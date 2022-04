Milyen károk érték az ukrán gázszállító rendszert a háború során?

A károk és a kereskedelmi veszteségek költségeiről a háború végéig nem tudunk pontos becslést adni, a felmérés még folyamatban van. Bizonyos objektumok fizikailag megközelíthetetlenek a háborús cselekmények miatt. Az egyik legjelentősebb, amelyhez nem férünk hozzá sem a javítás, sem a károk felmérésének céljából, a megsérült mariupoli gázvezeték. Súlyos a helyzet Harkiv és Luhanszk megyében. Az anyagi veszteségek már több százmillió euróra rúgnak. Kérdés, miben lehet mérni azt, hogy két kollégánk – akik mozgósítással kerültek ki a frontra – elesett, miközben Ukrajnát védte az orosz agresszióval szemben. Vagy munkatársaink családjainak kényszerű kimenekítését azokról a területekről, ahol harcok folynak.

Mennyiben nehezíti a háború a OGTSZU működését?

Az ukrán gázszállítási rendszert üzemeltető vállalat továbbra is gyakorolja a műveleti és technológiai ellenőrzést a gázszállítási rendszer felett, és teljesíti a megrendelőkhöz a gázszállításokat. Amennyire csak háborús körülmények között lehetséges, kontroll alatt tartjuk a helyzetet. A vállalat biztosítja a fennakadásmentes gázszállítást az Európai Unió irányában, és biztosítja az ukrajnai gázellátást is. Nehézséget okoz, hogy egyes régiókban, ahol a harcok folynak, nem férünk hozzá a rendszereinkhez. Még a megszállóktól felszabadított területeken is először a katonáknak kell elvégezniük a biztonsági ellenőrzést, az aknamentesítést. Problémáink vannak a logisztikával, az üzemanyag-ellátással, és egyéb kritikus szükségletekben is hiányt szenvedünk. Ám kapunk segítséget európai partnereinktől, logisztikai központot hoztunk létre a vállalaton belül, így mára ellenőrzés alatt tudjuk tartani a helyzetet.

Szerhij Makogon: Az FGSZ Zrt. 2014 óta először szerződött Ukrajnával a garantált gázimport növeléséről, 2022-től pedig további kapacitásokat biztosít

Zavartalan maradt Ukrajna gázimportja?

Az Európából érkező importban nincs fennakadás, sőt, a háború kezdete óta sikerült életbe léptetni azokat a megállapodásokat, amelyeket a szomszédos országok gázellátóival a megelőző fél évben tárgyaltunk végig, s amelyeknek köszönhetően a napi kapacitást sikerült 54 millió köbméterre növelni. Ez a gázszállítás független a tranzittól. Hálásak vagyunk a magyarországi FGSZ Zrt.-nek, amely a 2014 óta eltelt időszakban először kötött velünk szerződést a garantált gázimport növeléséről, 2022-től pedig további kapacitásokat biztosít, amelyek teljesen függetlenek az EU-ba Ukrajnán keresztül érkező tranzittól. Ugyanezt meglépte Szlovákia és Lengyelország is, ami rendkívül fontos a következő télre való felkészülés miatt. Márciusban a gázimport napi volumene tízmillió köbméter volt.

Importálnak-e az ukrán kereskedők LNG-t Magyarországon át az egy évvel ezelőtti tervek szerint?

Naponta mintegy 4,5 millió köbméter érkezik Magyarországról az importőreink megrendelésére. Arra számítunk, hogy a gáztárolók feltöltésének megkezdésével ez a mennyiség nőni fog. Ukrajna most a legkritikusabb kérdések megoldására összpontosít. Kicsit várnunk kell, hogy a kereskedők eligazodjanak az új körülmények között.

A Gazprom milyen arányban használja ki a 2021 és 2024 közötti időszakra lekötött évi negyvenmilliárd köbméteres ukrajnai gáztranzit-kapacitást?

2021-ben bizonyos hónapokban további foglalások voltak (havi és napi aukciókon). A szerződött kapacitással együtt ez évi 44,4 milliárd köbméter tranzitkapacitást tett ki, ebből azonban csak 41,6 milliárd lett felhasználva. 2022 januárjában a rendelkezésre álló kapacitás 50 százaléka volt kihasználva, februárban csaknem 70 százaléka. A háború kezdete óta tartjuk a napi szerződéses maximumszintet.

Milyen pénznemben fizet a tranzitért Oroszország?

A Gazprom kereskedelmi partnere a Naftohaz, a valuta pedig, amelyet a hosszú távú szerződés rögzít, amerikai dollár és euró. Az ukrán gázszállítási rendszert üzemeltető vállalat a szerződés technikai részét biztosítja, a tranzitért a Naftohaztól kapja meg valutában a fizetséget. Oroszország a nemzetközi szankciók közepette próbál a saját valutájára áttérni az Európába irányuló gázszállításnál, hogy megmentse az orosz gazdaságot. Az orosz katonai gépezetnek erőforrásokra van szüksége az Ukrajna elleni háború folytatásához. Számunkra fontos, hogy megőrizzük az Európai Unió konszolidált álláspontját, amely elvi alapon megtagadja az orosz szeszélyek kiszolgálását.

