Hivatalos, Katar után itt a második bomba: leállítja az olajhatalom a kitermelését – vasárnaptól napi 300 ezer hordó tűnik el

Katar után ők sem tudnak mit kezdeni tovább a Hormuzi-szoros blokádjával. Az olajkitermelés csökkentése szombaton azonnal megkezdődött és varárnap folytatódik. Hogy utána, milyen ütemben fogják vissza az olajat, az attól is függ, mi történik az iráni háborúban.
VG
2026.03.07, 17:48
Frissítve: 2026.03.07, 18:28

Kuvait csökkenti az olajkitermelését és a finomítói kapacitásait, mivel kitermelést, mivel a Hormuzi-szoros továbbra is blokkolt – írta meg a Bloomberg szombaton egy hivatalos tájékoztatásra hivatkozva.q

Fotó: JBula_62 / Shutterstock

A döntést világosan az „Iráni Iszlám Köztársaság Kuvait állam elleni folyamatos agressziójával" magyarázták, beleértve Irán fenyegetéseit Hormuzi-szorosnál a hajók biztonságos áthaladásával szemben.

Mindezt a 7. óriásvállalat közölte.

Olajkitermelés: itt a második olajhatalom, ami leáll

A kitermelés csökkentése szombat kora reggel megkezdődött,

körülbelül napi 100 ezer hordóval.

Várhatóan vasárnapra ez csaknem megháromszorozódik, tehát már 300 hordóról lesz szó. "A további fokozatos csökkentések a tárolók telítettségétől és a Hormuzi-szoros helyzetétől függenek" – mondta el egy, a terveket közvetlenül ismerő forrás, aki neve elhallgatását kérte a részletek bizalmas jellege miatt.

Az egy hete tartó közel-keleti háború gyakorlatilag teljesen megbénította a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, ami akadályozza az exportot, és hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak több mint két éve nem látott csúcsra, hordónként majdnem 93 dollárig emelkedjenek.

Irak már a hét elején megkezdte a termelés visszafogását, mivel a tárolótartályok megteltek, míg Szaúd-Arábia leállította legnagyobb finomítóját, Katar pedig dróntámadások után bezárta a világ legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-exportáló (LNG) üzemét.

A Kuwait Petroleum vis maiort (force majeure) jelentett be az olaj- és finomítói termékek értékesítésére vonatkozóan. Ez egy olyan jogi záradék, amely lehetővé teszi, hogy egy vállalat ne teljesítse szerződéses kötelezettségeit rajta kívül álló körülmények miatt. A Bloomberghez eljutott a szóban forgó tájékoztató.

Kuvait igazi olajnagyhatalom. Az arab ország januárban naponta körülbelül

2,57 millió hordó olajat termelt.

Az ellátás egyetlen kivezető útvonala a Hormuzi-szoroson keresztül vezet. Szaúd-Arábia, a régió legnagyobb termelője viszont nyersolajkészleteinek egy részét már átirányította erről az útvonalról a Vörös-tenger partján fekvő Janbu felé.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Kuvait már korábban megkezdte visszafogni a finomítóit, mert nem volt már hol tárolnia a termékeket, a tartályok ugyanis megteltek. A Kpler szerint az országban lévő tárolók nagyjából 12 nap alatt teljesen megtelnek, míg más források, például a JPMorgan elemzése szerint 18 nap van hátra, ha nem sikerül újraindítani az exportot.

Az ország üzemei – az Al-Zour, a Mina Al-Ahmadi és a Mina Abdullah – együttesen napi körülbelül 1,4 millió hordós kapacitással rendelkeznek. Az Al-Zour a Közel-Kelet egyik legnagyobb olajfeldolgozó létesítménye.

Kuvaitot – öböl menti szomszédaihoz hasonlóan – súlyos iráni rakéta- és dróntámadások érték a régióban pusztító háborúban. Az amerikai nagykövetséget több találat is érte, csakúgy, mint az amerikai csapatoknak otthont adó Ali Al-Salem légibázist és az ország fő utasszállító repülőterét.

Igaz, ezekért az iráni elnök éppen ma bocsánatot kért és ígéretet tett rá, hogy Irán nem folytatja ezeket a támadásokat, csak ha védekezést szolgálnak.

Mindenesetre Kuvait vezetése fontolgatja, hogy tovább szűkíti termelési és finomítási kapacitását és mindössze a belföldi fogyasztás fedezésére fog szorítkozni. A végleges döntés napokon belül várható.

