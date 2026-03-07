Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
közel-keleti válság
légtérzár
légiközlekedés

Iráni háború: jön a nyár, mi lesz a repülőjáratokkal? Már látszanak a jelek

Az egy hete kirobbant iráni háború miatt napokig akadozó légiközlekedést lassan megpróbálják újraindítani a repülőtársaságok. A menetrend azonban továbbra is jelentősen eltér a megszokottól és a légifuvarozók egy része egyelőre csak korlátozott hálózattal működik. Így alakul jelenleg a légitársaságok működése a közel-keleti régióban.
VG
2026.03.07, 20:53
Frissítve: 2026.03.07, 20:54

A Közel-Kelet több országának légtere napokra lezárult vagy korlátozottan volt használható az egy hete tartó Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti katonai konfliktus miatt. A térség a globális légi közlekedés egyik legfontosabb átszállási folyosója, ezért a járattörlések és átirányítások világszerte érezhető fennakadásokat okoztak az elmúlt napokban. A légitársaságok most fokozatosan próbálják újraindítani működésüket a napokig tartó légtérzavar után, de a menetrendek még jelentősen eltérnek a megszokottól – tudta meg az Origo.

közel-kelet
A közel-keleti légtérzavarok után újraindul a légiközlekedés a térségben/ Fotó: Emirates

Közel-keleti járatok: így közlekednek most a repülőtársaságok

Arról számolnak be, hogy szombati információk szerint a légitársaságok működése továbbra is a biztonsági helyzettől és a hatóságok által megnyitott légi folyosóktól függ, ezért a menetrendek folyamatosan változhatnak. 

Hat napnyi, az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus miatt bekövetkezett légtérzavar után az Emirates közölte, hogy várakozásaik szerint a következő napokban ismét teljes kapacitással tud majd repülni

– írják.

