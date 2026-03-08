Megvan a menetrend, mikor vágja le az áramról Magyarország Ukrajnát: erre létezik egy terv – "Majd azt a dossziét nyitjuk ki, amit kell"
Egy hónap telt el, de az ukrán olajblokád a Barátság vezetéken nem engedett ki, sőt, még inkább biztossá vált, hogy Zelenszkij elnöknek nincs szándékában újraindítani az orosz olajat rajta. Magyarország különböző válaszlépéseket foganatosított, de ezek egyelőre nem törték meg az ukrán ellenállást, így adja magát a kérdés, van-e terv további, még súlyosabb szankciók bevezetésére.
Szombaton Debrecenben, a háborúellenes gyűlésen egyértelműen kiderült a válasz:
igen, a magyar kormánynak van erre egy terve.
Azonban ehhez csak a legvégső esetben kíván hozzányúlni. A hatásával ugyanis pontosan tisztában van, ahogy valószínűleg Ukrajna is tudatában van annak, hogy amennyiben elvágják az áramimporttól Nyugat felől, annak súlyos következményei lesznek az energiaellátására.
Miért fontos Ukrajnának a magyar és a szlovák áram?
Először is érdemes tisztázni, miért lenne nagy csapás Ukrajnának, ha a magyar és a szlovák fél megszakítaná az áramimportot. Ez egyébként egy összetett technikai művelet lenne, mivel az áramhálózat összeköttetései miatt azzal is kellene számolni, hogy egy ilyen döntés más országokban is zavart okozhatna a villamosenergia szolgáltatásában.
Mindenesetre Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.
Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent.
A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett,
így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon. Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt: a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült.
Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között. A második legfontosabb partner Szlovákia lett, amely 18 százalékos részesedéssel szerepel az ukrán importstruktúrában. A februári adatok azt mutatják, hogy az import mind Magyarország, mind Szlovákia irányából rekordközeli szintre emelkedett.
Ez azért figyelemre méltó, mert korábban több politikai előrejelzés is az import csökkenésével számolt. A valóságban azonban a villamosenergia-behozatal tovább nőtt. Az ukrán villamosenergia-rendszer egyre inkább importra támaszkodik:
2025 februárjához képest az import mennyisége ötszörösére emelkedett, ami jól mutatja a piac átalakulását.
Az idei évben ráadásul Ukrajna egyáltalán nem exportált villamos energiát, így az energiamérleg teljesen megfordult, a háború sújtotta ország nettó importőrré vált.
Terv: megvan, mikor vágja le az áramról Magyarország Ukrajnát
Tehát a fentiekből is látszik, hogy Magyarországnak és Szlovákiának nagy fegyver van a kezében Ukrajna ellen. Egy olyan helyzetben, amikor Ukrajnából most már lassan másfél hónapja nem érkezik orosz olaj, jó eséllyel főképp politikai akart híjján, egyre komolyabban merülhet fel, hogy a kormányok éljenek ennek a kioldásával.
Ahogy említettük, ez a kérdés szombaton Debrecenben is elhangzott a Lázár Jánossal Lázárinfót tartó Orbán Viktor felé. Ez körülbelül úgy szólt, hogy
- miután Magyarországon keresztül megy négy nagy vezeték, amin áramot szállítunk Ukrajnába,
- és az áram, amit Ukrajnában felhasználnak, annak nagyjából 40-60 százaléka innen és Szlovákiából érkezik az ukránokhoz,
- miközben a Barátság vezeték lezárása életben van és blokádot képez az említett két ország irányába,
- nem lehet-e lezárni a villamos energiát a csata következő lépésében?
Orbán Viktor világos választ adott, ami egyátalán nem nyugtathatja meg Zelenszkij elnököt.
A magyar miniszterelnök először is leszögezte, hogy ez az a kérdés, amire eddig azt válaszoltuk, hogy azért nem tesszük meg, mert a határ másik oldalán magyarok is élnek. De az ukrán lakosság szempontjai önmagukban is nyomósak.
Nekünk nem az ukrán nép az ellenségünk, hanem azok a vezetők, akik velünk szembefordítják Ukrajnát
– fogalmazott a magyar miniszterelnök. Rögzítette ugyanakkor, hogy ilyen terv igenis létezik.
Tehát mi csak a végén akarunk olyan lépéseket tenni, ami már az embereknek fáj. Ezért ezt a végére hagyjuk, én ezt nem zárom ki. Mint említettem, nekem is van egy tervem, nem csak nekik. Ennek vannak mindenfajta alfejezetei. Majd azt a dosszét nyitjuk ki, amit kell – mondta.
Végezetül viszont azt is hozzátette, hogy ha lehet, elkerülné ennek végrehajtását, és hogy olyan lépéseket kelljen tenni, amelyek közvetlenül okoznak fájdalmat az ukrajnában élő magyar és ukrán embereknek.