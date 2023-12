A bolgár kormánykoalíció úgy döntött, hogy lemond az orosz tranzitgáz ellentmondásos megadóztatásáról, mert javítani akarja a kapcsolatokat a többi uniós tagállammal, és csatlakozni a vízummentes utazást lehetővé tevő schengeni övezethez.

A Török Áramlaton Bulgárián keresztül jön a gáz Magyarországra.

Fotó: AFP

A kabinet októberben jelentette be, hogy megawattóránként 20 levás (10,23 eurós) bulgáriai extraadót vezet be a tranzitgázra. A Bloomberg tudósítása szerint ugyan Szófia még egy fillért sem vasalt be, a döntést Magyarország „ellenséges lépésnek” minősítette, és vizsgálatot követelt az Európai Uniótól.

„Illegálisnak” nevezte a döntést Evangelosz Mütilineosz, a görög Mytilineos konszern elnöke is, és még maga a bolgár elnök is figyelmeztetett, hogy alkotmányellenes, ezért az alkotmánybírósághoz fordult.

Bulgária most módosítja a jogszabályokat az visszavonása érdekében, amíg nem talál egy uniós szintű megközelítést – közölte hétfőn Bojko Boriszov és Kiril Petkov volt miniszterelnök, jelenleg az ország két legnagyobb pártjának vezetői a közép- és kelet-európai országok belügyminisztereinek szlovéniai tanácskozása előtt.

Az ülésen a schengeni térség és az illegális migráció elleni küzdelem a téma. Ausztria vasárnap felvetette, hogy részben feloldaná a Bulgária és a Románia csatlakozásával kapcsolatos vétóját, lehetővé téve a nyílt légi hozzáférést azzal a feltétellel, hogy a két ország elfogadja a kiadott menedékkérőket.

Nikolai Denkov bolgár miniszterelnök szerint ez a helyes irányba tett lépés.

Fotó: AFP

„Nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget az adó miatt. A jó szomszédi kapcsolatok mindig is legfőbb kiváltságaink közé tartoztak, azok is maradnak” – fogalmazott Boriszov.

A hírügynökség emlékeztetett, hogy Szófia már évek óta törekszik a schengeni övezethez való csatlakozásra,

de a döntéshez szükség van az EU összes tagországának jóváhagyásához. Hollandia és Ausztria vonakodott a hozzájárulástól a bolgár jogállamisággal és a határellenőrzéssel kapcsolatos problémákra hivatkozva.

Az osztrák javaslatot a bolgár és a román miniszterekkel fogják megvitatni.

„Ez a helyes irányba tett lépés”, de „nem fogadunk el semmilyen különleges feltételt Bulgária számára” – mondta újságíróknak Nikolai Denkov bolgár miniszterelnök.

Magyar szempontból fontos a hír, mert a Bulgárián át vezető Török Áramlaton át érkezik a hosszú távú magyar–orosz gázszerződés keretében érkező gáz döntő része, és a Gazpromnak fizetnie kellett volna utána az extra díjat – bár ezt nem tette meg, és nem is állt szándékában.