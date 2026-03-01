Dubajban is teljes a káosz az iráni támadás után – így reagáltak a kint élő magyarok

Az Irán ellen szombaton végrehajtott amerikai és izraeli támadások a környező közel-keleti országokat is veszélyeztetik. Lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Pálma-szigeten szombat este; a becsapódás következtében keletkezett tűzben négy ember megsérült – tájékoztattak a helyi hatóságok. Szemtanúk beszámolói szerint egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.

Fotó: Fadel Senna / AFP

A Vas vármegyéből származó Garbacz Dávid, a Dubai Most! – Naprakész Információ elnevezésű közösségi oldal tulajdonosa kint tartózkodik Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában, Dubajban.

„A támadás a Közel-Keleten célzottan a támaszpontokra érkezett. A légvédelmi háló aktív, folyamatosan hárítják el a támadásokat. A leeső törmelékek a következő épületeket rongálták meg: Fairmont Hotel bejárata – itt négyen sérültek meg könnyebben. Dubaj Terminál – négy sérült. Burdzs al-Arab hotel komplex melléképülete, itt szerencsére csak anyagi károk keletkeztek. A katonai támaszpont környékén azonban egy ember életét vesztette” – nyilatkozta a Vaol Vas vármegyei hírportálnak.

Garbacz Dávid a kinti magyar turistáknak is segít, információkkal látja el segíti őket a készpénzhez jutáshoz. Elmondta, hogy a támadást kételkedve fogadták a magyarok, azonban felmérve a helyzetet, konzuli regisztrációhoz folyamodtak.

„Az érintett területeken lévő hotelekből más helyen szállásolták el az embereket. A kérdés azonban a légtér biztonsága. A repülőtéren tartózkodóknak hosszú éjszakájuk volt, időbe telt, amíg elszállásolták őket. A hatóságok az eset súlyosságához mérten gyorsan és fegyelmezetten reagáltak” – mondta a tartalomkészítő.

Nagy a védelmi készültség Dubajban

A védelmi háló aktív, a légtér biztosított. A dubaji és az abu-dzabi repterek egy ütemben indulnak újra. Az időpont egyelőre tisztázatlan, az azonban bizonyos, hogy négy repülőtér ismét működni fog.

Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében. A dubaji médiairoda ennek kapcsán annyit közölt, hogy a dubaji nemzetközi repülőtér egyik várója kisebb károkat szenvedett egy incidens során, amelyet gyorsan sikerült elhárítani. A repülőtéren négy ember sérült meg. Később megerősítették, hogy egy drón elfogásakor keletkezett törmelék kisebb tüzet okozott a Burdzs al-Arab külső homlokzatán.