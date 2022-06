Csütörtök délelőtt óránként több mint 320 millió köbméter földgázt fogadott az FGSZ Zrt. gázhálózata Ukrajna, és közel 340 ezer köbmétert Ausztria irányából, mindkettőt Oroszországból.

Fotó: MURAT CETIN / Anadolu Agency via AFP

Ukrajnán át a Gazprom a tavaly ősszel született új magyar-orosz hosszú távú gázvásárolási szerződés szerint elvben nem exportál Magyarországra, de most megszorult: a megállapodásban rögzített Szerbia felőli beszállítás ugyanis egyelőre áll, a hivatalos magyarázat szerint azért, mert karbantartás miatt áll a Török Áramlat gázvezeték is, amely a szerbiai csövet feltölthetné. Állítólag nem érkeznek meg a Török Áramlat karbantartásához szükséges eszközök Oroszországba az Ukrajnában háborúzó ország ellen elrendelt embargó miatt. Bár a szerbiai gázhálózat üzemeltetetője, a Gastrans – az FGSZ-től korábban kapott válasz szerint – jövő keddre végez a saját, érintett vezetékén karbantartással, de ahhoz, hogy tranzitálhasson Magyarországra, a Török Áramlatnak is működnie kell.

A hosszú távú megállapodás szerint a Gazprom Ausztrián át is küld gázt, ez az útvonal a fentiek szerint rendben, sőt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szerint közel teljes kapacitással működik. A hivatal napi 12-17 millió köbméterre teszi azt a gázmennyiséget, amely normál esetben a Török Áramlaton érkezik, tehát a Gazprom azzal, hogy pillanatnyilag napi bő 15 millió köbméternyit küld Ausztrián és Ukrajnán át, teljesíti a kötelezettségét.

Az importhelyzet ennél jobb, mert importál az ország óránként 134 ezer köbmétert Horvátországon át – ez a gáz Krk-szigeti terminálra érkezik cseppfolyós formában a világpiac bármely részéről –, továbbá óránként 50 ezer köbmétert Románián át is. A délelőtti behozatal mind a négy importirányt figyelembe véve napi 20,4 millió köbméternek felel meg.

Folyamatosan telnek az együtt 6,33 milliárd köbméter gáz befogadására képesek hazai földalatti gáztárolók, töltöttségük a nemzetközi statisztikák alapján június 22-én 38,6 százalékon állt. Ennél kicsit kisebb hányadot takar a június 15-i 2,29 milliárd köbméter, a hivatal ugyanis minden hónap tizenötödik napjára ad meg friss adatot.

A MEKH várakozása szerint a betárolás intenzitása várhatóan csökken a Török Áramlat leállása miatt, de a felhasználók ellátása ezalatt is zavartalan lesz, hiszen a földgázkereskedők gondoskodnak a szükséges volumenek pótlásáról. Jelenleg az importgáz jelentős része a hazai ellátást és a tárolók töltését szolgálja, az export viszont jelentősen esett. (A lapunk által vizsgált délelőtti időpontokban épp nulla volt.)

„A biztonsági földgázkészlet garantálja az ország minden körülmények közötti folyamatos földgázellátását. A jelenleg 938 millió köbméternyi biztonsági készlet 2022. október 1-től 1,2 milliárd köbméterre nő, feltöltése tart. ….Míg az egyetemes szolgáltatásban vételező, túlnyomórészt lakossági felhasználók biztonságos téli ellátásához az egyetemes szolgáltatónak, az MVM Next Zrt.-nek, a következő, 2022/2023-as téli időszak tekintetében október elsejéig 1,87 milliárd köbméter földgázt kell betárolnia, addig a versenypiac számára a földgázkereskedők is folyamatosan töltik a kereskedelmi készleteket” – írja a MEKH.