Így segíti a Közel-Keleten rekedt ügyfeleit a Yettel és a Magyar Telekom

A Yettel célja, hogy az érintett ügyfelek ebben a bizonytalan, feszült időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel, és ehhez zavartalanul használhassák a mobilnet‑szolgáltatást, ezért 2026. február 28. és március 7. között, hét napra felhasználható, 5 gigabyte mobiladat-roamingjegyet biztosít díjmentesen azoknak a lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfeleinek, akik az Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar vagy Omán területén tartózkodnak – foglalta össze az Origo.

Mobilnet‑szolgáltatás: segítenek a telekom cégek a Közel-Keleten rekedt ügyfeleknek, visszafizetik egy meghatározott mennyiségű mobilnet árát / Fotó: Shutterstock

Így használható az ingyenes mobilnet‑szolgáltatás

Az érintett országokra kiváltható adatjegyek az Utazó Net Közel-Kelet 5GB és az Utazó Net Balkán-félsziget + Svájc, Izrael 5GB. Az adatjegyek a Yettel alkalmazásban és a Yettel fiókban vásárolhatók meg, és azonnal aktiválódnak is.

Az adatjegy díját egy alkalommal a havi díjas ügyfelek esetében a Yettel utólag jóváírja a számlán, a feltöltőkártyás ügyfelek esetében extra egyenleg formájában téríti vissza – írja a cég közleménye.

A Magyar Telekom ezzel kapcsolatos bejelentését itt olvashatja el.