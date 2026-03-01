Corvin Áruház: százéves a létesítmény, amely az országban elsőként kapott mozgólépcsőt

A Blaha Lujza téri Corvin Áruház eredeti épülete 1926-ban készült klasszicista stílusban. A palota Reiss Zoltán építész és Jemnitz E. Zsigmond statikus tervei alapján készült, a kivitelező Mann József és fia volt; Reiss tervezte az 1929-ben elkészült irodaépületet is. A lapos tetős, vasbetonvázas épület közepén két emelet magas, üvegmennyezettel fedett és galériával övezett csarnok helyezkedett el. 1931-től az áruházban üzemelt az ország első mozgólépcsője – idézi fel cikkében az Origo.

1930-ban készült felvétel a Corvin Áruházról / Forrás: Flanek–Falvay–Kováts / Fortepan

Óvoda is működött a Corvin Áruházban a dolgozók gyerekei számára

A Corvinnak a két világháború között csaknem 700 alkalmazottja volt, a dolgozók gyermekei számára az épületben óvodát létesítettek. Bár a célközönség a városi középosztály volt, a vékonyabb pénztárcájúak az úgynevezett egypengős osztályon vásárolhattak. Később a Stáhly utcai irodaépület két szintjén is elárusítóteret alakítottak ki, a harmadikon 1933-ban élelmiszerosztály nyílt. Az áruházat a kiskereskedők 1932-ben tisztességtelen versennyel vádolták meg, mivel egy kisorsolt vevőnek utólag visszaadta vásárlásának összegét – a bíróság a keresetnek helyt adott, a Corvint bírsággal sújtotta s eltiltotta az akció megismétlésétől.

Az áruház a második világháború végén, a főváros ostroma alatt kiégett. A helyreállítás után, 1947-ben mint volt német tulajdon a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal kezébe került, csak 1952-ben kapta meg a magyar állam, neve 1957-ig Budapest Nagyáruház lett. Az áruház a Rákosi-korszakban érthető okokból jóval szegényesebb kínálattal működött, bár egy konfekcióüzemet is létrehoztak benne. Az 1956-os forradalom és szabadságharcban az épület ismét megrongálódott, nem sokkal később tűz ütött ki benne, és lényegében életveszélyessé vált. A felújítás 1966 és 1971 között több fázisban, az úgynevezett szocialista modernizáció jegyében zajlott.