Az orosz részről tervezett gázpiaci rubelelszámolásra reagálva nem merült fel, hogy Ukrajna hrivnyában kérje a tranzitdíjat?

A szerződéses felek a Naftohaz és a Gazprom. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy ukrajnai kollégáimban ilyen ötlet nem merült fel. Ukrajna mindig komolyan vette a szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítését. Más devizában való fizetés követelése de facto szerződésszegés.

Csökkent Ukrajna saját, évi mintegy húszmilliárd köbméteres gáztermelése a háború miatt?

Az ukrán gázszállítási rendszert üzemeltető vállalat nem foglalkozik gáztermeléssel, mi csak szállítjuk a gázt. Azt azonban meg tudom erősíteni, hogy a gázkitermelés volumene a háború kitörése óta olyan, mint előtte volt. Néhány helyen a harcok miatt fel kellett függeszteni a gáztermelést, de a nyugati régiókban sikerült növelni. Azt szeretném, ha a gáztermelő társaságok azzal lepnének meg bennünket, hogy növelni tudják a kapacitásokat, amelyek bennünket is ellátnak, és exportlehetőséget is biztosítanak. A tudósok és a geológusok véleménye szerint ez lehetséges.

A háborús helyzet miatt hogyan kellett módosítani az OGTSZU fejlesztési, beruházási terveit?

A háború alatt az elsőrendű feladatunk, hogy biztosítsuk a helyi fogyasztók gázellátását és a tranzitot. Ezért a legnagyobb figyelmet az infrastruktúrában keletkező károk elhárítására fordítjuk. Emiatt bizonyos beruházások elmaradnak. Szinte naponta változik a helyzet a háború okozta károk tekintetében. Ettől függetlenül vállalatunk igyekszik biztosítani a tervezett karbantartásokat és a technikai kiszolgálást azokban a régiókban, ahol ez pillanatnyilag lehetséges. Kétségtelen, hogy a legfontosabb a hálózat működtetése és optimális kihasználása. A háború után ismét foglalkozunk majd a fejlesztésekkel.

Mekkora gáztárolói készlettel zárja Ukrajna a fűtési idényt?

Körülbelül kilencmilliárd köbméter szintjén vagyunk. (Az ország tárolóiban 31 milliárd köbméter gáz helyezhető el – a szerk.)

Szerhij Makogon, az Operator Gazotranszportnoji Szisztemi Ukraini vezérigazgatója

Jellemző-e, hogy a kereskedők a háborús kockázatok miatt az ukrajnai tárolókból más országokba szállíttatják a gázukat?

Az ukrán gáztárolók az ország nyugati részében találhatók, ahol nem folynak harcok. Ukrajna maradéktalanul eleget tesz minden gáztárolási és -szállítási kötelezettségének. A válságtanács javaslatára az ukrán energiaügyi minisztérium rendelete alapján fel volt függesztve a gázexport, ami most a fűtési szezon lezárultával, március 4-től újraindul.

A mostani állapot szerint Ukrajnának honnan lesz elég gáza a következő fűtési idényre?

Onnan, ahonnan mindig is – saját kitermelés és európai import.

Egy éve a hidrogén és a megújulóeredetű gázok vezetékes szállításának lehetőségéről is nyilatkozott a VG-nek. Sikerült előrelépni e téren a háborús körülmények közepette?

A háborús időszakban egyetlen prioritásunk van – az ukrán fogyasztók gázellátása és a bombázások által megrongált hálózatok mielőbbi helyreállítása. Az ukrajnai háború előtt azonban történt néhány változás – novemberben parlamentünk támogatta az alternatív üzemanyagokról szóló jogalkotási kezdeményezést, elindítva azt a folyamatot, amelyben az ország a környezetbarát üzemanyagok, köztük a biometán használatára vált. Az idén biometán-állomásokat csatlakoztatunk kísérletként a rendszerünkhöz. A megújulógázok szállításának kérdése stratégiai jelentőségű, és az ilyen energiaforrások iránti kereslet alakulásával összhangban fog fejlődni. Infrastruktúránk a HyCentral és az EUH2 + Store hidrogénprojektben vett rész, megvalósításuk segíti az EU-tagországokba irányuló oroszországi földgázimport kiváltását és a gazdaság karbonsemlegességét.

Tranzitvállalat vezetőjeként mi a véleménye az orosz gáz esetleges embargójáról?

Az ukrán gázszállítási rendszert üzemeltető vállalat az összes orosz energiaforrás embargója mellett van, mivel sajnos Oroszország a profitját az Ukrajna elleni véres agresszió finanszírozására fordítja. A részleges embargó esetén az Ukrajnán átvezető útvonalnak a végsőkig meg kell maradnia. Első lépésként csökkentenie kell a fogyasztást az Északi Áramlat 1.-en keresztül, és csak ezután kell felmondani a többi útvonalat.