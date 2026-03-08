Határellenőrzés a Budapest–Belgrád-vasútvonalon: nagyon nem mindegy, milyen okmányok lesznek az utasoknál, van, amivel nem engednek át – itt az ideje felkészülni rá

Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, ugyanis csak a teherforgalom kapta meg a zöldlámpát, azonban a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk. Az utasforgalom indulását a legutóbbi információk szerint március 27-re tervezik.

Heteken belül megindul a személyszállítás a Budapest–Belgrád-vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az magyar és a szerb fél is bejelentette, hogy a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces megállással. De mit kell tudnunk utasként a határátlépésről? Ennek jártunk utána.

Határellenőrzés a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Ha a Budapest–Belgrád-vasútvonalon közlekedő vonatok utasaként utazunk Szerbiába, akkor a határátlépés a vonatot történik, nem kell elhagynunk a szerelvényt. Azonban nem mindegy, milyen úti okmány van nálunk. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint az alábbi iratokkal léphetünk be Szerbia területére:

magánútlevél,

ideiglenes útlevél,

személyi igazolvány,

ideiglenes személyi igazolvány,

régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány.

Ugyanakkor vezetői engedélyek (jogosítvány), anyakönyvi kivonatok, és lejárt okmányok nem teszik lehetővé a belépést. Az okmányunknak a Szerbiában tartózkodásunk teljes ideje alatt érvényesnek kell lennie.

Vízum beszerzése nem szükséges, ha szerbiai tartózkodásunk időtartama nem éri el a 90 napot.

Szerbiai utunk során is fontos az elővigyázatosság

Szintén fontos kiemelni azt is, hogy szerbiai utazásunk során érdemes rendelkeznünk utasbiztosítással is. Főleg amiatt, mert déli szomszédunk még nem tagja az Európai Uniónak.

Az pozitívum, ha rendelkezünk Európai Egészségbiztosítási Kártyával, amelynek segítségével egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

Azonban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. Vagyis szűkebb az igénybe vehető szolgáltatások köre, mint az Európai Unió tagállamaiban.