Halványan – napi 42,10 millió köbméterről 42,15 millió köbméterre nőtt az Oroszországból Ukrajnába haladó gázvezeték Szudzsa településnél lévő átadási pontján továbbított földgáz mennyisége. A friss adatot közlő Gazprom egyben jelezte, hogy ezzel stabil a keddi gázszállítás is, ám – írja a Reuters – Ukrajna továbbra sem fogad el tőle gázt egy másik átadóponton, Szohranovkánál (ukránul Szohranivkánál). Az ukrán döntés mögött korábbi hírek szerint az áll, hogy az ukrán rendszerirányító, a GTSOU az országban folyó háború miatt május 11-én elveszítette a szohranivkai átadópont feletti ellenőrzést.



A Szudzsán keresztüli tranzit azért fontos, mert az orosz gáz egy jelentős része ezen az útvonalon juthat Nyugat-Európába a tenger alatt haladó Északi Áramlat I-n, illetve a Lengyelországot átszelő Jamalon kieső szállítás pótlására. Ugyanakkor Szerhij Makogon, a GTSOU vezérigazgatójának Facebook bejgyzése szerint a Gazprom a fentinél jóval több, napi 77,2 millió köbméter gázt is átirányíthatna Szohranivkából Szudzsa felé, ha akarna, műszakilag ez már 2020 óta lehetséges. „A gázpiacon 2022 júniusa úgy vonul be a történelembe, amikor az EU először importált több gázt LNG-terminálokon keresztül az Egyesült Államokból, mint az orosz csővezetékeken keresztül. ….1991 óta először esett havi 1,25 milliárd köbméterre az Ukrajnán keresztüli tranzit. ….Tavaly júniusban majdnem háromszor magasabbak voltak a számok” – írja.

Csökken az orosz export súlya

Az orosz TASZSZ is a kivitel eséséről tudósít, a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA) idézve. Eszerint az európai felhasználásban az elmúlt 20 év legalacsonyabb szintjére, 25 százalékosra esik az orosz gáz részesedése a tavalyi 40 százalékról, miután a mennyisége 45 százalékkal 80 milliárd köbméter alá csökkenhet. Ám közben több cseppfolyósított földgázt (LNG) küld Oroszország az EU-ba. (Ez utóbbival kapcsolatban az orosz vezetés jelezte, hogy az orosz LNG-ért továbbra sem kell rubellel fizetni. Japán és Dél-Korea közzé is tette, hogy a Gazprom nem kérte tőlük a számla rubelben történő rendezését.

A társság azonban javasolta a Kremlnek, hogy a barátságtalannak minősített európai országoknak – ilyen Magyarország is – az LNG-t is rubelért kelljen adni. ) Tavaly az orosz gázexport mintegy 60 százaléka az EU-ban landolt, ez adta a gázkivitelből származó teljes bevétel mintegy 70 százalékát.

„Előrejelzésünk szerint az EU-ba irányuló orosz csővezeték-szállítások 2025-re több mint 55 százalékkal maradnak el a 2021-estől, ami az uniós gázigény ötödét fogja kielégíteni" – áll az IEA jelentésében. A szervezet ezt a Gazprom hosszú távú szerződéseinek fokozatos befejezésével, valamint a Jamal-Európa gázvezetéken és a Gazprom Germania leányvállalataival kapcsolatos szállítási korlátozásokkal magyarázza.

Oroszország Európába irányuló gázszállítása évi több mint 120 milliárd köbméterrel csökkenhet, így 2025-ben már csak 30 milliárd köbmétert tesz ki az IEA szerint. Ezzel már 10 százalék alá esik Oroszország részesedését az európai fogyasztásból, és 2027-re pedig nullára. Ugyanakkor a legnagyobb orosz gázimportőr – Németország – már 2024 nyarára 10 százalékra kívánja csökkenteni a részesedését, míg Olaszország 2024 második felére, Ausztria és Franciaország pedig 2027-ig tervez fokozatosan leválni az orosz gázról. Teljes iparágakat – mint az alumínium-, az üveg- vagy a vegyipar – fenyeget összeomlással a földgázhiány az ország szakszervezeti szövetségének vezetője, Yasmin Fahimi szerint.

Megugrottak az árak

Az európai földgázjegyzések hétfőn 1800 dollár közelébe értek, keddre pedig nem estek az oilcapital.ru összefoglalója szerint. A londoni ICE tőzsdén március óta először haladta meg a gázárak Európában az ezer köbméterenkénti 1700 dollárt hétfőn délután, mielőtt estére 1800 dollár közelébe erősödtek volna. (A záróár 1799,1 dollár volt, ami 12,7 százalékos növekedést takar).

A legközelebbi, augusztusi határidős ügylet a hollandiai TTF-en csaknem 1630 dolláron nyitott hétfőn, majd a kereskedés első két órájában 1575,4 dollárra esett. Az árfolyam ellortól erősödött, és délután átlépte az 1700 dolláros küszöböt, majd elérte az 1800 dollárt.

Június közepe óta ismét meredeken drágul a gáz Európában az oroszországi szállítások általános esése miatt. A RIA Novosztyinak nyilatkozó elemzők szerint nincsenek meg a feltételei az európai gázárak erőteljes csökkenésének.

Folyamatosan érkezik Szerbia felől Magyarországra a gáz

A VG megkérdezte az FGSZ Földgázszállító Zrt-t, érinti-e a magyarországi gázimportot vagy tranzitot, hogy éppen mennyi gáz megy át, vagy nem az orosz-ukrán határon, Szudzsánál, illetve Szhravinkánál? A kapott válasz szerint az ország ellátása főként a szerb és az osztrák határkeresztező pontokon keresztül történik, ez utóbbi részben az ukrán irányon keresztül kap forrást. Szállítási akadályt nem tapasztalt az FGSZ. Azzal kapcsolatban, hogy az érkező mennyiségek megfelelnek-e a szállított mennyiségeknek, a kereskedők tudnak információval szolgálni.

Szintén a kereskedők tudnak felelni arra, hogy a szerződéses mennyiség szerint jön-e az orosz gáz Magyarországra, ezt a társaság azzal is kiegészítette, hogy a határponti forgalmak elérhetők a honlapján és a TSOdatán. Közölte továbbá, hogy a júniusi karbantartási időszakot leszámítva a beszállítás Szerbia irányából folyamatos, de jellemzően – változó intenzitással – minden határponton keresztül érkezik földgáz Magyarországra.