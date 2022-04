Értékelte a kiégett fűtőelemek, valamint a radioaktív hulladékok magyarországi tárolását és kezelését a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértőcsoportja a közelmúltban zárult ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) projekt keretében. A küldöttek a magyar kormány kérésére érkeztek, az ország nukleáris biztonsági és sugárvédelmi szabályozásáért felelős Országos Atomenergia Hivatal (OAH) fogadta őket. Tárgyaltak az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.), a Paksi Atomerőmű, valamint az OAH tisztviselőivel.

A magyarországi misszió célja az volt az OAH közleménye szerint, hogy segítse az országot az EU által támasztott azon kötelezettségek teljesítésében, amelyek megkövetelik a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó nemzeti keretrendszer és programok független felülvizsgálatát.

Fotó: Simon Moricz-Sabjan / VG

Értékelésében az ARTEMIS csoport kiemelte, hogy

Magyarország átfogó, kiterjedt és jól működő rendszert dolgozott ki és működtet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezelésének fenntartására és annak továbbfejlesztésére.

Ugyanakkor továbbfejleszthető a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával kapcsolatos döntéshozatal, az OAH-nak pedig ki kell dolgoznia a nagyon kis aktivitású hulladékok kezelésére és elhelyezésére vonatkozó jogszabályokat, és azokat életbe is kell léptetni. Ez utóbbi teendő azért kiemelendő, mert a paksi atomerőmű négy reaktorának jövőbeni leállítására és leszerelésére való felkészülés részeként a tervek között szerepel mintegy 22 ezer köbméternyi ilyen hulladék elhelyezésére szolgáló tároló létesítése, de előbb a jogszabályi környezetnek kell megszületnie, és utána kezdődhet a létesítmény helyének, műszaki paramétereinek a beruházás más részleteinek meghatározása.

A csoport által megfogalmazott javaslatok és ajánlások közé tartozik az is, hogy bár a nemzeti politika meghatározza a radioaktív hulladékok és a kiégett kazetták kezeléséhez kapcsolódó döntések sorrendjét, azt nem részletezi, hogy mikor és hogyan szülessenek a döntések, ezért ez utóbbit érdemes pótolni.

A csoport jó gyakorlatként azonosította a kis és közepes aktivitású hulladékok végső elhelyezésére szolgáló tárolók biztonságának növelését. Anna Clark, a NAÜ hulladék- és környezetbiztonsági részlegének vezetője szerint Magyarország példamutatóan állt hozzá a felülvizsgálati misszióhoz. Az információk kiváló előkészítése és bemutatása nyílt és eredményes megbeszéléseket tett lehetővé.

Bőven volt mit megvizsgálni

Magyarország áramtermelésének felét a Budapesttől 130 kilométerre délre található Paksi Atomerőmű négy blokkja állítja elő. Az ország további két blokk építését tervezi a paksi telephelyen. Magyarország két kutatóreaktort is üzemeltet oktatási és kutatási, valamint izotópgyártási céllal, továbbá radioaktív forrásokat használ ipari és orvosi kutatásra. Magyarországon a radioaktív hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket a RHK Kft. kezeli. A Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeit a reaktorok melletti pihentetőmedencékben és a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tárolják. A radioaktív hulladékok végső elhelyezésére két tároló üzemel, az egyikbe az atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kerülnek, a másikba az egyéb intézményiek. Már évek óta tart a nagy aktivitású hulladékok végleges mélységi geológiai tárolója létesítésének előkészítése.