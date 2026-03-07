Hivatalos, Katar után itt a második bomba: leállítja az olajhatalom a kitermelését – vasárnaptól napi 300 ezer hordó tűnik el

Kuvait csökkenti az olajkitermelését és a finomítói kapacitásait, mivel kitermelést, mivel a Hormuzi-szoros továbbra is blokkolt – írta meg a Bloomberg szombaton egy hivatalos tájékoztatásra hivatkozva.q

Olajkitermelés: itt a második olajhatalom, ami leáll / Fotó: JBula_62 / Shutterstock

A döntést világosan az „Iráni Iszlám Köztársaság Kuvait állam elleni folyamatos agressziójával" magyarázták, beleértve Irán fenyegetéseit Hormuzi-szorosnál a hajók biztonságos áthaladásával szemben.

Mindezt a 7. óriásvállalat közölte.

A kitermelés csökkentése szombat kora reggel megkezdődött,

körülbelül napi 100 ezer hordóval.

Várhatóan vasárnapra ez csaknem megháromszorozódik, tehát már 300 hordóról lesz szó. "A további fokozatos csökkentések a tárolók telítettségétől és a Hormuzi-szoros helyzetétől függenek" – mondta el egy, a terveket közvetlenül ismerő forrás, aki neve elhallgatását kérte a részletek bizalmas jellege miatt.

Az egy hete tartó közel-keleti háború gyakorlatilag teljesen megbénította a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami akadályozza az exportot, és hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak több mint két éve nem látott csúcsra, hordónként majdnem 93 dollárig emelkedjenek.

Irak már a hét elején megkezdte a termelés visszafogását, mivel a tárolótartályok megteltek, míg Szaúd-Arábia leállította legnagyobb finomítóját, Katar pedig dróntámadások után bezárta a világ legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-exportáló (LNG) üzemét.

A Kuwait Petroleum vis maiort (force majeure) jelentett be az olaj- és finomítói termékek értékesítésére vonatkozóan. Ez egy olyan jogi záradék, amely lehetővé teszi, hogy egy vállalat ne teljesítse szerződéses kötelezettségeit rajta kívül álló körülmények miatt. A Bloomberghez eljutott a szóban forgó tájékoztató.

Kuvait igazi olajnagyhatalom. Az arab ország januárban naponta körülbelül

2,57 millió hordó olajat termelt.

Az ellátás egyetlen kivezető útvonala a Hormuzi-szoroson keresztül vezet. Szaúd-Arábia, a régió legnagyobb termelője viszont nyersolajkészleteinek egy részét már átirányította erről az útvonalról a Vörös-tenger partján fekvő Janbu felé.