Kína egyértelműen megüzente Ursula von der Leyennek: választania kell, ezen múlik Európa jövője – „Várjuk az edzőtermeinkben, ahol megerősödhet”

Európának reálisabb képet kell kialakítania Kínáról a stabil kapcsolatok érdekében – ezt az üzenetet fogalmazta meg a kínai külügyminiszter.

Vang Ji kínai külügyminiszter a 14. Országos Népi Gyűlés keretében tartott sajtótájékoztatóján beszélt erről vasárnap Pekingben.

Egészen pontosan azt mondta, hogy a kínai–európai kapcsolatok jövője nagymértékben attól függ, hogy Európa milyen képet alakít ki Kínáról.

Vang ugyanakkor az elégedettségét is kifejezte és felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt évben Kína és az európai országok közötti kapcsolatok ismét élénkültek.

A kétoldalú kereskedelem értéke meghaladta az ezermilliárd dollárt,

több mint kétmillió európai turista utazott vízummentesen Kínába,

és számos európai vezető tett látogatást az országban.

Azt is kiemelte, hogy a felek több új együttműködési megállapodást is kötöttek, ami szerinte azt mutatja, hogy „a kapcsolatok stabilitása a közös érdekekből fakad, kiszámíthatóságát pedig a kölcsönös előnyök biztosítják”.

A külügyminiszter hangsúlyozta: Kína álláspontja szerint Európa a kialakuló többpólusú világrend egyik meghatározó pólusa, fontos szereplő a nemzetközi rend stabilitásának fenntartásában és Kína modernizációs törekvéseinek kulcsfontosságú partnere.

Csakhogy Vang arra is figyelmeztetett, hogy a kapcsolatok stabil fejlődéséhez az szükséges, hogy Európa

helyes és kiegyensúlyozott képet alakítson ki Kínáról.

Ennek kapcsán azt ajánlotta az európai vezetés Ursula von der Leyenék figyelmébe, hogy egyre több európai szakértő és közéleti szereplő nem versenytársként tekint Kínára, hanem globális partnerként, és a fiatalabb generációk körében is egyre objektívebb és pozitívabb az ország megítélése.

A külügyi tárca vezetője kitért a gazdasági együttműködésre is, amelyet szerinte a „kölcsönös kiegészítő jelleg” határoz meg. Elmondása szerint „a kölcsönös függőség nem jelent kockázatot, az érdekek összefonódása nem jelent fenyegetést, az együttműködés pedig nem gyengíti a gazdasági biztonságot”.