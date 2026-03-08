Megvan a menetrend, mikor vágja le az áramról Magyarország Ukrajnát: erre létezik egy terv – "Majd azt a dossziét nyitjuk ki, amit kell"

Egy hónap telt el, de az ukrán olajblokád a Barátság vezetéken nem engedett ki, sőt, még inkább biztossá vált, hogy Zelenszkij elnöknek nincs szándékában újraindítani az orosz olajat rajta. Magyarország különböző válaszlépéseket foganatosított, de ezek egyelőre nem törték meg az ukrán ellenállást, így adja magát a kérdés, van-e terv további, még súlyosabb szankciók bevezetésére.

Terv: megvan, mikor vágja le az áramról Magyarország Ukrajnát / Fotó: JU.STOCKER / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Szombaton Debrecenben, a háborúellenes gyűlésen egyértelműen kiderült a válasz:

igen, a magyar kormánynak van erre egy terve.

Azonban ehhez csak a legvégső esetben kíván hozzányúlni. A hatásával ugyanis pontosan tisztában van, ahogy valószínűleg Ukrajna is tudatában van annak, hogy amennyiben elvágják az áramimporttól Nyugat felől, annak súlyos következményei lesznek az energiaellátására.

Miért fontos Ukrajnának a magyar és a szlovák áram?

Először is érdemes tisztázni, miért lenne nagy csapás Ukrajnának, ha a magyar és a szlovák fél megszakítaná az áramimportot. Ez egyébként egy összetett technikai művelet lenne, mivel az áramhálózat összeköttetései miatt azzal is kellene számolni, hogy egy ilyen döntés más országokban is zavart okozhatna a villamosenergia szolgáltatásában.

Mindenesetre Magyarország különösen fontos szerepet tölt be Ukrajna villamosenergia-ellátásában: a legfrissebb adatok szerint az ukrán import közel fele már magyar irányból érkezik. A növekvő energiaigény és az ukrán termelési kapacitások korlátozottsága miatt a magyar export súlya az elmúlt hónapokban látványosan erősödött.

Az ExPro energetikai elemző cég adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna összesen 1,26 millió megawattóra villamos energiát importált, ami új havi rekordot jelent.

A teljes mennyiség 49 százaléka Magyarországról érkezett,

így továbbra is Magyarország a legnagyobb beszállító az ukrán villamosenergia-piacon. Ráadásul a növekedés is elsősorban magyar irányból történt: a Magyarországról érkező import egyetlen hónap alatt közel 54 százalékkal bővült.

Ez messze a legnagyobb emelkedés a beszállító országok között. A második legfontosabb partner Szlovákia lett, amely 18 százalékos részesedéssel szerepel az ukrán importstruktúrában. A februári adatok azt mutatják, hogy az import mind Magyarország, mind Szlovákia irányából rekordközeli szintre emelkedett.