Megszólalt az osztrák Raiffeisen Bank az ukrán aranykonvojról: nagyon furcsa magyarázatot adott – Ausztriát megrázta a botrány

Miközben az ukrán aranykonvoj ügyében a figyelem inkább Magyarországra és Ukrajnára vetül, a történtek Ausztriában is masszív hullámokat vertek a nyilvánosságban, miután kiderült: az osztrák Raiffeisen Bank bonyolította le az ügyletet az ukránokkal.

Ukrán aranykonvoj: megszólalt az osztrák Raiffeisen Bank / Fotó: Vladimir Tereshkov / shutterstock, illusztráció

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.

Ezek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen

40 millió dollárt,

35 millió eurót

és 9 kilogramm aranyat

szállítottak. Ez azonban csak egy töredéke, az idei teljes forgalomnak.

A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi. A történtek Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombati nyilatkozatával bizonyos értelemben nyugvópontra jutottak.

Azt mondta Debrecenben a háborúellenes gyűlésen, hogy szerinte a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő. "És tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe" – fogalmazott.

Azt is mondta, hogy nekik is csak kérdéseik vannak, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt "valahova vitték" vagy "idehozták". Gyanúsnak értékelte a történteket. "Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ" – húzta alá.

Orbán Viktort egy másik kérdező az ukrán aranykonvoj lefoglalt pénzének a sorsáról is kérdezte. Az merült fel benne, hogy ezt az összeget be lehet-e forgatni magyar beruházásokba.

A miniszterelnök az erre vonatkozó válaszát először is úgy kezdte, hogy ennek a lefoglalt pénznek a sorsát majd elintézzük, ha tudjuk, hogy ez micsoda. "Addig itt marad!" – vetette közbe Lázár János.

Fekszik, nyugszik, igen

– reagált Orbán Viktor. Ebből tehát kiderült, hogy az ukrán aranykonvoj által szállított nagy mennyiségű pénz és arany egyelőre nem kerül vissza Ukrajnához – bármennyire sem fog ez tetszeni Zelenszkij elnöknek –, mivel annak eredete és célja nem ismert.