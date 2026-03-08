Határellenőrzés a Budapest–Belgrád-vasútvonalon: nagyon nem mindegy, milyen okmányok lesznek az utasoknál, van, amivel nem engednek át – itt az ideje felkészülni rá
Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, ugyanis csak a teherforgalom kapta meg a zöldlámpát, azonban a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk. Az utasforgalom indulását a legutóbbi információk szerint március 27-re tervezik.
Az magyar és a szerb fél is bejelentette, hogy a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces megállással. De mit kell tudnunk utasként a határátlépésről? Ennek jártunk utána.
Határellenőrzés a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
Ha a Budapest–Belgrád-vasútvonalon közlekedő vonatok utasaként utazunk Szerbiába, akkor a határátlépés a vonatot történik, nem kell elhagynunk a szerelvényt. Azonban nem mindegy, milyen úti okmány van nálunk. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint az alábbi iratokkal léphetünk be Szerbia területére:
- magánútlevél,
- ideiglenes útlevél,
- személyi igazolvány,
- ideiglenes személyi igazolvány,
- régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány.
Ugyanakkor vezetői engedélyek (jogosítvány), anyakönyvi kivonatok, és lejárt okmányok nem teszik lehetővé a belépést. Az okmányunknak a Szerbiában tartózkodásunk teljes ideje alatt érvényesnek kell lennie.
Vízum beszerzése nem szükséges, ha szerbiai tartózkodásunk időtartama nem éri el a 90 napot.
Szerbiai utunk során is fontos az elővigyázatosság
Szintén fontos kiemelni azt is, hogy szerbiai utazásunk során érdemes rendelkeznünk utasbiztosítással is. Főleg amiatt, mert déli szomszédunk még nem tagja az Európai Uniónak.
Az pozitívum, ha rendelkezünk Európai Egészségbiztosítási Kártyával, amelynek segítségével egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
Azonban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Vagyis szűkebb az igénybe vehető szolgáltatások köre, mint az Európai Unió tagállamaiban.
A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint Szerbia biztonsági besorolása a IV. biztonsági kategória, azaz biztonságos országnak minősül, alacsony kockázattal.
Ezt tudjuk eddig a Budapest–Belgrád-vasútvonal jegyárairól
Bár a személyforgalom indulására még várnunk kell néhány hetet, már most sokakat érdekel, hogy mennyiért vonatozhatunk majd a két főváros között. Azonban a jegyár kapcsán eltérő kommunikáció jelent meg:
- Alekszandra Szofronijevics szerb miniszter korábban 32 eurós jegyárról beszélt, dinárban fizetendő ellenértékkel;
- ezzel szemben a magyar kormány körülbelül 26 eurós árat említett.
A cél mindkét oldalon az, hogy a vasút versenyképes alternatívát kínáljon az autós és légi közlekedéssel szemben.
Az ellentmondást február elején, a Világgazdaságnak küldött levelében tisztázta az Építési és Közlekedési Minisztérium.
„A magyar fél olcsóbb, 25 euró körüli díjszabásra tett javaslatot az egyelőre kicsit magasabb árszint mellett érvelő szerb társvasútnak. A menetrend, illetve a BuBe-díjtermék árának véglegesítése ugyanakkor még nem történt meg, arra a személyforgalom – március közepére tervezett – indulásából visszaszámolt közzétételi előírásoknak megfelelően kerül majd sor” – írta válaszában a szaktárca.
Hasonlóról beszélt Szijjártó Péter is. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a jegyárat 26 eurótól lehet kalkulálni, amellyel a szerb és a magyar főváros között villámgyorsan lehet majd közlekedni.