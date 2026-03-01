Megerősítették: meghalt Irán legfőbb vezetője, bombázás alatt Dubaj – Donald Trump keményen üzent

Cikkünk frissül.

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra. A katonai műveletekben életét vesztette Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah is.

Iránban nemzeti gyász kezdődött Ali Hamenei ajatollah halála miatt / Fotó: Fatemeh Bahrami / AFP

Ali Hamenei halálát az iráni állami média is megerősítette. Hozzátették, hogy átmenetileg egy háromtagú vezetői tanács veszi át Irán irányítását. A testület élén Maszúd Peszeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll. A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről. Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai–izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt – számolt be róla a Bloomberg.

Irán nem tört meg, inkább visszalő

Teherán egyértelműen azt az üzenetet igyekszik közvetíteni, hogy az állam továbbra is működőképes. Az elmúlt órákban megszólaló tisztségviselők azt hangsúlyozták, hogy az Iszlám Köztársaság minden forgatókönyvre felkészült, és az ideiglenes vezetés is rendelkezésre áll. Az állami kommunikáció egyik fontos eleme, hogy Irán tanult az Izraellel vívott júniusi háborúból, felkészült még Hamenei halálára is, és nem hátrál meg emiatt.

Az ajatollah halála tehát egyelőre nem állította meg és nem tántorította el Teheránt. Sőt, a válaszcsapások is folytatódtak. Az Egyesült Arab Emírségek két fő központját, Dubajt és Abu-Dzabit is megrázta a konfliktus: több lövedéket és robbanást jelentettek.

Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be. Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában terjedtek egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg.