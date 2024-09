Különleges energiát használhatnak az ipari park új cégei

A bólyi ipari park vállalatainak egy része már most is termálenergiát használ, de mivel további cégek érkeznek, bővíteni kell az energiakínálatot is. A város a helyi geotermikus rendszer fejlesztésének újabb lépcsőjéhez ért – számol be a Magyar Geotermális Egyesület.