Rendkívüli: robbanás történt vasárnap éjjel az amerikai nagykövetségnél, rendőrségi helikopterek lepték el Oslót – hajtóvadászat indult az elkövetők ellen

Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél – jelentette az MTI. A norvég amerikai nagykövetséget ért támadásra a norvég hatóságok nagy erőkkel reagáltak.

Amerikai nagykövetség: robbanás történt vasárnap éjjel, rendőrségi helikopterek lepték el Oslót / Fotó: CNN

Amit eddig lehet tudni, hogy robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél szombatról vasárnapra virradó éjjel, az esetnek nincsenek áldozatai – ezt a norvég rendőrség közölte.

A detonáció 1 órakor körül történt, derült ki a tájékoztatásból, amely szerint a robbanás okáról egyelőre nincs információjuk a hatóságoknak.

Michael Dellemyr rendőrségi műveleti parancsnok az állami NRK televíziónak elmondta: a robbanás a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát érintette.

A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről nem nyilatkozunk, csak annyit mondhatunk, hogy robbanás történt – tette hozzá. Megjegyezte, hogy a nyomozás még csak most kezdődött.

A rendőrség a környéken nem talált további robbanószerkezeteket. A helyszínen kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva.

Az oslói rendőrség nyilatkozatában az nem olvasható, de a norvég média beszámolt róla, hogy a nagykövetség környékének nagy részét lezárták, és a rendőrség megállította a közelben közlekedő autókat.

A CNN arról írt, hogy a robbanás egy olyan időszakban történt, amikor

világszerte fokozott biztonsági intézkedések védik az amerikai nagykövetségeket és konzulátusokat, mivel Izrael és az Egyesült Államok gyorsan eszkalálódó hadjáratot folytat Irán ellen.

Az amerikai csapatoknak otthont adó öböl menti királyságokban több amerikai diplomáciai épületet is iráni megtorló csapások értek, többek között Kuvaitban és Szaúd-Arábiában.

Egyelőre nem tudni, hogy az oslói robbanás bármilyen módon összefüggésbe hozható-e a közel-keleti eseményekkel. Egy helyi lakos, Anna Gilbo a CNN-nek elmondta, hogy éppen otthon volt a barátaival, amikor hallotta a robbanást, és az ablakhoz rohant, ahol „füstfelhőt” látott felszállni az épület felől.