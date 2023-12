A kontinentális európai átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) bejelentették, hogy befejezték a szinkronizálási projektet az Ukrenergóval, és nagymértékben növelik az exportkapacitást a kontinentális Európából Ukrajnába – ismertette a földrész TSO-it tömörítő szervezet, az ENTSO-E.

Még kérdés, mire készülnek az ukrán áramkereskedők, de az esélyesebb.

Fotó: Ukrenergo

Műszakilag minden rendben

A projekt annak köszönhetően zárult le, hogy Ukrajna átviteli rendszerirányítója teljesítette a kontinentális Európa és Ukrajna villamosenergia-rendszerei közötti állandó összekapcsoláshoz szükséges kulcsfontosságú műszaki követelményeket. A szinkronizálási projekt 2017-ben kezdődött annak a megállapodásnak az aláírásával, amely Ukrajna villamosenergia-rendszerének és a kontinentális európai villamosenergia-rendszernek a jövőbeni összekapcsolási feltételeiről szólt. A mostani bejelentés az ebben a megállapodásban foglalt feltételek teljes körű végrehajtását jelzi.

Az ENTSO-E felidézi, hogy 2022. március 16-án vészhelyzeti szinkronizálásra került sor a kontinentális európai átvitelirendszer-üzemeltetők és az Ukrenergo közötti szolidaritás jeleként. Azóta az utóbbi rendkívüli erőfeszítéseket tett a nehéz háborús körülmények között annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a működési szabályoknak.

A kontinentális európai átvitelirendszer-üzemeltetők a rendszerbiztonsági és -stabilitási szimulációk alapján 1700 megawattra emelik a kontinentális Európából Ukrajnába és Moldovába irányuló villamosenergia-kereskedelem kapacitáskorlátját, ami 500 megawattos növekedés a korábbi korláthoz képest.

A közleményben Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo vezérigazgatója nagyra értékelte az ENTSO-E döntését, és közölte: „Biztos vagyok benne, hogy ez az eredmény nagyban növeli hálózati működésünk rugalmasságát és megbízhatóságát, és megteremti az együttműködés bővítésének feltételeit. Ez sokéves kitartó munka eredménye, ami a teljes körű háború kitörése óta különösen nagy kihívás. Hálásak vagyunk az ENTSO-E-nek a folyamat során nyújtott folyamatos támogatásáért és bizalmáért.”

Az ENTSO-E elnöke, Zbynek Boldis tájékoztatása szerint a mostani fejlesztés erősíti a regionális energiabiztonságot, és elősegíti egy integráltabb és hatékonyabb energiapiac létrejöttét.

Nem érkezett egyetlen elektron sem

Arról, hogy a szervezet döntése milyen lehetőségeket nyit meg a magyarországi áramkereskedő számára, Balogh József energiapiaci szakértő nyilatkozott a Világgazdaságnak. Balogh József hatalmas lépésnek nevezte az ukrán és az európai ENTSO-E-rendszer teljes szinkronizációját, amelyet egyébként csak 2030 környékére terveztek, de a háború felgyorsította az eseményeket. „Magyarország szempontjából most az a kérdés, hogy a Mavir újranyitja-e a 2022 február óta lezárt ukrán–magyar villamosenergia-határkereszteződést, vagy nem. Mint korábban megírtam, az ukrajnai háború kitörése óta Magyarország volt az Ukrajnával határos egyetlen olyan uniós ország, amely Ukrajnából nem engedett be egyetlen elektront sem. Ha azonban az ukrán rendszer most tényleg megfelel az ENTSO-előírásoknak, és valóban bevezetik a közös határkeresztezőkapacitás-aukciót (vagyis a határon csak egy aukció lesz), akkor szerintem a Mavir ki fogja írni a napi aukciókat az ukrán–magyar határon.”

Túl kevés az információ

Azt azonban a szakértő szerint egyelőre lehetetlen megmondani, hogy ez mit jelent a magyar fogyasztók számára. A háború kitörése óta ugyanis az ukrán fél letiltotta a transzparenciát lehetővé tévő portáljainak hozzáférését, hogy az oroszok ne jussanak hozzá az ukrán erőművek termelési adataihoz. Ennek egyik mellékhatásaként azonban a magyar kereskedők sem látják előre, hogy Ukrajna éppen exportálni akar-e áramot Magyarországra, vagy innen kiszállítani.