a „Szív- és érgyógyászati kutatás-gyógyítás” kategóriában érte el a legelőkelőbb helyezést: a tavalyi pozícióján 12 helyet javítva immár a világ 31. legjobbjának számít ezen a téren; az Európai Unión belül a 11., és egyetlen ázsiai egyetem se előzi meg – írja pénteki közleményében az intézmény.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika a Semmelweis Egyetem zászlóshajója / Fotó: Róka László / MTI

Ezzel olyan egyetemek előtt van, mint a Szingapúri Nemzeti Egyetem (NUS), a stockholmi Karolinska Intézet, a párizsi Sorbonne Egyetem, a londoni King’s College vagy az egyesült államokbeli Boston és Washington Egyetem. A szakterületi lista első helyén a Harvard Egyetem szerepel.

A szakterület indikátorait tekintve a Semmelweis Egyetem különösen jól szerepelt a „normalized citation impact” (normalizált idézettséghatás, vagyis szakterületi idézettségi arány) terén, ahol a 8. legjobb lett a világon; de a legjobb húszba tartozik a nemzetközi együttműködés, a felső 10 százalékba tartozó, legtöbbet idézett közlemények aránya, és a felső 1 százalékba tartozó, magas idézettségű közlemények aránya terén is.

Kimagasló eredményt ért el a klinika

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika a Semmelweis Egyetem zászlóshajója mind a tudomány, mind pedig a betegellátás tekintetében, saját területén országos, regionális és európai szinten is vezető centrum – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató.

Napjainkban a világon és különösen Kelet-Közép-Európában még mindig a szív- és érrendszeri betegségek okoznak leggyakrabban súlyos megbetegedéseket és halált. Ezért is jelentős az, hogy ezen a területen ilyen kimagaslóan szerepelünk, illetve hogy tudományos kutatásainknak köszönhetően közvetlenül tudunk hozzájárulni a betegek gyógyulási esélyeinek javításához, valamint a legjobb ellátás biztosításához.

Merkely Béla kiemelte, hogy Magyarország soros uniós elnöksége idején az egészségügy kiemelt prioritása a szív- és érrendszeri betegségek elleni fellépés, és a közös EU-s cselekvési terv kialakítása, miután hazánk elkötelezett a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése és hatékony kezelése mellett. Hozzátette: a friss rangsor szerint a tudományos publikációk számában és ezek idézettségében is sikerült még tovább lépni. Úgy fogalmazott: büszke rá, hogy betegeik olyan ellátásban részesülhetnek, mint bármelyik vezető európai vagy amerikai szív- és érgyógyászati centrumban.

A legújabb eljárások, gyógyszeres és eszközös kezelések bevezetésére a világon elsők között kerül sor. Ennek érdekében az elmúlt években számos fejlesztés folyt a klinikán, a jelenleg folyamatban lévő Városmajor 70 projekt keretében pedig egy új, hétszintes épülettel is bővül az intézmény.

A fejlesztés célja egyebek mellett, hogy Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává váljon a klinika, amely a szív- és tüdőtranszplantációkról adatokat közlő centrumok számait nyilvántartó nemzetközi szervezet, az IHSLT (International Society for Heart and Lung Transplantation) adatai szerint jelenleg is a világ első tíz szívtranszplantációs centruma közé tartozik.