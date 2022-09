Jelentős földgázipari változásokról számol be Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és az FGSZ Földgázszállító Zrt. által már kilencedszer összeállított földgázpiaci összefoglaló, amely a legfontosabb magyarországi és nemzetközi szállítási rendszerüzemeltetői adatokat tartalmazza. A kiadvány egyik fő megállapítása, hogy tavaly 12 százalékkal nőtt a hazai lakossági, és 4 százalékkal a lakosságin kívüli gázfelhasználás, amelynek együttes mennyisége 11,06 milliárd köbmétert tett ki. A teljes felhasználás 8 százalékkal bővült.

Megváltoztak a fő szállítási irányok

Földgázipari szemszögből annak ellenére volt mozgalmas a 2021., hogy a gázszállító- és elosztórendszer zavartalanul működött, a gázellátás pedig folyamatos volt a földgáztárolók töltöttségi szintjének köszönhetően. Az egyik jelentős változás az volt, hogy áprilissal megszűnt a Szerbiába való tranzit, a „regionális energiapiaci változások” miatt pedig jelentősen, mintegy 80 százalékkal esett az importált és az exportált gáz mennyisége. Megváltoztak a sok évtizedes szállítási irányok is. A korábban jellemző Ukrajna–Magyarország beszállítási útvonalat felváltotta a Szerbia felől történő beszállítás. Az ukrán határponton október 1-jén már nem érkezett szerződött orosz forrás, jelentősen nőtt viszont a Romániából érkező behozatal, továbbá december vége óta Horvátországból is kapunk földgázt.

Tavaly a hazai lakossági árszint a hivatkozott Eurostat adatok alapján az egyik legalacsonyabb volt az EU27-ek körében, kiváltképp annak köszönhetően, hogy szinte az összes lakossági fogyasztót 2014 óta változatlan díjszabás mellett az egyetemes szolgáltatók látták el.

Kisebb hazai termelés, kisebb import

A hazai elsődleges energiafelhasználásban a földgázra 33,7 százalékos súly jutott. Az arány az elmúlt évek során szerényen, de folyamatosan nőtt, miközben maga a primerenergia-felhasználás is bővült. A hazai földgáztermelés egy év alatt 55,3 petajoule-ról (PJ) 48,9 PJ-ra esett, így csökkent a hazai energiatermelésben betöltött szerepe is. Ezzel együtt esett az importált földgáz mennyisége is, mégpedig 277,5 PJ-ról 261,6 PJ-ra. Az egységnyi bruttó hazai termék előállításához szükséges földgáz mennyisége 2001 óta nem folyamatosan, de csökken, vagyis javul a gáz hasznosításának hatékonysága. A 2000-es adatok tekintve 100 százaléknak, a 2020-as adat 60 százalék volt, és a tavalyi is közel annyi.