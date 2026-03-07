Ilyen futballstadiont még nem látott a világ, ez kellene Magyarországra is: hordozható, a nézők maguk szereil össze
A hordozható stadion lelke az All Conditions Pitch, amelyet eloxált alumíniumcsövekből készült, összecsukható kapupár rögzít, és az egyes részek könnyen összepattinthatók – számolt be az Origo. A hordozható készlet 1677 különálló alkatrészből áll, beleértve az összecsukható kapukat, a reflektorokat és a nézők számára kialakított üléseket. Könnyű súlyának köszönhetően a teljes rendszer könnyen szállítható, összeszerelhető és lebontható.
Ultrakönnyű a hordozható stadion
A pálya mind a négy sarkánál hét méter magas reflektorok találhatók, 1,2 méter átmérőjű ballonlámpákkal, amelyeket könnyű alumínium állványvázak tartanak. Az Amsterdam Berlin szerint a pályát körülhatároló darabok rendkívül könnyűek, és akár kézben is szállíthatók az időjárásálló táskákban.
Bármilyen körülmények között használható: sivatagban, esőerdőben, de akár egy aprócska karibi szigeten is rövid idő alatt ki lehet alakítani egy stadiont.
A nézők ülései szintén eloxált alumíniumcsövekből készülnek, a stabilitást pedig 3D nyomtatott tüskés lábak biztosítják. A keretek közé feszített vízálló, szakadásálló anyag hevederszerű üléseket alkot, a teljes moduláris ülésrendszert pedig a nézők maguk szállítják és szerelik össze a helyszínen – írja a Dezeen.
Az élénk narancssárga szín utal a Nike ACG márkájára, emellett a kedvezőtlen időjárási körülmények és a vadonban való könnyű láthatósága miatt választották.
A rendszer szinte bármilyen sportághoz és bárhol alkalmazható lehet. Mivel teljesen moduláris, ezért módosítható és bővíthető. Akár teniszpályává, röplabdapályává vagy hokipályává is alakítható.