Pillanatnyilag csak olyan országokban olcsóbb a 95-ös benzin és a normál gázolaj literje a magyarországi 480 forintos hatósági árnál, ahová aligha autózunk el egy tankolásért: a benzin Andorrában átszámolva 272 forintba, Oroszországban 330 forintba, Fehéroroszországban 401 forintba, Törökországban 458 forintba kerül, míg az Egyesült Államokban 436 forintba a Holtankoljak keddi adatai szerint. A gázolaj ára csak Oroszországban és Fehéroroszországban alacsonyabb a hazai hatóságinál: 345 forint és 401 forint.

Az utolsó pillanatban fagyasztották be az árakat

A hatósági áron üzemanyagot vásárló magyarországi lakosság helyzete még azt tudva is nagyon kényelmes, hogy tavaly még piaci feltételek mellett is kevesebbe került a normál üzemanyag 480 forintnál, amíg az árát októberben be nem fagyasztották, továbbá, hogy 2020-ben a benzin jellemzően még olcsóbb volt 400 forintnál, és a gázolaj is csak januárban lépte túl a 420 forintot.

Tavaly ősz óta ugyanis a szűkebb kínálat, az infláció és más tényezők annyira megemelték az üzemanyagok piaci árát, hogy annak kifizetését csak egy szűk kör engedhetné meg magának, holott a lakosság széles rétegének elengedhetetlen az autó a munkába járáshoz, a gyerekek óvodába, iskolába hordásához.

Az, hogy a családok kiadásai az infláció miatt számos területen nőnek, felértékeli a kormány azon döntését, hogy a hatósági tarifák bevezetésével gátat szabott a további drágulásnak.

E lépések alapja egyébként a 2014-ben bevezetett rezsicsökkentés volt, amely később kibővült más, a lakosság széles köre által igénybe vett szolgáltatás – víziközmű-szolgáltatás, kéményseprés, személyszállítás, hulladékszállítás – ára, díja növelésének befékezésével.

Küszöbön az ársapka-hosszabbító rendelet

Igaz, a hazai üzemanyag-ellátás nem mindig folyamatos, sok töltőállomás egy-egy tankolásra vonatkozó mennyiségi plafont szabott, a jogszabályok pedig kissé beszűkítették azok körét, akik hatósági áron vásárolhatnak benzint és gázolajat. E beszűkítés azonban kedvezett a hazai autósok döntő többségének, mert nőtt a rendelkezésükre álló üzemanyag mennyisége azáltal, hogy a külföldiek, a cégautósok és a vállalkozások egy része már nem vásárolhat kedvezményes áron, amely egyébként alkalmanként legfeljebb 50 literre jár.

Piaci áron a 95-ös benzin literje 682 forintba, a gázolajé 792 forintba került kedden a Holtankoljak szerint, amelynek listáján Magyarország ezekkel az értékkel nagyjából a középmezőnyben van.

A benzin a hazainál 23 országban olcsóbb, a fenti országokon kívül például Ausztria kivételével az összes szomszédos országban. A gázolaj csak kilenc országban drágább a 43 elemű felsorolásban.

Magyarországon a hatályos jogszabály szerint az év végéig marad ársapka a gázolajon és a benzinen, de – mint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a kormányinfón közölte – az intézkedés addig marad érvényben, amíg szükség van rá, amíg az infláció indokolja, vagyis amíg az infláció meg nem feleződik, egy számjegyűvé nem szelídül. Ennek időpontját Orbán Viktor miniszterelnök 2023 végére valószínűsítette. Ennek alapján hamarosan megjelenhet a kormányrendelet az üzemanyagárak befagyasztásának meghosszabbításáról. A hatósági tarifák további életben tartása hatalmas segítség a lakosságnak, de nem szabad elfelejteni, hogy ugyanennyi időre nehéz gazdálkodási körülmények közé, esetenként veszteséges működésre kényszeríti az üzemanyag-kiskereskedőket, amelyek döntő része ráadásul hazai mikro- vagy kisvállalkozás.

Átrendeződött a piac

Szeptemberben 167 millió liter benzin és 327 millió liter gázolaj kelt el Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint. Az eladott havi mennyiség az idén hónapról hónapra többnyire csökkent, ami azt is mutatja, hogy a lakosság igencsak rászorul, hogy kevésbé drágán jusson üzemanyaghoz. Bár a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak a forgalma nőtt az év első kilenc hónapjában, lényegében átrendeződés történt: az árverseny ideiglenes megszűntével a vevők átpártoltak a márkás, úgynevezett színes kutakhoz az árelőnyüket veszített „fehérektől”. A fehérek az említett kkv-k. Kérdés, kitartanak-e az üzemanyagárak felszabadításáig.