Iráni háború: jön a nyár, mi lesz a repülőjáratokkal? Már látszanak a jelek

A Közel-Kelet több országának légtere napokra lezárult vagy korlátozottan volt használható az egy hete tartó Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti katonai konfliktus miatt. A térség a globális légi közlekedés egyik legfontosabb átszállási folyosója, ezért a járattörlések és átirányítások világszerte érezhető fennakadásokat okoztak az elmúlt napokban. A légitársaságok most fokozatosan próbálják újraindítani működésüket a napokig tartó légtérzavar után, de a menetrendek még jelentősen eltérnek a megszokottól – tudta meg az Origo.

A közel-keleti légtérzavarok után újraindul a légiközlekedés a térségben/ Fotó: Emirates

Közel-keleti járatok: így közlekednek most a repülőtársaságok

Arról számolnak be, hogy szombati információk szerint a légitársaságok működése továbbra is a biztonsági helyzettől és a hatóságok által megnyitott légi folyosóktól függ, ezért a menetrendek folyamatosan változhatnak.

Hat napnyi, az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus miatt bekövetkezett légtérzavar után az Emirates közölte, hogy várakozásaik szerint a következő napokban ismét teljes kapacitással tud majd repülni

– írják.