Iráni konfliktus: már Ománt is támadás érte, leállt a világ legforgalmasabb repülőtere, egyre több magyar kér segítséget – élő

Cikkünk frissül...

Szombaton az iszlamista rezsim megbuktatására Amerika Izraellel közösen megtámadta az Iráni Iszlám Köztársaságot. Válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vettek légicsapásokkal, valamint drónokkal. A Hormuzi-szoros olajárrobbanást okozhat, egyes országok már keresik a megfelelő alternatívákat az ellátásbiztonságuk érdekében. Frissülő cikkünkben követhetik a konfliktus legfrissebb fejleményeit.

Amerika és Izrael szombaton támadta meg Iránt, aki szinte azonnal válaszcsapásokat mért / Fotó: Rokas Tenys / Shutterstock

Már Ománt is támadás érte

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is megtámadtak a partok közelében – közölték hivatalos szervek. Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. Négy ember megsérült, a húszfős legénységet evakuálták. Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben – jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolókra hivatkozva. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott személyi sérülés nem történt, és anyagi kár sem keletkezett. A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében. A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen.

Azóta Teherán több amerikai katonai támaszpontot támadott a térségben. A Perzsa-öböl körzetének arab államai – köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – iráni támadásokról számoltak be. Omán területén nincsenek amerikai katonai támaszpontok, ugyanakkor egyes kikötőit – köztük a dukmit – az amerikai hadsereg is használhatja. Az ország korábban közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti, közvetett tárgyalásokon az atomvita rendezéséről.