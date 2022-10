Forrong az európai politika a gázügyi EU-csúcs előtt

Nincs meglepetés földgázügyben a javaslatban, amelyet a Bloomberg szellőztetett meg kedden. Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön és pénteken tárgyalják meg újabb fordulóban, miképp kívánják kezelni az európai energiaválságot. A Reuters szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – aki körül, úgy adódott, épp most dagad fel a közös uniós vakcinabeszerzés körüli botrány – délután fél 4 körül ismerteti a javaslatot. Kedden ülésezik egyébként az Európai Tanácsnak a csúcsot előkészítő testülete, és az energiaügyek mellett napirenden van az uniós pénzek késleltetését eredményező lengyel jogállamisági ügy, amiről könnyen lehet, hogy Brüsszel újabb dörgedelmet fogalmaz meg, miközben Budapest irányába legújabban engedékenyebb hangok érkeznek.

Fotó: Shutterstock

Eközben a Politico jelentése szerint a európai parlamenti képviselők egy csoportja – a központjában a jogállamisági hadjáratban is élharcos Guy Verhofstadt fémjelezte liberális Újítsuk meg Európát frakció – levelet intézett a bizottsághoz, amelyben közös európai hitelfelvételt javasolt az energiaárakkal küszködő vállalkozások és háztartások megsegítésére, közös uniós energiavásárlási platformot és új zöldenergia-befektetéseket egy létrehozandó „Európai Energiabiztonsági Alapból”.

Az Európai Tanács előtti javaslat, amelyet a Bloomberg látott, nem ilyen erőteljesen központosító lépéssorozatot céloz meg, de tartalmazza, hogy az unió közösen tárgyaljon a globális földgázeladókkal, miközben egy nehezen átlátható és az északi gázvezetékek elleni merényleteket is magában foglaló folyamat következtében visszaszorulóban vannak az Ukrajna megszállása miatt nyugati büntetőintézkedések alá került Oroszország szállításai. A keleti uniós tagállamok – köztük Magyarország – jobban rászorulnak az orosz gázra, mint mások, bár a keleti szállítások elmaradása a német gazdaságot is nehéz próba elé állíthatja a következő télen és években, és – írja a Bloomberg – a 17 ezermilliárd eurós uniós gazdaság egészét is a recesszió fenyegeti az energiaválság miatt.

A javaslat egy másik eleme, hogy a bizottság felhatalmazást kér a tagállamoktól arra, hogy utolsó mentsvárként árkorlátokat állapíthasson meg a következő három hónapban az Európában irányadónak tekintett holland TTF-földgázkereskedésben. Közben az unió saját LNG- (cseppfolyós földgáz) indexének a kidolgozásán fáradozik - március végére szeretnének végezni a Reuters szerint -, amellyel a szándék szerint a későbbiekben megfékeznék az áringadozást. Január 31-re bevezetnének egy ideiglenes mechanizmust, amellyel a napon belüli határidős áram- és földgázáringadozást gátolnák, a likvidebb közeli határidőkre koncentrálva.

Azonnali gázársapka bevezetése nincsen a javaslatban, hiszen ezt több tagállam – köztük Magyarország – ellenezte, mivel azzal a kockázattal járna, hogy Moszkva teljesen elzárná a gázcsapokat.

Fotó: Siese Veenstra / AFP

A TTF-piacon egyébként folytatódott a földgázárak csökkenése, és 120 euró környékén messze került az augusztus végi 350 euróhoz közeli rekordtól, de így is körülbelül ötszöröse az elmúlt évek jellemző szintjeinek, és az elmúlt egy évben – amelyben benne van a februárban indult orosz–ukrán háború – irgalmatlan ingadozást mutatott be.

Jelenleg azért csökken az ár – nem az európai politikai alkudozás következtében –, mert viszonylag kedvező hosszú távú időjárási előrejelzéseket tettek közzé a télre, és Kína nem enged a zéró-Covid-politikából, ami továbbra is visszafoghatja az ázsiai óriás gazdasági aktivitását és földgázfogyasztását, lehetőséget teremtve, hogy a kínaiak folytassák az óriási profitot hajtó LNG-szállításaikat az amerikai terminálokból egyenesen Európába.

Az európaiaknak az amerikaiak is adnak el a korábbi évekhez képest méregdrágán LNG-t. Jelenleg többtucatnyi LNG-t szállító hajó várakozik európai kikötőkben kirakodásra várva. A probléma, hogy nincs elég kapacitás az LNG gázneművé visszaalakítására.