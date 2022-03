A Mol a folyamatos és zavartalan ellátás érdekében március 2-ától bevezette a 100 literes tankolási limitet áll a VG-hez eljuttatott közleményben.

Bárki, aki betér egy Mol-kútra, 100 literig tankolhat, ami egy átlagos járműnek elég.

Fotó: Kallus György / VG

A Mol nagynyomású kútoszlopain, amelyeket elsősorban kamionok, buszok és mezőgazdasági gépek használnak, továbbra is limit nélkül tölthetik fel járműveiket azok az ügyfelek, akik Mol üzemanyagkártyával rendelkeznek. Abban az esetben, ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol a Mol kártyás ügyfél, akkor a nagynyomású oszlopon 500 liter a megengedett limit. „A döntés elsődleges oka, hogy minden magyarországi ügyfelünknek elég üzemanyagot tudjunk kínálni, még a tavasszal megkezdődő mezőgazdasági munkálatok idején is, amikor hagyományosan tovább növekszik a keresletet" – írja a társaság.

Leszögezte azonban, hogy azzal, hogy a magyar kormány maximalizálta az üzemanyagok (95-ös motorbenzin és normál gázolaj) bruttó nagykereskedelmi eladási árát a viszonteladók felé,

a Mol az aktuális árkörnyezetben, a péntektől érvényes nagykereskedelmi literenkénti listaárhoz (benzin: 501,8 forint, gázolaj: 521 forint) képest jelenleg átlagosan 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként.

Ez a helyzet azonban a világpiaci helyzetnek és a dollár-forint árfolyam változásának megfelelően változhat: a Brent olaj ára ugyanis folyamatosan emelkedik, 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat a napokban, és a forint is jelentősen gyengült a dollárhoz képest. Mindez a nagykereskedelmi árakra is hatással van. „Ügyfeleinknek, beleértve a lakossági fogyasztókat is, azonban továbbra is zavartalanul biztosítjuk mind a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel piaci ellátását" – hangsúlyozta a társaság.