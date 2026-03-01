Iráni konfliktus: alig van szabad kapacitása, de így is növeli a termelést az olajkartell – Putyin örülhet, az oroszok malmára hajtják a vizet

A tervezettél nagyobb olajtermelés 206 ezer hordóval történő növeléséről állapodtak meg az olajkartell tagjai, miután az Irán elleni amerikai-izraeli támadás és Teherán válaszlépései szállítási zavarokhoz vezettek a Közel-Keleten.

Lépett az OPEC+, a tervezettnél nagyobb mértékben növelik az olajkitermelést Fotó: Andrey Rudakov

A szakértők szerint a csoportnak jelenleg kevés szabad kapacitása van a kínálat bővítésére, kivéve vezetőjét, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket, amelyek szintén nehézségekbe ütköznek az olajexport terén, amíg az öbölbeli hajózás vissza nem tér a normális kerékvágásba, írja a Reuters.

Emlékezetes, Rijád már az elmúlt hetekben növelte olajtermelését és -exportját, felkészülve az Irán elleni amerikai csapásokra.

Szombat óta leállt az olaj-, gáz- és egyéb szállítmányok a Közel-Keletről a Hormuzi-szoroson keresztül, miután a hajótulajdonosok figyelmeztetést kaptak Irántól, miszerint a területet lezárták a hajózás elől.

Az olaj ára pénteken hordónként 73 dollárra ugrott, ami július óta a legmagasabb szint. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 1,73 dollárral, azaz 2,45 százalékkal 72,48 dollárra emelkedett zárásra. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 1,81 dolláros, 2,78 százalékos pluszban 67,02 dolláron fejezte be a kereskedést.

A közel-keleti konfliktus kiszélesedése és a Hormuzon keresztüli ellátási zavarok miatti aggodalmak miatt az olaj világ legfontosabb olajszállítási útvonala, amely a globális olajtranzit több mint 20 százalékát teszi ki.

A közel-keleti vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy egy Irán elleni háború az olajárak hordónkénti 100 dollár fölé emelkedéséhez vezethet – mondta Helima Croft, az RBC veterán OPEC -elemzője. A Barclays elemzői szintén azt mondták, hogy az árak akár 100 dollárig is emelkedhetnek. Croft szerint az OPEC+ termelésének bármilyen jelentős növekedéséből adódó piaci hatás korlátozott lesz a Szaúd-Arábián kívüli tényleges termelési kapacitások hiánya miatt.

A vasárnapi találkozón mindössze nyolc OPEC +-tagállam – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán – vett részt. Az OPEC + a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét (OPEC) és szövetségeseit, például Oroszországot tömöríti, de az elmúlt években a termelési változtatások nagy részét a nyolc tag hajtotta végre, 2025 áprilisa és decembere között napi 2,9 millió hordóval emelte a termelési kvótákat, ami a globális kereslet nagyjából 3 százaléka.