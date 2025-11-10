Fortélyos félelem igazgatja az európai fogyasztót, és a magyart kevésbé, mint a németet

Ahogy Magyarországon, Európa-szerte nem emelkedett a bolti fogyasztás az ősz első hónapjában augusztushoz képest, az előző évhez képest azonban a magyar vásárlók a legtöbb európaihoz képest könnyebb helyzetben érezték magukat, különösen, ha szomszédainkat nézzük: a 3 százalékos éves bővülés a magyar fogyasztásban kifejezetten jónak számít. Ez jó hír lenne, az uniós kilábalás lelassulása azonban hosszabb távra számunkra sem kedvező fejlemény, hiszen a magyar gazdaság és export erősen integrált az Európai Unió más országaival. Reménysugár azért van, amelynek azonban – elemzői fogalmazás szerint – rejtélyes félelmen kell átküzdenie magát.

Bolti fogyasztás: a németek már-már költeni kezdtek, de becsukták a pénztárcát – nekünk ez nem jó hí / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Eurostat csütörtökön közzétett számai szerint az EU összesített kiskereskedelmi forgalma semmit nem változott szeptemberben az előző hónaphoz képest, pont ahogy a magyar. A magyar áruexport legjelentősebb célországai ebben az összemérésben jobban teljesítettek nálunk, de relevánsabb az éves változás, és ha ezekre a számokra nézünk, sajnos kevésbé biztató a kép.

Bolti fogyasztás: pont legnagyobb külkereskedelmi partnereinknél tántorog

A magyar export több mint negyede irányul Németországba, az ezt követő Románia, Ausztria és Szlovákia együttesen sem éri el a németek súlyát. A németeknél gyakorlatilag elfogyott az éves növekedés a bolti fogyasztásban, pedig a nyár elején még majdnem plusz 5 százaléknál jártak, Ausztria pedig a 4 százalékos növekedésből csúszott át egyenesen a mínuszba.

A szlovákok ugyan sorozatos mínuszok után épp javítottak, és elérték az EU átlagos 1,3 százalékos bővülését, de tudni kell, hogy náluk megszorítások zajlanak, amint az elképesztő költségvetési szabadosságát korrigáló Romániában is, ahol a fogyasztás szeptemberben már 2,1 százalékkal zuhant az egy évvel korábbihoz képest a majdnem 10 százalékra felszökött inflációs ráta mellett.

Uniós szomszédaink közül csak a horvátok érték el a magyar fogyasztásbővülés mértékét.

Német gazdaság: a nagybeteg, francia gazdaság: szintén, de a fogyasztásban még nem látszik

Tágabbra vonva a kört, néhány uniós országban körülbelül ugyanakkora a növekedés, mint a magyaroknál, és körülbelül ugyanannyi ország teljesít gyengébben, mint ahány erősebben. Az átlag mégis azért van bőven a magyar alatt, mert pont a legnagyobb uniós gazdaság fogyasztási dinamikája fulladt ki. A gazdasági növekedésnek pedig Európában pont a fogyasztás az egyik fontos eleme.