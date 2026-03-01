Deviza
EUR/HUF375,8 -0,26% USD/HUF317,97 -0,25% GBP/HUF427,72 -0,47% CHF/HUF412,37 -0,49% PLN/HUF88,99 -0,22% RON/HUF73,69 -0,26% CZK/HUF15,5 -0,26% EUR/HUF375,8 -0,26% USD/HUF317,97 -0,25% GBP/HUF427,72 -0,47% CHF/HUF412,37 -0,49% PLN/HUF88,99 -0,22% RON/HUF73,69 -0,26% CZK/HUF15,5 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áruház
Corvin
épület

Corvin Áruház: százéves a létesítmény, amely az országban elsőként kapott mozgólépcsőt

Száz éve, 1926. március 1-jén nyílt meg a budapesti Blaha Lujza téren a Corvin Áruház, a magyar kiskereskedelem történetének később ikonikus egységévé vált szereplője. A száz év alatt a Corvin számos átalakításon, felújításon esett át. 1931-ben az épületben létesült az ország első mozgólépcsője.
VG
2026.03.01, 10:47
Frissítve: 2026.03.01, 11:06

A Blaha Lujza téri Corvin Áruház eredeti épülete 1926-ban készült klasszicista stílusban. A palota Reiss Zoltán építész és Jemnitz E. Zsigmond statikus tervei alapján készült, a kivitelező Mann József és fia volt; Reiss tervezte az 1929-ben elkészült irodaépületet is. A lapos tetős, vasbetonvázas épület közepén két emelet magas, üvegmennyezettel fedett és galériával övezett csarnok helyezkedett el. 1931-től az áruházban üzemelt az ország első mozgólépcsője idézi fel cikkében az Origo.

1930-ban készült felvétel a Corvin áruházról
1930-ban készült felvétel a Corvin Áruházról / Forrás: Flanek–Falvay–Kováts / Fortepan

Óvoda is működött a Corvin Áruházban a dolgozók gyerekei számára

A Corvinnak a két világháború között csaknem 700 alkalmazottja volt, a dolgozók gyermekei számára az épületben óvodát létesítettek. Bár a célközönség a városi középosztály volt, a vékonyabb pénztárcájúak az úgynevezett egypengős osztályon vásárolhattak. Később a Stáhly utcai irodaépület két szintjén is elárusítóteret alakítottak ki, a harmadikon 1933-ban élelmiszerosztály nyílt. Az áruházat a kiskereskedők 1932-ben tisztességtelen versennyel vádolták meg, mivel egy kisorsolt vevőnek utólag visszaadta vásárlásának összegét a bíróság a keresetnek helyt adott, a Corvint bírsággal sújtotta s eltiltotta az akció megismétlésétől.

Az áruház a második világháború végén, a főváros ostroma alatt kiégett. A helyreállítás után, 1947-ben mint volt német tulajdon a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal kezébe került, csak 1952-ben kapta meg a magyar állam, neve 1957-ig Budapest Nagyáruház lett. Az áruház a Rákosi-korszakban érthető okokból jóval szegényesebb kínálattal működött, bár egy konfekcióüzemet is létrehoztak benne. Az 1956-os forradalom és szabadságharcban az épület ismét megrongálódott, nem sokkal később tűz ütött ki benne, és lényegében életveszélyessé vált. A felújítás 1966 és 1971 között több fázisban, az úgynevezett szocialista modernizáció jegyében zajlott.

A Corvin Áruház legutóbbi évtizedeivel kapcsolatos fejleményekről szóló és galériával kiegészített összefoglaló az Origo cikkében található.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu