Deviza
EUR/HUF387,75 +0,85% USD/HUF334,22 +1,14% GBP/HUF446,03 +0,94% CHF/HUF427,9 +0,9% PLN/HUF90,7 +0,66% RON/HUF76,17 +0,89% CZK/HUF15,9 +0,76% EUR/HUF387,75 +0,85% USD/HUF334,22 +1,14% GBP/HUF446,03 +0,94% CHF/HUF427,9 +0,9% PLN/HUF90,7 +0,66% RON/HUF76,17 +0,89% CZK/HUF15,9 +0,76%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 296,31 +1,15% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 140 +1,7% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 664,54 +0,16% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 596,98 +0,47% BUX125 296,31 +1,15% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 140 +1,7% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 664,54 +0,16% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 596,98 +0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konfliktus
iráni konfliktus
Dubaj
háború
Irán

Dubajban is teljes a káosz az iráni támadás után – így reagáltak a kint élő magyarok

Az iráni konfliktus a régió számos országára hatással van. A Dubajban élő magyar állampolgárok is érzik a helyzet súlyát.
VG
2026.03.01, 11:01
Frissítve: 2026.03.02, 10:36

Az Irán ellen szombaton végrehajtott amerikai és izraeli támadások a környező közel-keleti országokat is veszélyeztetik. Lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Pálma-szigeten szombat este; a becsapódás következtében keletkezett tűzben négy ember megsérült – tájékoztattak a helyi hatóságok. Szemtanúk beszámolói szerint egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.

Dubaj, Irán, Izrael, konfliktus, háború
Fotó: Fadel Senna / AFP

A Vas vármegyéből származó Garbacz Dávid, a Dubai Most! – Naprakész Információ elnevezésű közösségi oldal tulajdonosa kint tartózkodik Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában, Dubajban.

„A támadás a Közel-Keleten célzottan a támaszpontokra érkezett. A légvédelmi háló aktív, folyamatosan hárítják el a támadásokat. A leeső törmelékek a következő épületeket rongálták meg: Fairmont Hotel bejárata – itt négyen sérültek meg könnyebben. Dubaj Terminál – négy sérült. Burdzs al-Arab hotel komplex melléképülete, itt szerencsére csak anyagi károk keletkeztek. A katonai támaszpont környékén azonban egy ember életét vesztette” – nyilatkozta a Vaol Vas vármegyei hírportálnak.

Garbacz Dávid a kinti magyar turistáknak is segít, információkkal látja el segíti őket a készpénzhez jutáshoz. Elmondta, hogy a támadást kételkedve fogadták a magyarok, azonban felmérve a helyzetet, konzuli regisztrációhoz folyamodtak.

„Az érintett területeken lévő hotelekből más helyen szállásolták el az embereket. A kérdés azonban a légtér biztonsága. A repülőtéren tartózkodóknak hosszú éjszakájuk volt, időbe telt, amíg elszállásolták őket. A hatóságok az eset súlyosságához mérten gyorsan és fegyelmezetten reagáltak” – mondta a tartalomkészítő.

Nagy a védelmi készültség Dubajban

A védelmi háló aktív, a légtér biztosított. A dubaji és az abu-dzabi repterek egy ütemben indulnak újra. Az időpont egyelőre tisztázatlan, az azonban bizonyos, hogy négy repülőtér ismét működni fog.

Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében. A dubaji médiairoda ennek kapcsán annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani. A repülőtéren négy ember sérült meg. Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.

Szintén tűz keletkezett a Dzsebel Ali kikötő egyik kikötőhelyén is, szintén egy légi elfogás során keletkezett törmelék miatt. Dubaj a Közel-Kelet legnagyobb turisztikai és kereskedelmi központja, repülőtere pedig a világ egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. A légitársaságok szombaton felfüggesztették a Közel-Keletre irányuló járataikat, beleértve a Dubajba tartó és onnan induló járatokat is. A repülőgép-követő alkalmazások szerint a régió nagy részének légtere gyakorlatilag üres volt.

Az iráni megtorló csapások eddig legalább két ember halálát okozták az Egyesült Arab Emírségekben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu