Trump beváltotta a fenyegetését: Amerika az eddigi legsúlyosabb csapást mérte Iránra, kritikus üzemet lőttek szét – óriás a felháborodás

Sótalanító üzemre mért csapást az Egyesült Államok – legalábbis ezt jelentette be szombaton az iráni külügyminiszter, majd fenyegette meg Trump elnököt.

Trump beváltotta a fenyegetését: Amerikai lecsapott Iránra, óriási a felháborodás / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

Abbász Aragcsi azzal vádolta meg Amerikát, hogy

egy sótalanító üzemre mért csapást a Perzsa-öböl egyik szigetén,

és ezzel az infrastruktúra elleni támadással "precedenst" teremtett.

Trump beváltotta a fenyegetését: Amerikai lecsapott Iránra

Az Egyesült Államok égbekiáltó bűnt követett el azzal, hogy támadást intézett a Kesm szigetén levő létesítmény ellen – írta Aragcsi az X-en. A külügyminiszter szerint a támadás 30 település vízellátását érinti.

A sótalanító üzem egy olyan ipari létesítmény, amely a tengervízből eltávolítja az ásványi anyagokat és a sót, hogy az emberi fogyasztásra, mezőgazdasági öntözésre vagy ipari felhasználásra alkalmas édesvizet állítson elő.

Egy ilyen létesítmény esett most ki az iráni tájékoztatás szerint. Ezek az üzemek különösen a vízhiányos területeken – mint például a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy Ausztráliában – töltenek be stratégiai szerepet.

Az iráni infrastruktúra elleni támadás veszélyes és súlyos következményekkel járó lépés. Ezt a precedenst nem Irán, hanem az Egyesült Államok teremtette – tette hozzá fenyegetően az iráni külügyminiszter.

Az iráni média jelentései szerint két kórház is súlyosan megrongálódott Huzisztán tartományban az ország délnyugati részén az éjszakai légicsapásokban. Támadások célpontja volt továbbá Teherán nyugati részén a belföldi járatokat indító Mehrabad repülőtér is, ahol emiatt tűz ütött ki.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Trump előre szólt a mai rendkívüli támadásról.

A célpontot nem jelölte meg, de azt igen, hogy olyasmiről van szó, ami eddig fel sem merült bennük.

Az amerikai elnök azért haragudott meg, mert korábban az iráni elnök azt mondta, az Egyesült Államok a sírba fog szállni. Trump szerint Irán már nem a „Közel-Kelet zaklatója”, hanem „a Közel-Kelet vesztese” és szerinte ez a helyzet hosszú ideig fennmaradhat, egészen addig, amíg Irán fel nem adja jelenlegi politikáját vagy – ahogy fogalmazott – akár teljesen össze nem omlik.