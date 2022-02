Több ok miatt is emelkedő pályára állt a Brent típusú olaj ára. A tőzsdei mozgások, majd egy kibertámadás az európai olajközpont ellen a hordónkénti árat átrepítette a 90 dolláros szinten, elemzők szerint ezek után nagyon gyorsan itt lehet a tartósan 100 dolláros olajár – írja a holtankoljak.hu.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az árváltozás különösen a benzinkutakat érinti negatívan, hiszen a 480 forintos ársapka miatt a nagykereskedelmi árak emelkedését nem tudják lekövetni a kiskereskedelmi árakban.

A múlt héten 3 töltőállomás már bezárt a hatósági ár miatt.

A szakma bejelentést vár a február 15-e utáni időszakra vonatkozóan: maradnak-e a feltételek, vagy változás áll be. Elengedhetetlen a változtatás, hiszen akár ellátási problémák is jelentkezhetnek, ha minden feltétel marad úgy, ahogy most van érvényben.

A portál szerint a héten talán a forint jelentős erősödése tud határt szabni a nagykereskedelmi üzemanyagárak emelkedésének, hiszen 10 forintos erősödést tapasztaltunk a héten a dollárral szemben, az árfolyam jelenleg 310 forint.

A Brent hordónkénti ára 4 százalékot emelkedett a héten, az aktuális ár 92,78 dollár.

A VG korábban azt is megírta, hogy

a pénzügyőrök eddig mindössze 12 esetben állapították meg a hatósági ár megsértését. Az eddig meghozott határozatokban összesen 3,2 millió forint bírságot szabott ki a NAV.

A kormány november 15-től a nem prémiumbenzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzítette. A benzin literenkénti átlagára az árstop nélkül hozzávetőlegesen 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne.