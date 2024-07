Több törökre festett orosz gáz érkezhet az unióba

Törökország kész több földgázt exportálni az Európai Unióba, de ehhez több hosszú távú szerződést is szeretne a Bloomberg tudósítása szerint. E szerződések garantálnák a szükséges török gázinfrastruktúra-fejlesztések fedezetét. Ugyanakkor Törökország minden olyan bonyolult csereügyletet ki akar kerülni, amelyet Európa az orosz gáztól való távolodás jegyében szorgalmaz.

Törökország nagy üzletet lát Európa gázproblémájában / Fotó: AFP

Törökország bővítené a Bulgárián keresztüli exportját

Az említett csere azzal függ össze, hogy Európa ki kívánja váltani az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítást. Ennek egyik módja, hogy az Azerbajdzsánból Törökországba küldött gázt Európába irányítanák át, helyette pedig további orosz gázt adnának a török piacra. Ezt a megoldást azonban bonyolultnak nevezte a Bloombergnek adott interjújában

Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter, egyúttal a vevőkkel történő 10-15 éves hosszú távú megállapodás mellett érvelt.

E tárgyalások – mint közölte – a kapacitás nagysága és a piac ismerete nélkül zajlanak. Annyi viszont látható, hogy növelni kell a Törökország és Bulgária közötti vezeték kapacitását, mert azon most csak feleannyi gáz továbbítható, amennyire Törökország műszakilag képes lenne: ez pedig évi 7 milliárd köbméter.

Szűkös a török–bolgár gázvezeték határkapacitása

Ankara együttműködhet a Socar azeri energiavállalattal az érintett kapacitásnak akár a 10 milliárd köbméterre való növelésében is. Ám biztosítékot vár Európától arra, hogy kereslet a részéről is meglesz a nagyobb mennyiségre. Az érintett kapacitás szűkös voltáról írt közleményében az Energy Aspects Ltd. is. „Úgy gondoljuk, hogy a politikai és fizikai akadályok túl nagyok ahhoz, hogy az Ukrajnán átáramló orosz gázt azerivel helyettesítsék. Pedig „Azerbajdzsán küzdeni fog belföldi termelése növelésén, hogy jövőre bármilyen jelentős többletet szállítson Európába” – idézi a hírügynökség.

Alparslan Bayraktar rugalmasabb megoldásként rámutatott olyan megállapodásokra, amelyek egyikeként tavaly Törökország és Bulgária megegyezett felső határként évi 1,5 milliárd köbméter LNG importjáról, majd nyugati reexportjáról. Igaz, emiatt Brüsszel felvonhatja a szemöldökét, mert aggályai szerint ez a lépés versenyellenes lenne. Eközben Bulgária – amely napi közel 500 ezer dollárt fizet a török gázhálózathoz való hozzáférésért – a magas költségek miatt újratárgyalja az ügyletet, hogy harmadik fél is élhessen a jogokkal.