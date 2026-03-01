Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter, már 4000 fölött a védelemre regisztrált magyarok száma

„A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.

Csak az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat lebonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is” – emelte ki vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter fontos részleteket közölt az iráni konfliktusról / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légi forgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó,

konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt.

„Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat” – zárta sorait Szijjártó Péter.

Nemzetközi felháborodást és aggodalmat váltott ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért Iránra, amely válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vett légicsapásokkal, valamint drónokkal.

Spanyolországtól Franciaországon és Olaszországon át Csehországig több ország a feszültség azonnali enyhítésére, a diplomáciai megoldásra és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel, miközben számos állam saját állampolgárai biztonságát helyezte előtérbe.